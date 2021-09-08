Ali Baturay yazdı: Halk artık ülkeyi yönetenlere de onların atadıklarına da güvenmiyor...

Bu ülke insanını üzmediğimiz, ezmediğimiz, mağdur etmediğimiz bir alan yok…

Keyfi kararlar, kafasına göre işler, hem devletin her kademesinde var hem de aslında ülkenin her tarafında…

Neden biliyor musunuz? Hep söylediğimi şey; ülkede sistem yok, düzen yok, insana saygı yok.

“Ben yaparım olur” mantığı her tarafımıza sirayet etmiş durumda.

Medyadan takip ediyorsunuz herhalde, şimdilerde Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan şikâyetler var.

Aralık 2019’da açılan “IV. Derece Gümrük Muhafaza Memuru” sınavı, Covid-19’dur, mecbur sebeptir, şudur budur diye diye, ertelene ertelene 2021’in eylül ayına kadar geldi. Neredeyse 2022’ye giriyoruz…

“Bu kez tamam” derken yine erteleme gündeme geldi ve artık bundan mağdur olan taraflar adeta isyan etti.

Peki, kimdir mağdur olanlar? Birincisi 2019’dan beridir bu sınava hazırlanan gençlerimiz.

İkincisi de eksik personelle çalışan Gümrük Dairesi… Daire çalışanları uzun zamandan beridir personel istihdam edilmesini istiyor, bekliyor, çünkü kadronun eksik olması iş yükünü artırıyor…

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sınavı erteleme ya da iptal kararına Gümrük Çalışanları Sendikası’ndan (GÜÇ-SEN) sert tepki geldi…

Sendika yetkilileri, kendilerine sınavın yine erteleneceği söylenince, “ek mesai kabul etmeme” eylemi başlattı. Sendika başkanı Abdullah Özdoğan, “Amacımız gayri insani koşullar altında çalıştırılan üyelerimizi korumak ve dışarıda güvenceli istihdam hayali ile daha iyi bir gelecek için gecesini gündüzüne katarak hazırlanan yüzlerce gencimizin beklediği sınavın bir daha ertelenmesini engellemektir” dedi.

Başkanın verdiği bilgiye göre, 1982 yılında hazırlanan teşkilat yasasına göre 339 kişi olması gereken daire çalışan sayısı, şu anda 87 kişi eksik ve uzun süredir günün koşullarına göre revize edilmiyor, yetersiz...

Tabii sendika eylem başlatınca ve hükümet edenler üzerinde bir baskı hissedince, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı, sınavın ilan edildiği gibi yapılacağını, erteleme olmayacağını açıkladı.

Bu açıklamaya rağmen hem sendika yetkilileri hem de sınavın yapılmasını bekleyen gençler, yine şüpheler taşıyor, bir şekilde yeniden erteleme olmasından korkuyor.

Yani güvensizlik… Bu ülkeyi yönetenler halka o kadar çok yalan söylüyor, o kadar çok verilen sözler tutulmuyor, söylenenler havada kalıyor ki artık kimsenin güveni kalmadı. Hükümete de bazı devlet kurumlarına da güven yok artık…

Bu güvensizlik Kamu Hizmeti Komisyonu’na karşı da oluştu, çünkü komisyon yetkilileri kapalı kapılar ardında sendikaya başka bir şey söylüyor, kamuoyuna başka bir şey...

Dönelim sınavın yapılmasını bekleyen gençlere, bizi arıyor, sesleri olmamızı istiyorlar, beklemekten bıktılar…

19 Eylülde sınavın artık yapılmasını beklerken, yine erteleme haberlerini duyunca büyük hayal kırıklığına uğradılar.

2019 yılından beridir bu sınavı bekleyenlerin bazıları bu yıl içinde çalıştıkları işten bile çıkıp, harıl harıl sınava çalışıyormuş.

Öyle böyle değil tam 1400 kişi katılacak sınava. Kamuoyunda dolaşan “erteleme değil, komple sınav iptali” iddiaları, sınava hazırlananları şok etmiş, hayal kırıklığına uğratmış.

Gençler, aylarca bu sınav için emek harcadıklarını, bazılarının işyerlerinden ayrılıp bu sınava çalıştıklarını, torpille değil, hak ederek devlet memuru olmak için sınav tarihini beklediklerini, bir hafta kala sınavın iptal edilmesi veya ertelenmesinin kafalarında bazı soru işaretlerine, kuşkulara neden olduğunu söylüyor.

Psikolojik olarak çok kötü durumda olduklarını, hayallerinin yıkıldığını belirten gençler, “Sınava katılacak kişiler arasında çok donanımlı, yurt dışında iş bulabilecek kişiler var ama bu ülkede kalmayı tercih ettiler. Ancak ‘bu ülkede gençlere hayat yok, gençlere gelecek yok’ söylemleri adeta gerçeğe dönüşüyor, yeter artık” diye tepkisini ortaya koyuyor.

Kulaklarına gelen “birilerine torpil yapılacak”, “birilerinin önü açılacak”, “sınava yazılma imkanı bulamayanları almak için yeniden sınav açılacak”, “kurultay ve genel seçim öncesi bazı numaralar çekilecek”, “sınava katılması sakıncalı kişiler başvurdu da onu eleme çabası var” gibi ve benzeri dedikoduların kendilerini çıldırttığını belirten gençler, “Hiçbiri bizi ilgilendirmiyor, biz sınavımızın

yapılmasını istiyoruz” diyor.

GÜÇ-SEN yetkilileri de ortaya konulan veya konulacak olan hiçbir mazereti dinleyecek durumda olmadıklarını, şu an “sınav yapılacak” dendi diye eylemi kaldırdıklarını ama iptal ya da erteleme kararı gelirse, eylem veya grev yapmaktan çekinmeyeceklerini söylüyor.

Evet işte böyle… Ülkenin en ciddi olması gereken kurumları, ne kamudaki işleyişi düşünüyor ne de mağdur edeceği gençleri…

Sudan sebeplerle “erteledim gitti”, “iptal ettim gitti” diyebiliyor, bundan etkilenecekleri hiç düşünmeden…

Bu ertelemelerde, iptal düşüncelerinde yine “partizanca beklentiler” mi var yoksa “sorunları çözememe beceriksizliği” mi bilemiyoruz ama bu kurumlar sorun çözebilmelidir, mazeretlere sığınmamalıdır…

Bir kez olsun insanları mağdur etmeyin, bir kez olsun insan odaklı iş yapın, hayal kırıklığı yaratmayın. Kamunun tecrübeli bir bürokratı, emekliliğinin hemen ardından Kamu Hizmeti Komisyonu’nun başına getirildi, bir zahmet tecrübesini kullansın da kimse mağdur olmasın.

İşin acı tarafı nedir biliyor musunuz? Bu halk artık devletine güvenmiyor, cumhurbaşkanına güvenmiyor, başbakanına güvenmiyor, bakanlarına güvenmiyor, onların atadıklarına da güvenmiyor.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı “sınav planlandığı gibi yapılacak” diyor ama onlarca kişi bizi arayıp, “Güvenmiyoruz, yine bir oyun olabilir, yazın baskı unsuru olun” diyor.

En üzüntü verici olan da budur işte… Güvensizlik… Peki insanlar haksız mı? Haklı tabii ki… Yönetenlerin bize yaşattıkları hayal kırıklığı, yaşattıkları sorunlar o kadar çok ki onlara da onların atadıklarına güvenemiyoruz… Ülkemiz ve yönetenler adına üzücü bir durum…

Ben de diyorum ki; “Merak etmeyin bu kez sizi şaşırtacaklar, sözlerinde duracaklar, bu sınav ertelenmeyecek…” Yani benim de kuşkularım yok mu? Var tabii ama kendimi olumlu düşünmeye zorlayayım diyorum…

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08/09/2021 19:41