Ali Baturay yazdı: Halk “elektrik faturamızı ödeyemeyiz” dedikçe, hükümet basıyor zammı…

Ülke insanı, sabahtan beridir çıldırmak üzere…

Neden mi? Çünkü elektrik faturaları çıktı…

Birçok kişi son ödediği faturanın iki katıdan fazla bir miktarla karşılaştı.

Elektrik fiyatlarına zam geleceği açıklanmıştı ama faturalardaki rakamlar beklentilerin çok üzerinde.

Bu ülke insanı sanki daha önce az para mı ödüyordu elektriğe?

Hayır hem hane halkı hem de işletmeler eski faturaları ödemekte zorlanıyordu ama şimdi daha fazla zorlanıyor…

Hükümete, “hayatı ucuzlatın” diye çağrı yapılıyor ama onlar tam tersine elektriğe zam yapıyor.

Elektrik kesintileriyle halkı perişan edeceksin, yeni konutlara takacak elektrik saati bile bulamayacaksın üstüne de en pahalı elektriği satacaksın.

“Ödemeye mecursun” edalarıyla basacaksın zammı…

Siz yanlışlarınız, ihmalleriniz, istismarlarınızla KIB-TEK’i batıracaksınız, hareket edemez hale getireceksiniz, kurum üzerinden hükümetler bozulacak, bakanlar gidecek, bakanlar gelecek, rant iddiaları havada uçuşacak, ihalesiz/ doğrudan alımlarla akaryakıt satın alarak devleti milyonlarca zarara uğratacaksınız, sonra da bedelini halka ödeteceksiniz…

Devlet çalışanına ve emekliye hayat pahalılığı ödeneği verdiler, asgari ücreti yükselttiler, şimdi sıra onları geri almaya geldi.

Kaşıkla veriyorlar kepçeyle geri alıyorlar.

Elektrik faturalarıyla açılışı yaptılar, sırada bakalım ne var?

Verdiklerini çeke çeke geri alacaklar hem devlet direkt alacak hem de piyasa kendini korusun diye dolaylı olarak fiyatları yükseltecek ve kimse maaşına gelen hayat pahalılığı ödeneğine veya asgari ücrete sevinemeyecek.

Zaten yeni asgari ücrete hiçbir çalışan sevinmemişti, şimdi aldığı iki kuruş da kursağında kalacak.

Siz zanneder miydiniz verilen hayat pahalılığı ödeneğinin ve yeni asgari ücretin bedeli olmayacağını? Oluyor işte, hem de vicdansızca.

İnsanlar zaten elektrik konusunda kendince bir tasarruf yapmaya çalışıyor ama dikkatli olmak, tasarruf etmek de yetmiyor, faturalardaki rakamlar fahiş, ödemek kolay değil.

Aileler, ev kirasını ve elektriği ödediğinde maaş bitiyor, yiyeceğe ve diğer ihtiyaçlara para kalmıyor.

Nasıl bir düzendir, nasıl bir sosyal devlet anlayışıdır bu yapılanlar?

KIB-TEK’i mahvettiniz, halen uğraşıyorsunuz, bedelini de halka ödetiyorsunuz…

Millet sinir içinde, birçok insan ne yapacağını bilemiyor ama ülkeyi yönetenlerin umurunda mı?

Ya işletmelerin, işyerlerinin faturaları? Onlara hiç bakılamıyor, sosyal medyada korkunç fatura rakamları paylaşılıyor.

İşletmelerin faturalarını gördükçe korkuyorum, çünkü elektrik girdisi ürün ve hizmet faturalarına yansıyacak, daha fazla pahalılık olarak bize dönecek.

Tabii elektrik faturası altında ezilip, işletmesini kapatmazlarsa, çünkü birçok işyeri elektrik ve akaryakıt girdisini karşılayamadığı için kapsına kilit vurmaya hazırlanıyor.

Daha önce elektrik, akaryakıt ve bina kirası yükü nedeniyle işyerini kapatanlar vardı zaten.

Halkın öfkesi büyük ama o öfkeyi eyleme çeviremiyor, sokağa taşıyamıyor.

Hal böyle olunca da hükümet; “Buna da alışacaklar” tavrına bürünüyor.

Hükümet edenler de alıştı; halkımızın bağırıp, çağırmasına, sosyal medyada tepkisini göstermesine ama dönüp yerine oturup ve kaderine razı olmasına.

Önce tepki koyuyoruz, sonra siniyoruz, bize dayatılan şartlara alışmaya çalışıyor, kendimizi ona göre ayarlıyoruz, fakirleşiyoruz, her şeyimizden kesiyoruz, hayat kalitemiz düşüyor, perişan oluyoruz…

Sonra bakıyoruz ki o perişan halimizi de bir süre sonra arar oluyoruz ama ona da alışmaya çalışıyoruz.

Eh böyle kafaya böyle tıraş; biz halk olarak böyle uslu oldukça, her yapılana uyum sağladıkça daha çok şeyler yaparlar bize…

Hükümet edenlere sesimizi çıkaramayacak, dişimizi göstermeyeceksek, o zaman bu yapılanlar bize müstahaktır...

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01/08/2022 20:05