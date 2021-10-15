Ali Baturay yazdı: Halk partizanlığı talep ediyor, denetleyici kurullar yetersiz kalıyor, yapanın da yanına kalıyor…

Küçücük bir çocuktum, hatırlıyorum “partizanlıktan/ devlet olanaklarını peşkeşten” şikayet ediliyordu bu ülkede. Gençlik yıllarımda da aynı sorundan yakınıyordu… Orta yaş dönemime geldim halen partizanlığın ülkenin en büyük sorunu olduğu üzerinde duruluyor.

Devlet daireleri ve kurumlarının çoğunun verimsiz olmasının en birinci nedeni, partizanca istihdamlardır. Yıllardır vasfına bakmadan sırf partilidir diye yüzlerce kişi istihdam edildi.

Kimisi o işin ehli olmadığı için verimsizlik yarattı, kimisi partizanca istihdamla geldiği için çalışmak istemedi, birilerine güvendiği, birileri arkasında olduğu için çalışmadı.

Bulunduğu dairede, kurumda çok iş varsa, yapılan iş zahmetliyse oradaki bazı kişiler torpil kullandı, daha kolay işi olan yerlere gitti. Devlet kadroları sanki yatma yeriymiş gibi bir algı oluştu. Öyle bir sistem oluşturuldu ki insanlar işe gelmeden maaş aldı, işe gelmeyen, kendi özel işini yapan insanlara dokunulmadı, haksızlıklara tanık olanların da şevki kırıldı.

Gerekli yere istihdam yapılmıyor, bazı daireler personelsizlikten çalışamaz hale geliyor ama personel gerekmeyen yerlere partizanca istihdamlar yapılıyor.

Yasa yapıldı, kurallar konuldu devlet kadrolarına istihdamı engellemek için ama siyasiler illaki bunu delecek yollar buldu, dairelere sokamadıklarında kurumları doldurdular. Yıllardır bu ülkede fırsat eşitliği ilkesi ihlal ediliyor, liyakate de önem verilmiyor.

Yalnızca istihdam da değil tabii… Ne kadar devlet olanağı varsa partizanca kullandırdılar… Sanki de bir siyasi parti iktidara geldiğinde devletin sahibi oluyor ve devlete ait ne varsa peşkeş çekme hakkını elde ediyor. Yıllardır bu peşkeş bitmek bilmedi, hele de seçim dönemlerinde çıldırırcasına yapıyorlar bunu…

Devleti koruması gereken denetleyici kurumlar yetersiz kalıyor hem denetleyemiyorlar hem de ortaya çıkan olayların dosyaları yürümüyor, tıkanıyor. Yıllardır yapanın yanına kalıyor. Yapanın yanına kalınca da bu ülkede hiçbir şey düzelmiyor, aynı partizanlıklar, aynı çirkinlikler, aynı istismarlar devam edip gidiyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sağlık Bakanlığı kadrolarına mevsimlik işçi yöntemiyle alınan 400 kişiden 135’inin işe gitmediğini söylüyor, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümet yetkililerinden kimse bir şey demiyor. Yalanlamadıklarına göre, gerçek kabul ediyoruz bu iddiayı. Üstelik de hastanelerde ara eleman eksikliği yaşanırken 135 kişi işe gitmemesi felaket bir durum… Partizanca istihdamların sonuçları böyle oluyor işte…

Bakın hükümetin istifasından iki gün önce başbakanlığa sözleşmeli personel istihdam edildi. O kadar danışman, uzman yetmedi halen istihdam ediyorlar.

Hükümetin bozulmasından kısa süre sonra Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinden Binboğa Yem’e beş personel istihdam edilme kararı alındı.

Hatırlayın, Binboğa Yem’e daha önce de personel istihdam edilmek istendi, sendika personele gerek olmadığını belirterek, günlerce grev yaptı. Bunun üzerine bir ekim ayı ortasında bir aralık ayında bir de engelli olmak üzere 3 personel istihdam edilmesi yönünde protokol imzalandı ama inat ediliyor, anlaşma bozuluyor ekim ortasında beş personel alınmak isteniyor. Hem de hükümet istifa etmişken…

Kalkınma Bankası’na münhal gündeme geldi hükümetin istifasından sonra. Kurum müdürü uzun uzun anlattı, bunun iki ay öncesinden dünkü tarihe askıya alındığını. Ancak kimse inanmadı. Kurumlardaki istihdam telaşı nedeniyle kimse inanmıyor… Hükümetin istifasıyla, yangından mal kaçırır gibi istihdam yapılmaya çalışılması hiç kimseyi şaşırtmıyor.

Hükümetin istifasının sunulmasından kısa süre önce iktidar partileri ile muhalefet partilerinin erken genel seçim tarihi için yaptığı toplantıda, seçim tarihinde uzlaşılmış ama seçim yasakları süresi konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

Yasal olarak erken genel seçim kararı alınmasından 48 saat sonra seçim yasakları başlıyor ve 6 Şubat’a kadar üç ay ediyor ama iktidar partileri “yapacak işimiz var” deyip yasakları iki aya indirmek istiyordu. Halbuki “yapılacak iş” denilen şey partizanlık yapma hevesiydi, işte bakın hükümetin istifasına rağmen kurumlarda istihdam yapmak için deliye dönülmesi bunu gösteriyor.

Bu istek hiç bitmeyecek… Şu andaki hükümet partileri, istifaya rağmen bir şekilde seçime kadar koltuklarda kalmak istiyor, yasal olarak yalnızca rutin işleri yapmaları gerekiyor ama onlar mutlaka partizanlık için bir delik bulmanın yolunu arayacaklar. Tabii o koltuklarda otururken seçim sonrası vaatlerde bulunduklarında daha gerçekçi olduklarını da düşünüyorlar anlaşılan.

Siyasileri suçluyoruz ama talep de var, halktan partizanlık için talep oldukça, denetleyici kurumlar bu kadar etkisiz olunca ve yapanın da yanına kalınca bu sorun hiç çözülmez…

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15/10/2021 23:01