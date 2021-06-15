Ali Baturay yazdı: Hep yeniden başlayıp da bir arpa boyu ilerleyememek...

Haber Kıbrıs WEB TV’de konuk ettiğimiz Ombudsman Emine Dizdarlı, göreve geldiği 2015 yılından beridir, 6 hükümet gördüğünü söyledi. Emine Hanım, henüz 6 yıllık görev süresini doldurmadı, 6 ayı daha var ama 5.5 yıllık sürede 6 hükümet gördü.

Ne büyük istikrar değil mi her yıla bir hükmet… Sonra da “Bu ülkede neden hiçbir şey olmuyor?” diyoruz. Elbette istikrarsızlığın, başarısızlıkların tek nedeni en fazla 1.5 yıl süren hükümetler değil ama en büyük nedenlerden birisi kuşkusuz.

Görevi süresince, deneyimleri ve gözlemleri neticesinde bir zafiyeti daha gördüğünü söyledi Emine Dizdarlı, o da değişen hükümetlerin, kendinden önceki hükümetin başlattığı icraatları devam ettirmemesi.

Emine Hanım, gördüğü 6 hükümetin tümünün de icraatlarının çok farklı olduğunu belirtip, “Hiçbir icraat devamlılık esası üzerinden yürütülmüyor” dedi.

Yanlış anlamayın, elbette her hükümetin kendine özgü farklılıkları var, elbette her yiğidin bir yoğurt yiyişi var ama burada anlatılmak istenen o değil.

Hani çağdaş ülkelerde yönetimler değişir ama sistem değişmez, hani kim gelirse gelsin standart yapılması gereken işler yapılır, hani hükümetler değişse de icraatlar devletin devamlılığı ilkesinden hareketle yürütülür ya, işte o bizde yok.

Bizde her göreve gelen, ondan öncekinin ya yaptığını bozar ya da başlattığı işi devam ettirmez. Bu arada bürokratları da değişirler, müdürleri, amirleri görevden alırlar, liyakate göre görevlendirme yapmazlar, tecrübesiz, iş bilmeyen kişileri göreve getirirler, kurumsal hafızayı da yok ederler…

Her gelen aklınca yeni bir şey yapmaya çalışır ama bitirmeye süresi yetmez ya da şovla başlayan iş devam etmez ve bu ülke “bitmeyen, bekleyen, yalaş bulaş işler cumhuriyetine” dönüşür. Hep yeniden başlıyoruz ama bir arpa boyu ilerleyemiyoruz.

Üstüne üstlük göreve gelen bazı yöneticiler hem ortaya icraat koyamıyor hem de ufak dağları kendisinin yarattığını sanıyor.

Yasalara bakmıyorlar, popülizm yapıyorlar, görevlerini istismar edip siyasi şova yöneliyorlar.

Sonra da yapılacak işleri Türkiye yapsın ya da para versin diye oralara gidip geliyorlar, el açıyorlar, akıllarını da iradelerini de teslim ediyorlar, sonra da ağlamaya başlıyoruz, bize uymayan şeyler oluyor diye. E bu akılla, bu malzemeyle nereye kadar gidecektik ki? Koltuk sağlam olsun da onur, gurur önemli değil.

Göreve gelen bazı bakanlar, yasalara bakmasalar da olacağını sanıyor, kendilerini haklı çıkarmak için devlet kurumlarını, kurullarını yok sayıyorlar, oralarda görev alan uzman kişilerin beyinlerini ipotek alabileceğini sanıyorlar, onları fırçalamaktan veya aşağılamaktan geri durmuyorlar.

Birtakım hatalar, ihmaller ya da istismarlar yaptıklarında da eskiden yapılan hataları gösteriyorlar, sanki de onlardan öncekiler yaptığında kendilerine de hak doğarmış gibi.

Bu durumu da sordum Ombudsman Emine Dizdarlı’ya… Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın Mağusa’da tarihi eserlerin üzerine beton dökerek dikilen bayrakları haklı çıkarmak için ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararını geçersiz göstermek için hem düzenlediği basın toplantısında hem de mecliste, eski eserlerle ilgili eski ihmalleri, yapılması gereken de yapılmayan işleri gösteren küçük pankartlar şeklinde fotoğraflar gösterdiğini belirtiyorum ve “bunun nasıl değerlendiriyorsunuz” diyorum.

Dizdarlı, “Eski ihmalleri hatırlatarak yenisine mazeret üretilemez. Yani bu pankartları gösterip kendine bir mazeret mi arayacak bir bakan? Gerçekten çok üzücü bir şey. Gerçekten çok yazık” dedi.

Evet bir bakanın bunu yapması üzüntü vericidir, hayal kırıklığıdır… Birinin yaptığı hatanın diğerine mazeret teşkil edemeyeceğini belirten Dizdarlı, “Bilakis o hataları, göreve gelmişseniz düzeltme yükümlülüğü sizde olmuş olur ama maalesef bu zihniyet bizim ülkemizde yoktur. Üzücü olan da budur” dedi.

Evet Dizdarlı çok haklı… Göreve gelenler öncekilerin hatalarını da düzelteceğine, onların hatalarını mazeret gösterip, hataların üzerine hata bina etmeye çalışıyorlar.

Bu arada Turizm Bakanının da yasalara bakmadan arkeolojik tarihi eserleri özel müzelere verebileceğini sandığını, bu konuda Dizdarlı’nın ne söyleyebileceğini soruyorum.

Bir bakanın, Anayasanın, tarihi eserlerin korunmasını öngördüğünü ve özele verilemeyeceğini bilmesi gerektiğini belirten Dizdarlı, yetkili makamlardaki siyasilerin yasalara bakmadan açıklama yapmaması gerektiğini vurguladı. Dizdarlı, “Yaptıkları, siyasi şov ve popülist açıklamalardır. Yasalar onlar için rehberdir, açıklama yapmadan önce yasalara bakılmalıdır” dedi.

Mesele bu işte… 1.5 yılı geçemeyen hükümetler, ancak her değişen hükümetle sil baştan değişen kadrolar, bitmek bilmeyen görevden almalar atamalar, kendinden önceki icraatı devam ettirmemek, devletin devamlılığı esası üzerinden hareket etmemek, istikrar yakalayamamak, birçok başarısızlık hikayesi, beceriksizlikler, ihmaller, istismarlar içinde hiçbir konuda icraat yapamamak ve her şeyi Türkiye’ye pas etmek ama buna karşın büyüklenmek, başbakanın, bakanların çok bir şey yaparmış gibi davranması, görev yaparken yasaları, tüzükleri, denetleyici kurulları dikkate almaması üzerinden bir garabet… Neresinden bakarsan bak bir yere koyamıyorsun, yönetenlerin başarısızlığı halkı mağdur ediyor, perişan ediyor ama yönetenler bayrakla, milliyetçilikle, hamasetle günü kurtarmaya çalışıyorlar, sanki bunlar sorunları çözecek, sanki bunlar insanların karnını doyuracak… KKTC ilelebet yaşayacakmış, yaşasın da böyle mi yaşayacak, üzerindeki insanlar kaçacak yer ararken “devletim var” diye övünmek neye yarar?

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15/06/2021 22:57