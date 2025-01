Ali Baturay yazdı: Her hukuksuz ve her etik dışı olayı normalleştirmeyin artık…

Bu ülkede yıllardır “yurt dışından ithal edilen çalıntı otomobiller” sorunu vardır. Dönem dönem gündeme gelir, sonra unutulur, ta ki tuhaf bir şekilde yine dikkat çekene kadar…

Kimi ithalatçı firmalar kitabına uydurup, yasal kılıfa sokmuş, hırsızlık araçları sezdirmeden insanımıza satmış, kimleri ise yakayı ele vermiş. Tabii bilgileri klonlanmış, yasal kılıfa sokulmuş bazı araçlar, Güney Kıbrıs’ta polise takılıp, çalıntı araç satın aldığından habersiz insanların sorun yaşamasına da neden oldu… Yıllardır bu konular gündeme geliyor, tartışılıyor, kimsenin yabancı olduğu meseleler değil…

Ülkemizin tanınmamış olması, uluslararası hukuk içinde yer almaması bu gibi gayrı yasal işleri kolaylaştırıyor maalesef.

Yani konumuz “çalıntı araç” ama memleketteki denetim yetersizliğini ve devlet otoritesi boşluğunu istismar edenlerin çeşitli marifetleri farklı meselelerle karşımıza çıkıyor…

Son zamanlarda “hırsızlık araçlar” yine gündemde ama bu kez başka bir yönüyle… O da şu; hırsızlık araç olarak gümrüğe takılan bazı araçların devlet kurumlarında Resmi Hizmet Aracı veya makam aracı olarak kullanılmış olması.

Bir süreden beridir Serdinç Maypa, Afrika Gazetesi ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay bu konuyu sıkça gündeme getiriyor. Bu konuda hükümeti resmi açıklama yapmaya çağırıyordu. Bu arada son günlerde tüm medya konuyu gündemine aldı.

En sonunda resmi açıklama da geldi. İthal edilen ve çalıntı olduğu anlaşılan 61 araç varmış ve devlet bunlara el koymuş. Çalıntı araçlar konusunda İngiltere’deki yetkililerle iletişime geçilmiş… Karşı tarafın talebi olursa ve gelip müracaat ederse söz konusu araçların iade edilebileceği İngiltere’deki yetkililere bildirilmiş…

Söz konusu araçlarla ilgili soruşturma sürüyormuş ama soruşturması tamamlanan 27 araç Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne devredilmiş. Yani söz konusu 27 araç, devlet tarafından kullanılmaya başlamış.

Mesela, KKTC’ye gelen konuklar için lüks araçlar kiralanıyormuş, ciddi masraf yapılıyormuş ancak artık çalıntı kapsamdaki lüks araçlar, bu amaçla kullanılacakmış… Yani KKTC’ye gelen konuklar, çalıntı araçlarla taşınacak… Benim kulağıma çok antipatik geliyor.

Çalıntı ya da hırsızlık araçların kayıtlarının yapılıp, devlet malına çevrilmesi ve kullanılması kimisine göre “normal” karşılanabilir, “Ne var ki bunda? Ne zararı var? Çürüyüp gitsinler mi?” diye de sorulabilir.

Bu ülkede her olumsuzluk, her yasa dışı/ hukuksuz ve her etik dışı olay normal karşılanıyor… Her olumsuzluğu normalleştirmek bir süre sonra görür körlüğe neden oluyor. Bir süre sonra karşımıza çıkan her kötü şeyi normal görmeye başlıyoruz.

Deniyor ki; “Çalıntı araçların devlet tarafından sahiplenip, kullanılması kötü niyetli bir icraat değil…”

Ben de bunu yapanlara “kötü niyetli” demiyorum, son derece “iyi niyetli” bir iş olabilir. Muhtemelen de öyledir ama “Her iyi niyetle yapılan iş tamamdır, kusursuzdur ya da yasaldır” diye bir kural yoktur.

Birçok iyi niyetle yapılan ama felakete neden olan iş vardır… Bir işi yalnızca iyi niyetle yapmak yeterli değildir, akıl yoluyla, bilim yoluyla, hukuk yoluyla ele almak ve etik tarafını da göz ardı etmemek gerekir.

Çalıntı araçlara kayıt yaptırıp, devlet malı haline getirmek ve kullanmak hem yasal değil hem de devlet ciddiyetine, devlet adabına da uymaz. Devlet, bir anlamda hırsızlığı meşru kılacak bir işin içinde yer alamaz.

Geçmişte de ülke yöneticileri “çalıntı araçları ne yapacağız?” diye Başsavcılığa başvurmuş, görüş istemiş. HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın sosyal medya hesabında gördüm, Özersay araştırdı, yıllar itibarıyla Başsavcılığın bu konuda ne gibi görüşler verdiğini sıraladı.

Başsavcılık bugüne kadar üç kez bu konuda görüş vermiş, 1991’de, 1995’te ve 1997’de… Üçü de hemen hemen aynı.

Hırsızlık olduklarını bile bile araçların kayıt işlemlerinin yapılmasının “adalet ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığının” belirtildiği Başsavcılık görüşlerinde, bu nedenle bu araçların yurt dışına ihraç edilmeleri/ iade edilmeleri için araçları getirenlere olanak sağlanması, bunun için bir süre verilmesi, verilecek süre zarfında araçları yurt dışına ihraç etmeyenlerin araçlarının satılması gerektiği belirtilmiş…

Başsavcılık görüşleri, “Çalıntı araçları geldiği yere gönderin, eğer bu mümkün olmuyorsa da bu araçları satın” diyor. Buna ek olarak da “Devletin elinde çalıntı olduğu bilgisi olduğu halde çalıntı olan bir aracın kaydının yapılması ve sahiplenmesi, bu tür suçların işlenmesini teşvik ve devleti de bu suçun işlenmesine ortak etmek anlamındadır” görüşünü veriyor. Başsavcılık görüşleri, “Bunun hem yasal olmadığını hem de şık durmadığını” vurguluyor.

Ülkeyi yönetenler, devletin devamlılığı esasına dayanarak, neden geçmişte verilen görüşleri dikkate almıyor?

“Satın” diyor size… İster olduğu gibi satın ister presleyip hurda olarak satın… “Satın… Kayıt yaparak, sahiplenmeyin, kullanmayın…”

Devlet olmak da devlet yönetmek de ciddi iştir… Yöneticiler olarak, “Ben öyle karar verdim, öyle yaptım oldu” diyemezsiniz… Devlet ciddiyetinin olmadığı ve anormal olan her şeyin normalleştirildiği yerde iş çığırından çıkar.

Yasaların ve etik değerlerin ayaklar altına alındığı bir devlet yönetimi anlayışı, o ülkede içinden çıkılmaz bir durum yaratır. Şu anda devlet ve hükümet yetkililerinin sorunlara çözüm bulamamasının, “yok artık”/ “bu kadarı da fazla” dedirten skandallar, fiyaskolarla karşılaşmamızın bir nedeni de budur zaten…