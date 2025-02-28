Ali Baturay yazdı: Herkes suspus; ne bakan bir şey söylüyor ne Başbakan ne de marketçiler…

Bu memlekette, hükümetlerin yapmaya çalıştığı ya da “yapacağım” dediği ama yarım bıraktığı, bitirmediği, vazgeçtiği onlarca iş veya proje var.

“Elektronik Etiket” ya da “Dijital Etiket” projesi de bunlardan birisi…

Ekonomi Bakanı, “Haksız kazancın önüne geçebilmek için denetim çok önemli, elektronik etiket de bunun önemli bir parçası olacak” demişti.

Hatta bunun için yasal bir düzenleme de yapılmıştı; 1 Şubat’ta 79 ürün için elektronik etiket uygulamasına geçilecekti. Ancak uygulamanın marketlere ciddi maddi yükümlülükler getireceği fark edilmiş ve uygulamaya geçilmemiş. Bu defa da büyük maddi yükümlülükler getirmeyecek “Dijital Karekod Sistemi/ Dijital Etiket” uygulaması için yeni bir proje hazırlanmış…

Yeni sistem; market işletmelerinin, devletin yasaları çerçevesinde sahip olduğu bazı bilgileri doğru, düzgün ve hızlı bir şekilde bakanlık sistemine aktarılmasını sağlayacakmış. Alınan bu veriler de sistem sayesinde bakanlık birimlerinin bilgisine sunulacak, bu sayede kontrol, denetim ve raporlamalar yapılacakmış.

Ancak yeni proje bir türlü Bakanlar Kurulu’nu aşamamış…

Hemen şunu söyleyeyim; ben bu konuda hiçbir taraftan değilim, ne proje için büyük çaba harcayan Ekonomi Bakanından ne de buna karşı olduğu iddia edilen Başbakan ve marketlerden...

Benim sormak istediğim şu; bu projenin akıbeti ne oldu?

Birinci projenin neden uygulamaya girmediği konusunda açıklama yapılmadı.

Ne duyduysak başka başka kaynaklardan öğrendik, resmi bir açıklama yok.

Ne bakan bu konuda konuşuyor ne hükümetin başı ne de marketlerin temsilcisi ya da temsilcileri…

Ardından “Dijital Karekod Sistemi” için hazırlık yapılmış, bu yeni proje marketlere büyük mali yükler getirmeyecekmiş. Peki bu konuda açıklama yapıldı mı, bunun tam olarak ne olduğu neler içerdiği ne işe yarayacağı konusunda?

Tabii ki hayır… Ne ilgili bakan ne Başbakan ne marketlerin temsilcisi. Kimse hiçbir şey söylemiyor…

Sonra yine başka başka kaynaklardan öğreniyoruz, “Dijital Karekod Sistemi”ni Başbakan beğenmemiş. Bakanlar Kurulu’nda önüne taş koyan da Başbakanmış…

Peki bu konuda birisi açıklama yaptı mı? Hayır, kimse yapmadı…

Ne Başbakan ne Ekonomi Bakanı ne de marketlerin temsilcisi… Hiçbirinden bir ses yok…

Artık ne “Dijital Etiket” ne de “Dijital Karekod Sistemi” var. Kapanmış mesele hiç açılmamak üzere… Öyle duyuyoruz…

O kadar anlam yüklenen bu projeleri öylece silip atıyorsunuz da çıkıp halka bir kelam etmeyecek misiniz?

Bunları çok savunan, bunun için didinip duran Ekonomi Bakanı hiçbir şey söylemeyecek mi?

Peki Başbakan karşıysa bu işe, neden karşı çıktığını açıklamayacak mı? “Şu şu şu nedenlerden dolayı uygun görmedim, o nedenle Bakanlar Kurulundan geçemedi, bu işi kapattık” diye açıklama yapamaz mı?

Zararı neydi bu iki projenin? İddia edildiği kadar denetime fayda sağlamayacak mıydı? İddia edildiği oranda veri sağlamayacak mıydı? İddia edildiği gibi vatandaş ucuz olanı bu proje ile bulamayacak mıydı?

Söylesin birisi bunu, Başbakan veya başka birisi…

Sayın bakan, ocak ayının başında ilk projeyle ilgili açıklama yaptınız, ne zaman başlayacağını, kaç kalemi kapsayacağını dahi söylediniz. Bunun üzerine tartışmalar oldu, buna karşı duranlar da vardı, tam olarak ne olacağını anlamayanlar vardı, destek verenler vardı.

Medyaya haberler oldu, TV ve WEB TV programlarında tartışıldı, üzerine köşe yazısı yazıldı ama siz ansızdan suspus olduğunuz, sessizliğe büründünüz, sonra bir yerlerden duyduk ki bu iş bitti, hem birinci hem de ikinci proje… Bu kadar basit yani…

Bu arada yine medyada Türkiye’den benzer bir uygulama gazetelere haber oldu. Güney Kıbrıs’ta pilot bölgeler seçilerek, belli sayıda bir ürünle benzer bir sistemle deneme yapacağı haberleri de yer aldı medyada.

Türkiye’deki ve Güney Kıbrıs’taki uygulamaların KKTC’de yapılmak istenenle ne kadar benzer olduğunu, benzerlikleri olup olmadığını da anlamadı kimse. Çünkü hükümet tarafından kimse çıkıp da bir açıklama yapmadı bu konuda. Her kafadan bir ses çıktı.

Neler oldu perde gerisinde acaba? Nasıl iştir bu iş? Taktik hep aynı; herkes sussun, sesini çıkarmasın, nasıl olsa bir süre sonra halk unutur gider… Suskunluk, sessizlik sizin bir taktiğiniz olabilir ama hoş değil, ciddiyetten uzak bir tutum ve hükümet etmek ciddiyet ister…