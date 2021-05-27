Ali Baturay yazdı: Hiçbir katkı yapmadığınız emekçiye, emekliliğinde de huzur yok

Bu ülkede ne yapılırsa yapılsın hep özel sektör emekçisinin aleyhine oluyor.

Özel sektör emekçilerinin çoğu hem çalıştığı süre içinde hem de emekli olduktan sonra mutlu olamıyor, huzur bulamıyor, huzur bulamadan ölüp gidiyor.

Özel sektör emekçilerinin çoğunun hayatı ezilerek, üzülerek, mağdur olarak geçiyor.

Covid-19 sürecinde özel sektör emekçilerinin mağduriyeti, devlet tarafından sahiplenilmemesi açıkça ortada. Salgından en fazla yine özel sektör emekçileri mağdur oldu.

Şimdi emekçilerin mağduriyetini saymaya kalksam sayfalar sığmaz, zaten sıkça bu köşede yazıyorum.

Yine son zamanlarda genelde tüm emeklileri kapsayan ama daha çok özel sektör emeklilerini mağdur eden bir kanun hükmünde kararname var.

Bu kanun hükmünde kararname, kamu veya özelden emekli olmuş ve yeniden özel sektörde çalışmaya devam eden kişilerin “şu anki çalışmalarına vergi indirimi uygulanmamasını” emrediyor.

Bu ne demektir? Bu demektir ki emekli olup, özel sektörde çalışanlardan vergi talep ediliyor.

Buradaki mantık şu; emekli olan kişiler yeniden çalışacağı için işsiz gençlerin önünü kesecek, o nedenle onları caydırıcı vergi koymak ya da çalışacaksa devlete vergisini vermek...

Kötü bir mantık değil… Yeni nesle, işsizlere yer açma amaçlı bir çalışma gibi duruyor, ancak bu kanun hükmünde kararname, devletten emekli olup da örneğin 10 bin TL emeklilik maaşı alan kişiyle özelden emekli olup da asgari ücret alanı aynı kefeye koyuyor. Halbuki bir rakam barajı konulabilirdi, örneğin “6 bin TL üzerinde alanlara vergi kesilebilir” denilebilirdi ama yapılmadı.

Özel sektörden emekli olmuş, zaten yatırımları işvereni tarafından asgari ücret düzeyinde yatırılmış ve emeklilik maaşı asgari ücret veya biraz üstü olan kişiler, geçinmekte zorlanıyor. 4 bin küsur civarında bir maaş alan emeklinin geçinmesi, evini geçindirmesi mümkün değil, tabiatıyla çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor.

Hükümetimiz ise 4 bin TL’nin biraz üzerinde alan bu kişilerden vergi talep ediyor ve bu vergi çalıştığı yerde sorun oluyor, çünkü birçok işveren, talep edilen vergi oranını çalışanın maaşından kesmek istiyor, kesiyor da...

Bu zor günlerde iki kuruş maaş alan insanlardan vergi talep etmek de neyin nesidir? Alacaksanız maaşı yüksek olan emeklilerden alın ama iki kuruş emeklilik ücreti alan emekçilerin maaşına göz dikmeyin.

Çalıştığı sürede maaşı yüksek, dolayısıyla emeklilik maaşı da yüksek olan kişiler vardır, özel sektör onların tecrübesinden faydalanmak ister, onları istihdam eder, işte o kişilerin emeklilik maaşından vergi alabilirsiniz ama düşük maaşlı emekçiye dokunmayın.

Bozuk, çarpık çalışma yaşamının mağdurlarına dokunmayın, alacakları iki kuruş maaştan da kesinti yapılmasına sebep olmayın. Eğer Covid-19 salgını günleri olmasa inanın bu yazıyı yazmayacaktım ama bu süreçte hiçbir yardım yapmadığınız emekçilerden yok da vergi kesesiniz? İnsaf artık…

Haaaa, işin başka bir boyutu da var… Bu uygulama Covid-19 tedbirleri çerçevesinde alınmış gibi görünüyor ki buna da pes derim ve tümden karşı çıkarım.

Devleti yönetenler, kendilerinden tasarruf etmeyecek, kendileri hem maaşlarını alacak hem her türlü savurganlığı yapacak, hiçbir tasarruf etmeyecek ama emekliden vergi alacak. Yok yahu, koca devlette göre göre gözünüz emekliyi mi gördü?

Halen gereksiz atamalar yapıyor, danışmanlar istihdam ediyorsunuz, orada tasarruf yok ama emekliden vergi keseceksiniz. Dönüp dolaşıp emeklileri görüyor gözünüz.

İki kuruş maaş alan özel sektör emeklileri, aç kamasın, ailesini geçindirebilsin diye yıllardır ezilip elendiği yetmemiş gibi, dinlenmek yerine mecburiyetten çalışmaya devam ediyor ama siz ondan vergi kesiyorsunuz, e gözünüz doysun artık.

Ha bu kanun hükmünde kararnamenin bir de gayrı yasal durumu var. 2020’nin mayıs ayında hazırlanmış, şimdi 2021’in mayıs ayındayız, yani kanun hükmünde kararname bir yıldır yürürlükte ve bu durum da yasal değil.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuyu bugünkü meclis genel kurulunda gündeme getirdi ve bunun yasa gücünde kararnameyle yapılamayacağını anlattı. Bu nedenle hükümetin topladığı rakamları iade etmek zorunda kalacağını ifade eden Erhürman, bu işin yasayla yapılabileceğini ancak adalet ilkesine aykırı bir uygulama yapılamayacağını vurguladı.

Yani işin bir tarafında bu Covid-19 şartlarında emekli emekçilerden acımadan vergi kesmek var, diğer tarafında da bunun gayrı yasal yapılması… Hükümet ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yönetmek istiyor ve itiraz gelmedikçe de aynen bu vergi kesme konusunda olduğu gibi “sin da gülle geçsin” mantığını uyguluyor.

Her işi hallettiniz de emekliden vergi kesmeniz kaldı, lütfen artık emekçinin cebinden çıkarın elinizi. Bu zor Covid-19 zor şartlarında emekçiye eziyet etmekten vazgeçin artık.

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27/05/2021 18:58