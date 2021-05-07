Ali Baturay yazdı: Hiçbir soruna çare bulmuyor, hangi yüzle akaryakıt zammı yapıyorsunuz?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı Covid-19 salgını tedbirleri dün sürpriz bir şekilde bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından önce açıklanmıştı.

Başbakan da karantinadayken, “herhalde bu cuma Bakanlar Kurulu toplantısı olmaz” diye düşündük ama oldu, Başbakan Ersan Saner toplantıya online katıldı ve bu toplantı başımıza iş açtı.

Biz “açılma/ kapanma meselelerinde ansızdan bir sürpriz karar çıkmasın” derken Bakanlar Kurulu toplantısından “zam” çıktı…

“Yapmayacağız”, “etmeyeceğiz” dediler ama hükümet edenler tam da Anneler Günü ve Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarına “zam” hediye etti.

Al sana akaryakıt zammı, ister anana hediye et, ister bayramda diğer akrabalarına…

Zam için ne zamanlama ama ha?

O kadar sıkıntı içinde insanların yüzü biraz Anneler Gününde, biraz bayramda gülecek ya bas zammı ki iki kuruşluk neşesi de kalmasın…

Buyurun bayramlık akaryakıt zammına…

Hani bir süre daha zam yapmayacaktınız, hani halkın bu zor günlerinde şartları zorlayacaktınız?

Dayanamadınız, bayram üstü bastınız zammı…

Zaten her şey ateş pahası, şimdi akaryakıttan kaynaklanacak zincirleme başka zamlar da gelecek.

Bir şey vermeden almak, hükümetin yaptığı en iyi iş…

Covid-19 salgınının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti, halen reel sektöre doğru dürüst katkı yapmadınız, sektörleri kapadınız nasıl geri döndüler, ne yaptılar hiç umurunuz olmadı, kimisi kapattı, tekrar kapılarını açamadı kılınızı kıpırdatmadınız, ne hibe verebildiniz ne dükkan kiralarıyla ne de borçlarla ilgili doğru dürüst açılım yapabildiniz…

Ülke döviz krizinden yandı tutuştu, dövizi gündeminize bile almadınız.

Ülkenin her tarafı sorun, ilgilenmiyorsunuz, partizanca istihdamlar, gereksiz atamalar yapıyorsunuz.

Bunca sorun içinde bayram üstü bir de akaryakıt zammı yapıyorsunuz.

Yukarıda saydığım sorunların bir bölümünü olsun çözebilseniz elbette akaryakıta zam yapmaya yüzünüz olurdu…

Hiçbir soruna çare bulamıyorsunuz da hangi yüzle akaryakıt zammı yapıyorsunuz?

Normal bir zamanda mıyız, normal günlerden mi geçiyoruz ki gözünüzü kırpmadan zam yapıyorsunuz?

Oldu olacak, eliniz değmişken elektriğe de zam yapın ki tam olsun.

Zaten Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, haftalardır elektrik zammının zeminini hazırlıyor, hazır herkes bu zamla uğraşırken o zammı da yapın da insanlar iki kez öfkelenmesin, bir defada olsun bitsin her şey…

Olacak iş değil, pahalılıktan ülke yandı kavruldu, birçok kişi evine ekmek götüremeyecek durumda ve siz akaryakıt zammı yapıyor, elektriğe zam yapmak için de hazırlanıyorsunuz.

İnsafınız mı yok? Siz bu ülkede yaşamıyor musunuz? Bu ülkede halkı yakan ateşi göremiyor musunuz?

Devletin en tepesinden aşağıya doğru, tüm yöneticiler bizi günlerdir gereksiz gündemlerle oyalıyorlar ve ansızın bir akşam bize zammı geçiriyorlar…

Hade hade durmayın, oyalanmayın, bayram gelmeden elektrik zammını da yapın, insafınız kursun…

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07/05/2021 22:15