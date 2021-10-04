Ali Baturay yazdı: Hiçbir teknolojik gelişme yoktu ama biz yine de mutluyduk…

Önce Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü, ardından da ülkenin büyük bir bölümünde internet kesildi…

Sanki de halkın bütün dijital bağlantıları kopsun diye…

İnternetin kopması ve sosyal ağların çalışmaz hale gelmesi birçok kişi için korkunç bir durum…

Bir güne bu kadar dijital felaketi sığdırmak kolay değil.

Üstelik de hiç bu kadar uzun sürmemişti…

Bugün akşamüzeri, neredeyse milyonlarca insanın yaşamının bir parçası haline gelen sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’a erişim sorunu yaşandı.

Aynı zamanda mesajlaşma uygulaması Whatsapp’a da…

Tabii Facebook’un mesajlaşma servisi Messenger de…

Facebook yok, Instagram yok, Whatsapp yok, Messenger yok…

Bu kadar dert yetmezmiş gibi Kuzey Kıbrıs’ta birçok bölgede bir de internet sustu…

Dijital erişimden mahrum kalmak, sosyal ağlara ulaşamamak, mesajlaşma uygulamalarını kullanamamak, kimileri için aç, susuz kalmak kadar ciddi bir sorun.

Sosyal ağları ve mesajlaşma araçlarını kullanamamak, insanlarda sanki de dünyayla bağı kopmuş etkisi yaptı. Dünyası karardı birçok kişinin…

Olur olmaz yerde kullanılıyor ama “bağımlılık”, kelime anlamıyla olumsuzdur, psikososyal bir bozukluktur.

Zevke neden olan madde veya davranışların artan miktarda tekrarlanmasıyla kişide oluşan bozukluğa diyebiliriz özet olarak.

İster “sosyal medya bağımlılığı”, ister “dijital bağımlılık” isterse de “teknoloji bağımlılığı” deyin, bu bağımlılık toplumumuzda da var…

Bu bağımlılığın yalnız ülkemizde değil, tüm dünyada insanlara çok çeşitli zararları olduğu da görülüyor ve çokça da tartışılıyor.

Elbette dijital ortam, soysal ağlar, mesajlaşma servisleri, hayatımızı kolaylaştırıyor; özellikle de bizim mesleğimiz, gazetecilik için birçok avantajlar sağlıyor…

Ancak bu mecralarda çok gereksiz şeyler de var, çok büyük istismarlar da…

Bu dijital imkanların, çok sayıda insanın zamanını gereksiz yere çaldığı, oralarda güvenlik açığı nedeniyle başını belaya soktuğu, yalan bir sanal dünyaya hapsettiği, insani ilişkileri zedelediği, psikolojik olarak bozduğu da bir gerçek.

İnsanların çoğu kafasını o sanal dünyadan kaldırıp da gerçek dünyanın güzelliklerini görmekten mahrum kalıyor.

Kim bilir bugünkü bu uzun süren bu erişim sorunu bir sınavdır belki de?

Sosyal ağlar sustuğunda, haberleşme araçları kullanılamadığında insanların ne yapabileceğini görebilmek için bir sınama…

Elektriksiz bir köyde doğdum ben… Elektrik direkleri gelmişti, elektrik bağlanacaktı ama savaş çıktı, kuzeye göç ettik, köye elektrik geldiğini göremedik.

Doğduğum köyde elektrik olmadığı için geceleri gaz lambasında babam romanları sesli okurdu, biz de duyalım diye…

Bu şekilde birçok roman okudu babam bize, çok da hoşumuza giderdi, film izler gibi heyecanlanırdık…

Mesleğe de daktiloda yazarak başladım… Ne bilgisayar vardı, ne internet, ne youtube, ne Google, ne Facebook, ne twitter, ne Intsgram, ne Whatsapp, ne Mesenger ne de diğerleri… Hiçbiri ama hiçbiri yoktu…

Geçmişte öyle her şeyi sorabileceğiniz bir Google olmadığı için daha bilgili olmanız gerekirdi, kolaycılığa kaçamazdınız…

Cep telefonu da yoktu… Cep telefonunu bir tarafa bırakın, koskoca köyümüzde tek telefon vardı o da bakkal dükkanında…

Siz bakkal dükkanındaki o telefonu kullanarak sevgilinizle veya yurt dışımdaki bir akrabanızla konuşurken bakkal sahibi ve müşteriler kulak kesilirdi, konuştuklarınızla tüm köyün diline düşme ihtimaliniz vardı.

Ev halkından birisi gece eğlenmeye falan giderse, eve dönene kadar kimse uyumaz, oturur beklerdi, çünkü o zamanlar “Neredesin?” diye arayabileceğiniz cep telefonu yoktu, “iyi misin?” diye mesaj yazacağınız Whatsapp ve Messenger de yoktu…

Bu kadar yokluk içinde yine de mutluyduk… Hatta daha mutluyduk, daha sosyaldik, insanlar birbirine daha yakındı, daha çok birbirine dokunuyordu.

İnsan bir şeyin varlığından haberdar değilse, onu arayıp üzülmez… Biz de bunların hiçbirini bilmediğimiz için mevcut olanaklarla idare ediyorduk…

İnsan bu kadar teknolojik gelişme içinde, geçmiş teknolojik gelişmelerin olmadığı kimine göre o ilkel günleri özler mi?

Özler, ben özlüyorum… İlkel denilen eski günler daha gerçekti, bugünkü kadar yapay değildi, insanlar sanal dünyada kaybolmuyor, gerçeği yaşıyordu…

Yaratılan sanal dünya insanları birbirinden uzaklaştırıyor, halbuki geçmişte insanlar birbirine daha yakındı…

Bazıları, “Ne diyor bu adam?” diye anlattıklarımı anlamsız bulabilir ama o günleri yaşayanlar beni mutlaka anlıyordur diye düşünüyorum.

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04/10/2021 23:21