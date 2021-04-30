Ali Baturay yazdı: Hükümet edenler, işçinin, emekçinin hak gaspını önleyemiyor…

1 Mayıs İşçi Bayramı, ikinci kez pandemi gölgesinde kutlanacak…

Covid-19 salgını en fazla da işçiyi, emekçiyi, dar gelirli kesimini vurdu, zaten her krizde öyle olmuyor mu?

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesajlar yayınlanıyor, açıklamalar yapılıyor, işçilerin günü kutlanıyor ama çoğu samimiyetsiz.

İşçi, emekçi daha iyi şartlara kavuşsun diye kılını kıpırdatmayanlar, haklarının gasp edilmesine seslerini çıkarmayanlar, hatta kendileri hak gaspı için çalışanlar, şimdi cicili biçili açıklamalar yapıyor.

Kuzey Kıbrıs’ta çalışma yaşamı hep vukuatlı olmuştur, özel sektörde çok sayıda hak gaspı var ama yıllardır hükümetler tedbir alamıyor ya da almak istemiyor.

Birçok işçi özlük haklarından mahrum… Doğru dürüst maaşını alamayanlar var, sosyal sigorta- ihtiyat sandığı yatırımları yapılmayanlar var, aşırı çalıştırılanlar var, sağlıksız koşullarda, iş kazalarına karşı tedbirsiz çalıştırılanlar var…

İş kazalarına bir türlü tedbir alınamadı, salgın döneminde de çok sayıda iş kazası meydana geldi, emekçiler ya ağır yaralandı ya yaşamını yitirdi…

İş kazalarındaki acizlik de ülkeyi yönetenlerin demetim yapamaması ve konuyu ciddiye almamasından kaynaklanıyor.

Bu küçücük ülkede çok rahat denetlenebilecek çalışma yaşamı maalesef kaderine terk edildi ya da patronların insafına…

Hükümet edenler, salgın döneminde emekçiye el uzatmadı, gerekli katkıyı yapamadı, 1500 TL’lik düşük, yetersiz miktarı bile can ezgisiyle, gecikmeli verebildi.

Bu dönemi fırsat bilen bazı işverenler, emekçilerin maaşını ödemedi, geciktirdi, eksik ödedi, yaptığı kesintileri bir daha vermedi…

“İşten atarım ha” diyerek, az paraya çok iş yaptıranlar oldu.

Yetkililer, işverenini şikayete gelen emekçilere yardım edeceğine, nasihat etti, korku verdi gönderdi. Yetkililer emekçilere, “Aman ha, sesinizi çıkarmayın, zaten işsizlik var, sizi de işten çıkarırlar, öylece kalırsınız” dediler.

Birçok emekçi, işsiz kalmaktansa haklarının budanmasına, gasp edilmesine sesini çıkarmadı…

İşçiler, bayramlarını büyük sorunlar içinde buruk kutluyor.

İşçi bayramıdır diye en güzel sözcükleri yan yana koyan ülke yöneticileri, bir taraftan işçi haklarını budamakla meşgul.

İşçiyi, emekçiyi çok seviyorlar ya; ‘toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitlerin geçerlilik sürelerine’ sınırlama getirilmesi için İş Yasası’nda düzenleme yapıyorlar.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü Eylem Planı’ndaki hiçbir şeye ellemeyen hükümet edenler, işçi haklarına el attı.

Şu anda yürürlükte olan İş Yasası’nın 30’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında “Toplu iş sözleşmesinin sona ermesi veya hizmet akdinin süresinin dolması halinde, yenisi imzalanıncaya kadar mevcut toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitleri devam eder” deniliyor.

Ancak hükümet bunu değiştirecek ve toplu iş sözleşmesi veya hizmet akitlerinin süresinin dolması ve bir ay süreyle yenilenmemesi halinde, geçerliliğinin yalnızca bir yıl devam etmesi öngörülüyor.

Şu andaki yasa bir sınırlama öngörmezken, hükümet sınırlama getirilmesi için çalışma yapıyor.

Sendikalar, İş Yasası’nda toplu iş sözleşmeleriyle ilgili yapılmak istenen değişiklikle, çalışma yaşamının olumsuz etkileneceğini, sözleşme ya da hizmet akdinin bitmesiyle iş barışının bozulacağını söylüyor.

Çalışanların haklarının geriye gideceği, hatta bazı istismarcı işverenlerin hakları sıfırlamak isteyeceği, güçlü kim ise o tarafın baskın hale geleceği, tüm işyerlerinde ciddi sıkıntılar olacağı belirtiliyor. Bazı işyerleri, mevcut hakları da vermek istemeyecek.

İşçinin, emekçinin haklarını koruyamayan hükümet, sendikal hakları da gerileterek, onları tam perişan hale getirecek.

İşçiyi köle haline getirmeye çalışan hükümet edenler, 1 Mayıs nedeniyle sözde işçilerin bayramını kutluyor, samimiyetsiz bir şekilde, adeta kuzu postuna bürünmüş kurt gibi.

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30/04/2021 22:42