Ali Baturay yazdı: Hükümet edenler istese bu zor salgın günlerinde harçlara zam yapmazdı

Devlete ödenen harçlara her yılın başında yüklü artışlar yapılır ve Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girer.

Her yeni yılın başında gazetelerde bu “harçlara zam” haberlerini okursunuz.

Her yıl da bu harçların zamlanmasına tepkiler olur ama pek de bir şey değişmez.

Hatta zaman zaman maliye bakanları, bunların zam olmadığını, her yılın dönümündeki otomatik artışlar olduğunu söyleyip, kendince düzeltme de yaparlar.

Biliyorsunuz, harçlar dediğimiz şeyler ehliyet, seyrüsefer, pasaport, kimlik kartı, doğumlar ve ölümler için yapılan kayıtların ücretleri, evlendirme ücretleri, yurttaşlığa kabul ve ikamet harçları, silah ruhsat harçları, Bilgi Edindirme Yasası harçları gibi birçok kamusal hakka ödediğimiz paradır.

İşte bunlara her yıl olduğu gibi bu yıl da yüklüce bir zam yapıldı.

Devletin ciddi gelir elde ettiği, hükümetlerin önem verdiği zamlardır bu zamlar…

Mesela yarın meclis oturumu var, muhalefet eleştirirse, hükümet üyeleri, “Bunlar her yıl yapılıyor, otomatikman yapılan zamlardır, bu yıl mı gözünüze battı?” gibisinden şeyler söylenebilir.

Evet doğrudur, her yıl yapılır bu zamlar ama Covid-19 salgınının ülkeyi yakıp kavurduğu bir dönemde “illa ki yapılmalıdır” diye Allah’ın emri vardır?

Değiştiremez misiniz bu “halkı soyma” geleneğini?

Bu zor salgın günlerinde harçların artırılmaması, aynı kalması mümkün değil midir?

Mümkündür, Resmi Gazete’de yenilerini, yani zamlı hallerini yayımlamazsınız, eski fiyatlardan hizmet alır vatandaşlar.

İlla ki her yıl vatandaşın cebinden fazladan para almanız mı gerekir?

Kıbrıslı Türkler, salgın nedeniyle 1974’ten bu ya en zor günlerini yaşıyor, birçok işyerleri kapanmış, birçok özel sektör çalışanı daha az paraya çalışıyor, birçok kişi işsiz kalmış…

Hayat Kıbrıslı Türkler için bir daha zor olmuş…

Ne olurdu yani devlete ödenen harçlara zam yapılmasaydı?

Hani de azınlık hükümeti hayatı ucuzlatacak önlemler alacaktı?

“Asgari ücreti artıramıyoruz ama hayatı ucuzlatacağız” demişti, hükümet yetkilileri…

Daha o sözün üstünden 4 gün bile geçmeden devletten alınan hizmetlerin ücretlerine, harçlarına zam yaptılar, hem de çoğu okkalı zamlar.

Denetim yapmaktan, vatandaşı için lehte proje üretmekten aciz yöneticiler, hayatı ucuzlatacakmış…

Biz zaten inanmadık hayatı ucuzlatacaklarına ama onlar, devletten alınan hizmetleri zamlandırarak zaten bunu yapmaya niyetleri olmadığını kanıtlamış oldu.

Bu hizmetler, olmazsa olmaz zorunlu hizmetler, yani hükümet edenler, kazanacakları paranın hesabını yapıp, ellerini ovuşturuyordur.

Hükümetin, ülkenin nasıl bir süreçten geçtiği gerçeğini unutmadan kararlar alması gerekiyor, bu çerçevede de bu yıl bu harçlar zamlanmamalıydı.

Ülkede her şey normalmiş gibi davranıp, kafanızı kuma sokarak harçlara okkalı zamlar yaparsanız, kimse sizin piyasayı ucuzlatmak istediğinize ve bunun için çaba sarf ettiğinize inanmaz.

Hükümetin iş insanlarından ve vatandaşlardan toplayacağı paraya ihtiyacı var çünkü biriktirip devlet çalışanlarının maaşını ödeyecek.

Bunun için de harçlardan gelecek miktarın önemi büyük, o nedenle kafayı kuma sokup, bastılar zammı, yayınladılar Resmi Gazete’de…

Bunun üstüne bir de Kooperatif süt ürünlerine zamlar yapıldı. Of, ne güzel gelmiş 2021 değil mi? Ülke insanı için hayat zaten zordu, daha da zorlaşıyor.

Özellikle de dar gelirli kesim, işçiler, emekçiler çok zor bir dönemden geçiyor ama hükümet onlar için hiçbir şey yapmıyor, tam tersine şartları daha da dayanılmaz hale getiriyor. Merak ediyorum, hükümet edenler ihmal ettiği kesimi ne zaman görecek ya da görebilecek mi?

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03/01/2021 21:01