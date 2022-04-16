Ali Baturay yazdı: Hükümetin acizliği nedeniyle sınavı kazananlar, hakkını kaybetmek üzere…

Hemen her gün ülkemizde yaşanan bir başka sorunu yazmak, gündeme getirmek hoşumuza gidiyor değil.

Keşke sorunlar olmasa da biz de yazmasak, söylemesek.

Bugün bir başka soruna dikkat çekeceğiz, hükümetin bir başka acizliğine.

“Acizlik” sözüm abartı değil, tam da öyledir…

Gümrük Çalışanları Sendikası’nın (GÜÇ-SEN) eylemler yaptığını, medyadan takip ediyorsunuzdur.

Hatta bazı iş çevreleri, armatörler, gümrükteki eylemin kendilerini mağdur ettiğini açıkladı.

Peki GÜÇ-SEN neden eylemde? Çünkü gümrüklerde personel eksikliği var, mevcut personelin üzerine ağır yük bindi, özverili çalışıyorlar ama personel eksikliği dayanılmaz bir hal aldı.

Üstelik sendika bu konuda yaklaşık 22 aydır mücadele veriyor.

İşin ilginç tarafı, personel almak için sınav düzenlendi, sınavı geçen kişiler mülakata çağrılmıyor ve sınavın süresi 25 Nisan’da bitiyor.

Sınavı kazanan gençler, haklarını kaybetmek üzere.

Gümrüklerin personel ihtiyacı var, sınav açmışsınız, sınavı insanlar kazanmış ama mülakata çağırmıyorsunuz…

Neden insanları mülakata çağırmıyorlar biliyor musunuz?

Kazananlar arasında “sakıncalı” bir kişi varmış diye.

İşin ilginç tarafı, o sakıncalı dedikleri KKTC vatandaşının, yani vatandaşımızın yasal olarak sakıncalı olduğunu kanıtlayamıyorlar.

Kardeşim yasal olarak sakıncalı olduğunu kanıtlayamıyorsan, sınava girip kazanan o kişiyi de mülakata alacak, hak ettiği yere de yerleştireceksin.

Niyet mi okuyacağız artık kimin sakıncalı olduğuna, yoksa şüphe üzerine mi hareket edeceğiz?

Eğer bir hukuk devletiysek, bir devlet bir vatandaşından şüphelendi diye onu devlet olanaklarından, yasal olarak katılıp kazandığı sınavla elde ettiği haktan mahrum bırakamaz.

Be mübarek insanlar, adamı sınava sokuyorsunuz, sınava girmesi sakıncasız ama sınavı kazanınca sakıncalı mı oluyor?

Söyleyin bana dünyanın neresinde böyle saçmalık var?

Zaten elinizde o kişinin suçlu ya da sakıncalı olduğunu kanıtlayacak bir belge, kanıt olsa sınava sokmayacaktınız.

Tabii bu vatandaşımızın hakkını yemekle de kalmıyorlar, onunla birlikte 17 kişinin daha hakkı yeniyor.

O kişiyi engellesinler diye diğer kazanan kişileri de mağdur ediyorlar…

O kişiyi Gümrük Dairesi’ne istihdam etmemek için sınavı kazanan diğer insanları da işe almayacaklar.

Bu sınav için işyerlerinden çıkıp aylarca çalışan veya işyerlerinden yıllık izinlerini alıp sınava hazırlanan, bu sınav için büyük özveriler ortaya koyan kişileri mağdur edecekler, haklarını yiyecekler.

Aylardır bu sorun devam ediyor, sendika defalarca uyardı ama hükümet edenler bir türlü bir karar veremedi.

25 Nisan’da sınavın yasal süresi dolacak ve o sakıncalı denilen vatandaşımızla birlikte diğer kişiler olmak üzere 18 kişi hakkını kaybedecek.

Gerçekten olacak iş değil, tam bir saçmalık, tam bir delilik…

Bu arada bazı hatırlatmalar yapalım, Gümrük Dairesi’ne personel talebi ta 2019’un öncesine gidiyor, yıllarca personel talep edildi.

Birçok gereksiz, partizanca personel istihdam ediliyor, gereken yerlere yapılmıyor, Gümrük Dairesi de bunlardan birisi.

En sonunda Aralık 2019’da sınav kararı alındı ama ne ilginçtir ki sınav Eylül 2021’de açılabildi.

Maliye Bakanı, Gümrük Dairesi’ne 40 kişilik personel alımı için yetki verdi.

Sınavı kazananlar ise Ekim 2021’de açıklandı. “Sakıncalı” dedikleri kişiye kadar olan sınavı kazananları istihdam ettiler, o kişiyle birlikte toplam 18 kişi için ise eziyet gibi bir bekleme süreci başladı.

Olmaz böyle şey, koskoca hükümet bir sorunu çözemedi gitti; kararsız, iradesiz, aciz bir yönetim.

Gümrük Dairesi’nde emekli olanlar var, personel ihtiyacı devam ediyor, ortada sınavı kazanmış 18 kişi mülakat bekliyor, sendika defalarca uyardı, eylemler yapıyor, muhalefetten CTP ve HP bu konuda hükümete çözüm önerileri sunuyor, yol gösteriyor ama hükümette tık yok.

Muhalefet, “sakıncalı” denilen kişinin istihdam edilmesini, takibe alınmasını, eğer o süreçte yasal olarak sakıncalı olduğu kanıtlanırsa asaletinin onaylanmamasını çözüm olarak öneriyor.

Hükümet edenler beceriksiz, kan ayaklı, korkak, aciz… Siz bu korkaklığınız ve beceriksizliğinizle cebelleşip, 18 kişinin hakkını yiyemezsiniz, 25 Nisan’da sınav süresi dolacak, elinizi çabuk tutun.

25 Nisan’ı geçirirlerse bu insanların hakkını yiyecekler, üstelik yeni bir sınav açmaz da bunlar. Daha önce 2019’da aldıkları sınav kararını 2021’de uygulamışlardı. Düşünün artık…

Böyle bir sorunu dahi çözemeyenlerden, daha büyük işler bekliyoruz…

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16/04/2022 23:14