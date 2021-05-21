Ali Baturay yazdı: Hükümetin göstermeye çalıştığı ülke, kesinlikle yaşadığımız ülke değil...

Bir başbakanın konuşmalarına bir de ülkenin haline bakıyoruz, sanki de başbakan başka bir ülkeden söz ediyor, biz başka bir ülkede yaşıyormuşuz gibi…

Gerçek olan bir şey var ki hükümet edenlerin göstermeye çalıştığı ülke ile bizim gördüğümüz ve yaşadığımız kesinlikle aynı değil.

Covid-19 vakaları azalmaya başladı mı hükümet edenlere bir özgüven geliyor…

Evet vakalar azaldı, iyi ki de azaldı ama bugünlere gelene kadar ne badireler atlattığımızı ne tuhaflıklarla karşılaştığımızı, bu işin yükümü çeken sağlık ekiplerinin ne çileler çektiğini görmediğimizi ya da unuttuğumuzu sanıyorlar.

Vakalar azaldı azalmasına da Covid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgili yaşanan sıkıntılar, bulunamayan ilaçlar, hastanede tomografi bile çekilememesi, sağlık kurulunun toplanamaması, ameliyatlarının yapılamaması unutuldu mu acaba?

Peki ya ekonomide ne yaptınız? Şu anda ne yapıyorsunuz? Ne gibi açılımlar hazırlıyorsunuz? Hangi sektörün sorunlarına çözüm ürettiniz? Hiçbir şey yapmadınız…

Kapanma kararları aldınız, bu süre içinde hiçbir sektöre katkı yapmadınız.

Başbakan toplu rakamlar telaffuz ediyor ama toplu rakamları bireylere indirdiğimizde aslında hiç de iyi bir para olmadığı ortaya çıkıyor.

Çalışamayan vatandaşlarımıza verilen 1500 TL’ler çok yetersizdi, üstelik de bu paralar hiç zamanında verilmedi, vatandaşların canını söke söke, eziyetle dağıtıldı. Hatta halen bu paraları alamayan, bekleyen vatandaşlar vardır.

Sektörleri kapalı olan vatandaşlara verilen 1500 TL katkılar ve belli çalışan oranı üzerinden işverenlere sosyal yatırımlarla ilgili yapılan bir nebze katkı yaraya merhem olamadı. Olması mümkün değildi zaten...

İşyerlerini ayakta tutacak, yüzdürecek, batmaktan kurtaracak hiçbir açılım yapılamadı, çok kötü durumda olan kesimlere hibeler hazırlanamadı…

Sektörlerin, iş alanlarının kendilerine özgü sorunlarına, sıkıntılarına bile çare bulunamadı.

Herkes kaderine terk edildi, şartlar her geçen gün daha da zorlaşıyor, dövizin durdurulamaz yükselişi, hayatı daha da çekilmez ediyor ama “döviz krizi” halen hükümetin gündeminde değil.

Ancak başbakana veya diğer hükümet üyelerine bakarsanız, onlar başarılı, onlar görevlerini tam yapıyor.

Ekonomik açılım yapamıyorlar ama devlet çalışanlarının ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneğini kesmenin peşini düşüyorlar, piyasaya düşecek parayı da engelleyecekler.

Ekonomik açılım yapamıyorlar ama durmaksızın atamalar yapıyorlar, danışmanlar istihdam ediyorlar...

İş çevreleri, esnaf, perakendeciler, dört gözle sınır kapılarının açılmasını ve Rum müşterileri bekliyor ama hükümet isteksiz, isteksizliğini de ortaya koyuyor.

Rum tarafından da sınır kapılarının açılması için plan yapılıyor, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin toplantıları da sürüyor ama başbakan “Güney’in kırmızıdan turuncuya düşmesini bekliyoruz” diyor, herkesi şoka uğratıyor.

Başbakan yine güneydeki Covid-19 vakalarının ve ölümlerin kuzeyden fazla olduğu söylemlerine sarılıyor. Bu isteksizlik hükümetin politikalarının bir sonucuysa eğer, bundan vazgeçsinler. Kendi partisel düşüncelerini, politikalarını toplumun aleyhine kullanamazlar.

Esnaf kan ağlarken, sınır kapılarının açılmasını dört gözle beklerken hükümetteki isteksizlikten rahatsız oldu, haklı olarak Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, pazartesi ve çarşamba günleri eylem yapma kararı aldı.

Hükümet edenler, işlerine gelince hiçbir yasaya, kurala uymuyorlar, kendi koydukları kuralları bile ihlal ediyorlar ama işlerine gelince kurallar yaratıyorlar, sınır kapılarının açılmaması için uydurdukları kural gibi.

Kendi çıkarlarına olunca yasa, kural dinlemeyenler, halkın menfaatine olacak işler yapmaları gerektiğinde nedense akıllarına kuralları engel olarak kullanmak geliyor.

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21/05/2021 22:45