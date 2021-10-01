Ali Baturay yazdı: İlaç eksikliği, yüksek risk grubundaki hastaları ölüme sürüklüyor…

Sürekli hükümeti eleştiriyor pozisyonuna düşüyoruz… Hükümet partilerinin üyesi olan bazı vatandaşlar bu nedenle sitem de ediyor bize.

Peki siz söyleyin, bunca çözüm bekleyen sorun ortada dururken, bunca hata, ihmal varken nasıl eleştirmeyelim? Kronik sorunlar çözülemediği gibi her gün yeni sorunlarla karşılaşıyoruz…

Mesela şu ilaç eksikliği sorunu… Aylardır Covid-19 dışındaki hastalıklar için ilaç eksikliği bulunduğu konuşuluyor, bu konuda bir ara Sağlık Bakanı ile Maliye Bakanı polemik de yaşamış, birbirlerini eleştirmişti.

Halkın sorunu mu bakanlıklar arası koordinasyonsuzluk ya da başka bir mesele? Ortada bir hükümet varsa bu sorunları çözmelidir ama hükümetin adı var, kendisi yok…

Gazetelerde sık sık ilaç eksikliği haberleri yapılıyor, bu haberler manşet oluyor. Televizyon programlarında konuk olan kişiler sıkça bu konuları gündeme getiriyor ama sonuç yok…

Kronik hastalığı olan kişilerin ilaca erişememesinin ölümcül olabileceği anlatılıyor ama duyan kim? Bir gün değil, iki gün değil, bir hafta iki hafta değil, aylardır aynı konu konuşuluyor.

Dokuz sağlık deneğinden oluşan Sağlık Dernekleri Platformu, eylül ayı başında Lefkoşa’da eylem yaptı… Ancak hiçbir şey değişmedi, eylem yapan derneklerin yetkililerini arayıp da “Derdiniz nedir?” diyen bile olmamış… Hükümet edenlerin umurunda bile değil bu insanlar.

Eylemde, “İlaçlara gününde ulaşmak istiyoruz”, “Bakabilseydiniz görebilirdiniz belki”, “İhmal ediyorsunuz, ölüyoruz”, “Lösemili çocuklar ve kanser hastaları için mazeret üretmek ölümdür” gibi birçok pankart taşındı…

Kanser, Multiple Skleroz (MS), diyaliz hastaları gibi kronik hastalığı olanların, engellilerin, akut rahatsızlıkları olanların hem ilaca/ tıbbi malzemeye hem de devlet hastanelerinde sağlık hizmetlerine ulaşamadığı, on binlerce insanın çağdaş hizmetlerden mahrum kaldığı vurgulandı.

Yüksek risk grubunda bulunan hastaların ve engellilerin sağlıklı olmaya en çok ihtiyaç duyduğu pandemi ortamında korumasız bırakıldığını anlatan eylemciler, sağlık hakkının başka hiçbir gerekçe ile ötelenemeyeceğini, bu haktan hiçbir mazeretle taviz verilemeyeceğini kaydetti.

İsyan büyüktü, partizanca istihdamlara, bürokrat atamalarına, danışmanlara, gereksiz yurt dışı gezilerine ve daha birçok savurganlığa para bulabilenler, ilaç gibi elzem bir konuda para bulamıyor. Devletin 13 / 15 milyon kadar ilaç borcu varmış ve bu nedenle yeni ilaç alamıyormuş…

“Koskoca devlet” diyorlar, “ilelebet yaşatacağız” diyorlar, çözüm formülü olarak “iki eşit egemen devlet” diyorlar… Bunları diyorlar da o koskoca devlet 13 milyon TL bulup borcunu ödeyemiyor ve ilaç alamıyor.

Mesela kanser hastaları ilaç bulamıyor, hastaların ilaç alma periyotlarının arası açılıyor, alması gerekenden daha az ilaç alan da var hiç alamayan da…

Bazı hastalıkların ilaçları çok pahalı, vatandaşlar özelden alamıyor, bazı hastalıkların ilacı ne devlet hastanelerinde bulunuyor ne de özel eczanelerde… Yani paranız olsa da bulamıyorsunuz…

Bu ülke insanının düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Bu nasıl bir devlettir böyle, bu nasıl bir hükümet etmektir…

Başbakan veya Sağlık Bakanı halen çıkıp da ülkedeki “ani ölümlerle” ilgili açıklama yapmıyor, ortaya istatistiki veri koymuyor. Doğru dürüst sağlık hizmeti alamayanlar, sağlık hizmetlerine ulaşamayanlar, ilaç bulamayanlar da bu ani ölümlerin içinde mi, merak ediyoruz…

Aslında ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği, cihazların arızalanması, yeni bir sorun da değil, yıllardır bunlar yaşanıyor, pandemiden önce de vardı, geçmişte de bunların haberlerini yapıyorduk ama artık bu sorun dayanılmaz bir noktaya ulaşıldı. Bu ülkede sağlık ihmali hep vardı ama şimdi daha çok var…

Ortopedik özürlüler, idrar torbası ve sonda gibi ihtiyaçlarının bile karşılamadığından yakınıyor… Hükümet edenler, bunu duyduğunda utanmıyor mu?

MS hastaları, “Git- geller bizi zorluyor ya ‘ilaç yok’ deniyor ya da kısıtlı veriliyor” diye tepkilerini ortaya koyuyor. Ne hakkınız var onlara bunu yaşatmaya?

Bunlara benzer birçok şikayet var… Hükümetin ülkede Covid-19 dışında sanki de başka sağlık sorumluluğu yokmuş gibi davranılıyor, halkı Covid-19’dan kurtarıp da başka hastalıklardan ölüme mahkum etmek çok mantıksız…

Kavga büyükmüş UBP Kurultayında kim seçilecekmiş… Küçük ortakların vekilleri nisap sağlayıp da meclisin açılmasını sağlayacak mıymış… Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ABD’den döner dönmez yine Türkiye şehirlerindeki gezilerine devam edecekmiş… Ekonomi Bakanı KIB-TEK’te ihale istemiyormuş, doğrudan alımlar için savaşını sürdürecekmiş…

Be yahu, memlekette ilaç yok, insanlar ölüyor, siz başka derttesiniz… Ne biçim akıl taşıyorsunuz, ne biçim bir anlayışsızlıktır bu, ne biçim vicdansızlıktır? Yeter artık yeter, bıktırdınız, bezdirdiniz…

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01/10/2021 19:51