Ali Baturay yazdı:  İlerisi için hayal kuramayan gençler tabii ki göçü düşünür…

Gazetelerde sıkça rastlıyorsunuzdur, “gençlerin artık ev sahibi olması hayal” şeklindeki haberleri.

Gençler konut fiyatlarının döviz bazındaki fiyatına baktığında ve bunu Türk Parası’na çevirdiğinde büyük bir umutsuzluğa kapılıyor ve “Bu parayı ödemeye ömrüm yetmez” diyor.

Gazetelere konuşan gençlerden bazıları, borçlanabilmek için gerekli peşinatı bulamayacaklarını, bazıları bir şekilde peşinatı ödeyip başlasalar bile, bu kez de maaşlarının taksitleri ödemeye yetmeyeceğini söylüyor.

“Zaten müstakil ev fiyatlarını sormuyoruz, çünkü Türk Lirası karşılığı milyonlar tutuyor, apartman dairesi arıyoruz ama artık değil 2+1 satın almayı, 1+1 dahi satın alamıyoruz” diyor gençler…

Üzüntü verici, çünkü ülkede gelecek kurmak isteyen gençlerin direncini kırıyor bu durum.

Hiçbir zaman bir ev sahibi olamayacağını görmek, bilmek umutsuzluk aşıyor gençlere.

Ev satın almak zor da ev kiralamak, uygun fiyata kiralık ev bulmak kolay mı?

Değil tabii ki… Ev kiralamak bile çok zor bu ülkede…

Nasıl ki konutları yabancılar satın alabiliyor, ülkede yaşayan yabancılar ve uluslararası öğrenciler yağlı müşteridir diye, yerli halk makul fiyata ev dahi kiralayamıyor.

Şehirlerde yaşayan insanlar, kırsaldan ev kiralamayı tercih ediyor.

Nispeten köylerde kiralar daha uygun ama işe gidip gelme açısından kente biraz uzaksa bu kez de yakıt gideri sorun oluyor.

Köylerde kırsal kesim arsalarına konut inşa etmek de hayal oldu çünkü inşaat malzemelerine gelen yüksek artışlarla mümkün olmuyor…

Anne babasının yanında yaşayanlar çoğaldı, herkes bir eve doluşuyor.

Zaman zaman yaşlı- anne babaya yardımcı ev, bir odacık yapıyorlar, kendileri de onların evine geçiyorlar.

Peki birkaç evladı varsa o anne- babanın, o eve hangisini, ne kadarını yerleştirecekler?

Geçmişte zar zor da olsa ev yapabiliyordu gençler, yapsatçılardan uzun vadeli taksitlerle konut satın alabiliyordu ama o şartlar son yıllarda yok oldu.

Gerçi bu yazdıklarımı okuyan bazı kimseler, “Eve ekmek götürmekte zorlanıyoruz, ayı zor çıkarıyoruz, borçlarımızı ödeyemiyoruz, konut satın almak gündemimize nasıl gelsin?” diyordur.

Mesele de bu zaten… Halk ekonomik kriz altında ezildi, halkın alım gücü yerlerde sürünüyor, hayat kalitesi sıfırlandı.

Halkın ekonomik krizden çıkabilmesi, biraz nefes alabilmesi için ülkeyi yönetenler hiçbir şey yapmıyor.

Bırakın çare üretmeyi, halkın hayatını zorlaştıracak işler yapıyorlar, zamlar yapıyorlar, özellikle KIB-TEK’teki fiyaskolar nedeniyle elektrik fiyatı astronomik rakamlara ulaştı ve hem vatandaşların hem işletmelerin en büyük derdi haline geldi.

Bu arada gençlerin “konut sahibi olamıyoruz” şikayetlerine şimdi de “otomobil alamıyoruz” eklendi. Gazetelerde bu haberler de yapılıyor.

Sıfır kilometre otomobil satın almak da hayal artık, araç satıcıları daha çok ülkemizde yaşayan yabancıların ve şirketlerin sıfır kilometre araç satın alabildiğini söylüyor.

Gençler ikinci el ve özellikle çok yıpranmış araçlara paralarının yettiğini, böyle araçları satın aldıktan sonra da makinistlerden çıkamadığını söylüyor…

Ülkemizde düzgün bir toplu taşıma olmadığı için insanlar bir şekilde araç satın almak istiyor, imkanları zorlayıp alıyor ama eski yıpranmış araçları satın almak da derde dönüşüyor hem sıkça arıza yapıyor bu araçlar hem de daha fazla yakıt yakıyor…

Gençler iş bulmakta zorlanıyor, bulduğu işlerde düşük maaşlar alıyor, orta karar bir maaş bile döviz karşısında eriyor ne konut sahibi olabiliyorlar ne de araç… Zaten memlekette yığınla sorun var, hal böyle olunca da ya Güney Kıbrıs’ta iş aramak ya da göç etmek kalıyor seçenek olarak.

İlerisi için hayal kurmanın bile güç olduğu bir ülkede tabii ki gençler göç eder, tabii ki yurt dışına eğitime gidenler geri dönmez.

Ülkeyi yönetenler, gençlerin bu çaresizliğini, moralsizliğini, bu ülkede gelecek kurma ümitlerinin tükendiğini görüp, projeler hazırlıyor, çareler buluyor mu? Hayır, tam tersine halkının demoralize olması için her türlü olumsuzluğa imza atıyorlar.

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09/10/2022 22:40