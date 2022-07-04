Ali Baturay yazdı: İllaki ikinci bir KTHY vakası yaşatacaklar bize…

En sonunda oldu işte, yıllar öncesine o elektriksiz kâbus günlerine geri döndük…

Bir saatlik elektrik kesintilerinin yerini saatler süren kesintiler aldı…

Saatlerce süren kesintinin ardından gelen elektrikler, çok geçmeden yine kesiliyor, tekrar tekrar kesiliyor…

Lanet olasıca bir durum, temmuz sıcağında halk perişan olmuş durumda.

Saatler süren elektriksizlik iş yaşamından insan sağlığına kadar aklınıza gelebilecek her türlü olumsuzluğa neden oldu…

Peki bu bir sürpriz mi? Hayır değil… Bağıra bağıra geldi bu durum başımıza.

KIB-TEK’i batırmak, çalışamaz duruma getirmek için ellerinden geleni yaptılar.

Beceriksizlik de var ama mesele sadece beceriksizlik, iş bilmezlik değil, böyle olmasını istediler, KIB-TEK üzerine kötü senaryolar yazıldı, oyunlar oynandı.

Hem de göz göre göre… İllaki ikinci bir KTHY vakası yaşatacaklar bize… Başarıyorlar, az kaldı, bir hissa daha, KIB-TEK’in kapısına da KTHY’nin kapısına vurduğumuz gibi kilidi vuracağız…

Başbakan Ünal Üstel açıklama yapıyor ve bazı açıklamalardan, yayınlardan şikayetçi oluyor, bazı odaklar abartılı haberlerle toplumu germeye ve kaos çıkarmaya çalışıyormuş…

Yahu, insanları çağlar öncesine döndürdüğünüz, elektriksizlikten çıldırttınız, hiç olmaza böyle açıklamalar yapmayın.

Abartılı haberlerle toplumu gerenler varmış… Halk elektrik kesintilerinden dolayı gerildi gerileceği kadar, bu konuda medyayı, gazetecileri, sivil toplum örgütlerini suçlayacağınıza siz kendiniz ne yaptığınıza bakın…

KIB-TEK’deki fiyaskolar zinciri en sonunda ülkeyi elektriksiz bıraktı, son üç yıldır UBP hükümetleri iktidardadır ve yanlış veya amaçlı politikalar elektrikte bizi bu noktaya getirdi.

En azından susacaklarına, bir de üstüne suçlu arıyorlar, abartılı yayınlar varmış…

Suçlu aramayın, suçlu sizsiniz, durum ortada işte, saatler süren elektrik kesintilerine maruz bırakıldı bu toplum…

Akaryakıt sorunu nedeniyle değilmiş kesinti, trafoda tamirat varmış… Ne fark eder ki? KIB-TEK sustu mu susmadı mı?

Ha yakıt sorunu, ha mahvettiğiniz trafolar, makineler ya da başka her neyse… Biz sonuca bakarız, KIB-TEK fiyaskoları en sonunda bizi karanlığa gömdü.

Hem akaryakıt sorunu yok mu ki? İhaleler iptal edilir, doğrudan alım yapılır, doğrudan alım anlaşması yapılır, sonra o anlaşılan şirketle sorun yaşanır, gidilir başka şirketle anlaşılır… Zaman kaybedildiği için yakıtın gelmesi gecikir…

Başbakan başka bir şey söylüyor, KIB-TEK yetkilikleri başka bir şey…

KIB-TEK Genel Müdür Vekili Kamil Direl açıklamadı mı yakıtın ülkeye en geç 10 günde geleceğini? Evet BRTK’ya açıklama yaptı.

Kamil Direl, mevcut santrallerde fueloil sıkıntısı yaşandığını ve buna bağlı ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığını söyledi. Başbakan ise AKSA’dan KIB-TEK’e yakıt aktarımı yapıldığını açıkladı…

Bunlar normal işler, normal süreçler mi? Her kafadan bir ses çıkar ama ülke elektriksiz.

Bu konular konuşulunca da gücünüze gidiyor, “halkı germeye çalışıyorlar” diyorsunuz.

Halk zaten gerildi gerileceği kadar, patlamak üzere… Ekonomik krizin altında ezilen, geçim sıkıntısı çeken, yığınla sorun yaşayan bu halkı bir de elektriksiz bırakıyorsunuz ve halkın öfkesinin nedeni olarak medyayı veya sivil toplum örgütlerini gösteriyorsunuz. Dönüp de bir kendinize baksanız diyorum…

Solunum cihazlarına bağlı hastalar, elektrik kesintileriyle solunum desteği alamıyor, ciddi risk altındadırlar. Sosyal medya paylaşımlarıyla tepkilerini ortaya koyuyorlar.

Birçok küçük esnafın, işyerlerinin, küçük ve orta ölçekli üretim tesislerinin jeneratörü yok, işyerlerini çalıştıramıyorlar, kapatmak zorunda kalıyorlar, bayram üstü birkaç kuruş kazanacaklardı ondan da oldular.

Hatta hastanelerde, sağlık ocaklarında bile elektriksizlik nedeniyle sorunlar yaşanıyor, ülkede neredeyse mağduriyet yaşamayan yok.

Ülke tarihinin en pahalı elektriğini satacaksın, hizmet de böyle ha? Hizmet sıfır, hem pahalı hem sürekli kesiyorlar…

Başbakan, Türkiye’den alınan iki jeneratörün yarın çalıştırılacağını ve sorunun biteceğini söylüyor. Öyle mi acaba? Gerçekten inanalım mı buna? Yarın KIB-TEK’le ilgili başka bir sorun yaşanmayacağını kim söyleyebilir ki? Hem Başbakan konuşuyor da KIB-TEK’ten sorumlu Maliye Bakanı nerede, o neden konuşmuyor? Yoksa gerçekten de Başbakan ile Maliye Bakanı arasında sorun mu var? Peki ama hiç bitmeyecek mi makamlar arasındaki sorunlar?

KIB-TEK’i bu hale getirenler nerede? Kurumun üzerine kene gibi çöküp kanını emenler nerede? Bu kurumu diz çöktürenler nerede? Onlardan hesap sorulmayacak mı? Onlar batırdı, derdini de halk mı çekecek? Evet, maalesef öyle oluyor.

Dikkat ediyor musunuz, son birkaç yıldır hayat kalitemiz hep kötü, hep geriye gidiyor, hatta yerlerde sürünüyor…

Kronik sorunlar çözülemiyor, sorunlara yenileri ekleniyor ve aslında geçmişte bir şekilde çözülen ya da çözüldüğünü sandığımız sorunlar da hortlamaya başlıyor.

Ekonomik ya da sosyal her alanda sorun var, iş yaşamından trafiğe, çevreye, eğitime, sağlığa kadar aklınıza gelebilecek hemen her yönden dökülüyoruz, tam bir kalitesizlik var.

Üstelik demokratik yaşam bakımından da geriliyoruz, özgürlükler kısıtlanmak isteniyor, üzerimize çökmek, susturmak istiyorlar bizi, bunun denemeleri yapılıyor…

Hem bir delirme hem de iflas havası var buralarda, evet yaşadıklarımız bir iflas, bir tükeniştir aslında, halk canından bezdirilmiştir.

Başbakan “halk kışkırtılıyor” deyip suçlu arıyor ya, bu tepkiler az bile aslında. Nerede tepki, kim tepki koymuş, kim yollara dökülmüş, kim onları iflasa çağırmış? Sosyal medyadaki sanal tepki ete kemiğe bürünüp sokağa döküldü mü ki?

Ülkeyi yönetenler, kendi adlarına dua etsinler ki böyle bir yıkım, böyle bir iflas karşısında bile bu halk halen çok sabırlı. Ben de buna şaşıyorum ya… Bu toplumun daha ne yaşaması gerekiyor acaba merak ediyorum?

Bu habere tepkiniz:



04/07/2022 20:05