Ali Baturay yazdı: İmar planları engellenerek dar çevrelere çıkar sağlanıyor…

Sistemsizlik sisteme, düzensizlik düzene dönüştü bu ülkede…

Ülkede bir sistemin olmaması ve “kafasına göre” vaziyetleriyle hayat zorlaşıyor.

Sistem denilen şeyi devlet daire ve kurumlarında aradığımızı sanmayın…

Sistem denilen şey kamudan özele, tüm Kuzey Kıbrıs’ı sarıp sarmalayacak bir disiplinden söz ediyoruz.

Kusursuz çalışan bir makine düzeni gibi olmalı…

KKTC’de yaşayan herksin, en alttan en yukarıya kadar, her alanda, yasalara ve düzenle ilgili yazılı veya yazısız kurallara titizlik ve özenle uyması…

Torpilin, adam kayırmanın, kitabına uydurmanın olmadığı bir ülke…

Trafikten iş yaşamına, çevre düzeninden tarihi değerleri korumaya, kamu düzeninden ticarete, vergi adaletine kadar aklınıza gelen her şeyin bir düzen içinde olması…

İktidara kim gelirse gelsin sistemin açık vermemesi, tıkır tıkır işlemesi…

Yurt dışına gidip de ülkemize döndüğümüzde en çok hayran kaldığımız şey, o ülkelerdeki kıskandıran düzendir.

Oralarda düzgün sistemle insan yaşamına değer veriliyor, hayat kolaylaştırılıyor, günlük yaşam, ihtiyaçları karşılamak eziyete dönüşmüyor…

Avrupa ülkelerinde bir şekilde hükümetler sorun yaşasa, örneğin hükümet kurulamasa bile hayat etkilenmiyor.

Mutlaka medyada haberine rastlamışsınızdır; Hollanda'da 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 170’i aşkın gün geçmesine rağmen hükümet kurulamadı ama vatandaşlar bunu hissetmedi bile.

Çünkü oralarda sistem, hükümetlerin değişmesiyle değişikliğe uğramıyor.

Duymuşsunuz veya yakınlarınız vardır, tanık olmuşsunuzdur, geçmişte İngiltere’den kesin dönüş yapmış vatandaşlarımız, KKTC’deki sistemsizlikten çıldıracak gibi oldu ve bir süre sonra geri döndü.

Evet sisteme alışan kişiler, sistemsizlikte perişan olur, çıldırır…

İngiltere’den gelen bir arkadaşım, “İngiltere de eskisi gibi değil, eski günleri arıyoruz ama en azından orada bir sistem var, o sistem bile orada yaşamayı seçmeme yetiyor” demişti…

Peki biz nasıl yaşıyoruz bu sistemsizlik içinde?

Diyebilirsiniz ki; “Alıştık… Çıldıra çıldıra uyum sağladık… Sistemsizliğe göre çareler ürettik…”

Bir yere kadar doğru olabilir ama sistemsizlik kaderimiz olmamalı… Sistemsizlik için çare üretmek, çoğu zaman o sistemsizlik içinde yine sisteme aykırı çareler yaratmak anlamına geliyor…

Başka türlü ayak oyunlarıyla, torpil bularak, araya adam sokarak, rüşvet vererek…

Bunlar çare değil tabii ki… Ya bunları yapacak ya da uzun zahmetli, eziyetli bir sürece mahkum olacaksın…

Neden sistem kuramıyoruz biliyor musunuz? Çünkü bazı siyasi partiler ve siyasiler sistem istemiyor… Sistem olursa, siyasilere ihtiyaç olmaz… Onları aramalısınız, onlardan çareler ummalısınız, işinizi yapmalıdırlar ve bunun partizanca bir karşılığı olsun…

Çünkü ülkemizde siyasetin büyük çoğunluğu sistemsizlikten besleniyor… Beslendiği şeyin yok olmasını isterler mi? İstemezler tabii…

Lafı çok uzattım, aslında değinmek istediğim bir konu var… Basından takip etmişsinizdir, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, kapı kapı gezip derdini anlatıyor. Derdi nedir? Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalışıp, sonuçlandırdıkları Mehmetçik İmar Planı Tasarısı, iktidarın büyük ortağı UBP’ye takıldı…

Tam “her şey tamamadır, artık uygulayalım” derken, hükümetin büyük ortağı imar planı tasarısına dahil olmak istedi.

Aynen Mağusa- Yeniboğaziçi- İskele İmar Planı’nda olduğu gibi. O planda da uzun süreçte hiçbir katkı koymayan UBP, tam plan uygulanacağı zaman dahil olup durdurmuştu. İşi yokuşa süren, engelleyenlerin başında da o günlerin UBP Genel Sekreteri, bugünün Başbakanı Ersan Saner vardı…

Mağusa- Yeniboğaziçi- İskele İmar Planı’nın neden engellendiği konusunda o dönemin Başbakanı Ersin Tatar ve o günlerde UBP Genel Sekreteri olan Ersan Saner halkı tatmin edici açıklama yapamamıştı ama engellemişlerdi işte… Hükümette Halkın Partisi ile sorun yaşama pahasına, kriz çıkması pahasına…

Mağusa’yı, Yeniboğaziçi’ni, İskele’yi emirnamelere mahkum ettiler… Elbette vardı bir hesapları ve bu hesaplar, bu çıkarlar, plansızlıkla hayat bulacaktı.

Şimdi de Mehmetçik İmar Planı’nı engelliyorlar… Yine son dakika dahil olup, iş bozuyorlar. Yine hesapları var, o bölgede de planlı hayat işlerine gelmiyor.

Mehmetçik İmar Planı Tasarısı’nın Birleşik Kurul’da görüşülmesini engelliyorlar.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik İmar Planı Tasarısı'nın Birleşik Kurul’da görüşülmesi talebiyle Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü’ne yazı gönderdi, gereğinin yapılmasını talep etti.

Hiçbir şey yapmayacaklar tabii ki… Önlerinde UBP Kurultayı var, ardından genel seçim ve yerel seçim… İmar planları, bunlara meze olacak, kurultay ve seçimler öncesi kim bilir kimlere ne sözler verdiler?

UBP ve Başbakan Ersan Saner bize diyor ki; “Size planlı yaşam değil, plansız yaşam layık görüyorum, sistem değil sistemsizlik öneriyorum, çünkü ben bunlardan besleniyorum…”

Cemil Sarıçizmeli, Şehir Planlama Dairesi’nin, İyi İdare Yasası uyarınca kendilerine 30 gün içinde cevap vermesi gerektiğini, aksi halde yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

Sarıçizmeli pes etmemeli, tüm kapıları zorlamalı, tüm yolları denemeli, yasal süreç de başlatmalı ama başkaları da bunu seyretmemeli, destek vermeli.

Bu ülkede planlı yaşam, sistem, düzen isteyen herkes Mehmetçik Belediyesi’ni desteklemeli, arka çıkmalı. İmar planlarıyla ilgili oynanmak istenen oyunu bozmak gerekir.

Halkın gözünün içine baka baka toplumun değil, ülkenin değil, belirli dar çevrelerin çıkarları savunuluyor, plansızlığa, sistemsizliğe kapı açarak. Yeter artık, nereye kadar bu böyle gidecek, ayıptır günahtır.

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07/09/2021 23:02