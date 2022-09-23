Ali Baturay yazdı: İndirimli veya indirimsiz bir şey satın alabilmek için paranızın olması gerekir

Eskiden alışverişi, günahı sevabıyla bir marketten yapardım…

Alıştığım yerden alışveriş yapmayı tercih ederim, aradığımı elimle koymuş gibi anında bulmak isterim. “O neredeydi, bu neredeydi?” diye dört dönmeyi sevmem…

Yalnızca market alışverişini değil, her türlü alışverişi alıştığım, bildiğim yerden yapmayı yeğlerim…

“Alışveriş konusunda muhafazakârsın” diyebilirsiniz, evet öyleydim ama artık değilim.

Ekonomik kriz bastırınca, döviz TL karşısında sürekli yükselince ve fiyatlar uçunca muhafazakarlığım uçtu gitti.

Şimdi Lefkoşa’daki birçok marketin fiyatlarını biliyorum, hatta bazı Lefkoşa dışındakilerin de…

Resmen market uzmanı olduk, buna ürün- etiket uzmanı da diyebilirsiniz.

Bunu yapmaya mecburuz, dönem gözü kapalı alışveriş yapma dönemi değil.

Halbuki eskiden bazı çok pahalı olanlar dışında alacağımız ürünün etiketiyle pek ilgilenmezdik, beğendiğimiz, memnun olduğumuz markaları satın alırdık.

Şimdi öyle değil, fiyatı düşük olanı arıyoruz, yani hem biraz kaliteli hem ucuz olursa daha iyi…

İlginç bir durum var, bir markette başka ürünler, diğer markette başka ürünler daha ucuz.

Bazıları da haftalık, günlük indirimler yapıyor…

İndirimli fiyatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşanlar var, oradan bakıp karşılaştırma yapmak güzel.

Ancak böyle dört dönmek de insanı perişan ediyor, zaten çok dolaşırsanız, indirimden kazanacağınızı benzin parasına veriyorsunuz.

Adı “ucuz market” diye anılan marketlerde de dikkatli alışveriş yapmak lazım.

Ne alacağınızı önceden belirlemeli, direkt hedefe odaklanmalısınız, çünkü ucuz markette karşınıza başka cezbedici ürünler çıkar, gözü kapalı onları alırsanız, indirimden kazandığınızı diğer aldıklarınız götürüyor ve ucuz markete gitmenin hiçbir anlamı kalmıyor.

Onlar beceriyor, sizi cezbedip, ihtiyacınız olmayanı da size satmayı…

İnanır mısınız; orta ucuz, pahalı, çok pahalı ürünler satan marketler var, çok çeşitli fiyatlar görüyoruz, aradaki uçuruma hayret edersiniz.

Uluslararası öğrencilerin, işçilerin bulunduğu bölgelerdeki, mahallelerdeki bazı marketler maalesef çok pahalı satış yapıyor.

Yabancıların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki pahalı ürünleri görünce, bir de bundan çok daha ucuzunun başka marketlerde olduğunu bilince insan oradan alışveriş yapmak istemiyor, mecbur kalıp da aldığınızda eliniz titriyor, parayı vermek istemiyorsunuz…

Başka dikkat etmeniz gereken şeyler de var… Her ucuz şey iyi değildir…

Mesela bazı tuvalet kağıtları oldukça ucuz ama zımpara kâğıdı gibi adeta, kıçınızı çiziyor, böylesini ucuz olsa da almak istemezsiniz doğal olarak.

Yine tuvalet kâğıdı üzerinden örnek verecek olursak, ucuz ama kâğıt oranı az, birkaç çevirmede bitiyor ya da çift katlı değil, tek katlı adeta şeffaf. Az para verisiniz ama kısa sürede tükenir.

Bir de gramlara bakmak lazım, yan yana ürünler görürsünüz, ucuz olanı almak istersiniz ama aslında ucuz olan gramaj olarak daha az. Öyle bir ustalıkla ambalajlıyorlar ki ondan daha fazla olan ürünle aynıymış gibi görünüyor.

Bunu hemen hemen tüm ürünlerde yapıyorlar, bakliyat ürünlerinde, yağlarda, yoğurtta, aklınıza gelebilecek her üründe. O nedenle aldığınız şeyin gramajına mutlaka bakın…

Bir de tabii ki son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin indirime girmesi meselesi var.

Bu bir tercih meselesi, isterseniz son kullanım tarihi yakın olan ürünü satın alırsınız ama üzerine bakın, aldanarak değil, bilerek yapın bunu. Ürün vardır son kullanım tarihi yaklaşsa da fark etmez ama ürün vardır bozulma ihtimali yüksektir, ucuz diye sağlığınızı riske atabilirsiniz…

Bu kadar şeyi yazdım ama aslında biliyor musunuz, tüm dikkat etmelerimize rağmen yine de yüksek rakamlarla çıkıyoruz marketlerden, mağazalardan. Sanki hiçbir işe yaramıyor gibi geliyor bize, ucuz satış yapan market ya da ucuz ürün…

Neden biliyor musunuz? Çünkü ne kadar indirim olursa olsun ülke pahalı hem de çok pahalı.

Biz aslında kendi kendimizi kandırıyoruz ya da oyalıyoruz, indirimli ürün buluyoruz da alıyoruz diye…

Hem zaten indirimli veya indirimsiz bir şey satın alabilmek için paranızın olması gerekir.

Birçok insan parasız, borç içinde, günü zor çıkarıyor, evine ekmek götürmekte zorlanıyor.

İndirimler hep olacak, indirimli satışlar yapanlara da teşekkür ederiz, sağ olsunlar ama Türk Lirası bu kadar değer kaybettikçe, döviz böyle yükseldikçe, hemen her şey her gün pahalı oldukça, hükümet edenler hayatın ucuzlaması için hiçbir tedbir almadıkça, hiçbir indirim çare olamaz, olmayacak… Ancak da küçük bir teselli olur, o kadar…

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23/09/2022 22:32