Ali Baturay yazdı: İnsanımız kişisel çabalarıyla, bin bir zorlukla başarıya ulaşıyor…

Dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz, hep aynı şeyleri konuşuyoruz.

Bu ülkenin başarılı sanatçıları, sporcuları, bilim insanları vardır…

Başarılı insanlarımız iki sorunla uğraşıyor; birincisi devletinden gerekli katkıyı, ilgiyi görememek, ikincisi de KKTC’nin tanınmamışlığı nedeniyle uluslararası alanda temsil edilememek.

Ülkemizin başarılı insanları hiçbir zaman kendi devletinden beklediği ilgiyi görmedi.

Ne yapıyorsa insanımız kendi çabasıyla yapıyor, bir yolunu bulup da yurt dışında bir başarı elde ettiğinde ve ülkeye ödülle döndüğünde devlet yöneticileri tarafından görülmüyor, desteklenmiyor.

“Nasıl hazırlandın, malzemeni, kıyafetini nasıl satın aldın, bilet parasını nasıl kestin, nasıl konakladın, bu başarının sırrı nedir?” diye sormuyorlar bu insanlara.

İnsanımız kişisel çabalarıyla uluslararası alanda etkinliklere, turnuvalara, yarışmalara katılıyor…

Kendi başına uğraşmaktan, kendi yağıyla kendi ciğerini kavurmaktan bıkan bazı başarılı insanlarımız başka ülkelere göç edip, o ülkede adına mücadele ediyor.

Çoğunlukla Türkiye kafilelerinde yer alıyor sporcularımız, geçmişte atletizmde, atıcılıkta Kıbrıs Cumhuriyeti adına yarışan sporcularımız da oldu.

Sanat daha özgür bir dal olduğu için sanatçılarımız ferdi olarak tanınmamışlık engelini aşıp, uluslararası alanda başarı sağlıyor.

Gereksiz yere paralar harcanıyor, yandaşlara beş para etmez işler için paralar dökülüyor ama çok önemli başarılara imza atan insanlarımız ilgi görmüyor.

Bu ülkede herhangi bir sanat dalında başarılı olmak, örneğin film çekmek, yazar, müzisyen, tiyatrocu ya da ressam olmak devlet nezdinde pek bir önem taşımıyor.

Sporcu olmak da bilim insanı olmak da değer bulmuyor bu ülkede…

Elbette başarılı insanlarımız ülke içindeki hizmetleriyle, ortaya koyduklarıyla, eserleriyle seviliyor, takdir görüyor, güzel şeyler yapıyor, bir şekilde ülke tarihine de geçiyor.

Ancak her başarılı insanın hedefi, bu başarısını uluslararası alanda da kanıtlamaktır, hem ferdi olarak neler yapabileceğini göstermek hem de ülkesini temsil etmek…

Lokal başarıları elbette kimse küçümsemiyor ama başka ülkelerin vatandaşları kendilerini uluslararası alanda kanıtlarken, benzer şeyleri bizim insanımız da yapmak istiyor.

“Ben de yapabilirim, ben de başarabilirim” diyor insanımız ve yapıyor da…

Son günlerde medyada yansıyan haberlere bir bakın; yüzmede, bilardoda, plaj voleybolunda yurt dışında elde edilen şampiyonluklar, birincilikler var. Geçmişte başka başarılar da oldu…

Örneğin iki arkadaşımızın kısa filmi onlarca festival dolaşıp birçok ödül aldı, gurur duyduk ama aynı duyguyu ülke yöneticileri taşımıyor, umurlarında bile olmuyor.

Spor, sanat, bilim dalındaki başarılar medyayı süslüyor, sosyal medyada beğeniler alıyor, vatandaşlar tebrik ediyor, peki ya ülke yöneticileri ne yapıyor? Hiçbir şey…

Pardon, ülkemize ödül getiren insanımıza meclisten madalya vermeye çalışıyorlar.

Madalya ha? Yetiyor mu bir madalya? Sırf o madalyayı verirken fotoğraf çektirip kendi reklamlarını yapmak için mi?

Bin bir zorlukla yurt dışına açılan bu insanların kimisi kendi birikimini harcıyor, kimisi borçlanıyor, kimisi bin bir zorlukla sponsor buluyor. Devlet, başarılı insanına el uzatmıyor…

Aslında bu ülkeyi yönetenler, bu umursamaz tavrıyla, KKTC’nin tanınmamışlığını da hiçbir zaman tanınmayacağını da kabulleniyor, dış temas için emek harcamayı boşuna çaba olarak görüyor.

Bu tavır, “uğraşmayın, emek harcamayın, üretmeyin, ortaya bir şey koymanıza gerek yok” tavrıdır. Bu tavır, “Ne haliniz varsa görün” tavrıdır.

Kim bilir, belki de ülkemiz sporcularının başka bir ülke adına yarışması, ödül alması ülke yöneticilerimizin hoşuna gitmiyor, “KKTC adına yarışmadıkları için” devlet katkısını hak etmediklerine inanıyorlar.

Ben böyle deyince; “Nedir ama senin söylediğin, hiç olur mu öyle şey?” diyecek birileri ama ben söylenene değil, yapılana bakarım.

Rum Hükümeti, bazı başarılı sanatçılarımıza, sporcularımıza “Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altına gel” çağrısı yapıp, birçok olanak sağlıyor ama bunu kabul etmeyen, bu imkânları reddeden insanlar, kendi yağıyla kendi ciğerini kavurmaya devem ediyorlar.

“Milli” ifadesini en çok kullanan, dilinden düşürmeyenler milliyetçi yöneticiler, kendileri kendi ulusal değerlerine değer vermiyor, saygı göstermiyor.

Sporcumuz, sanatçımız, bilim insanımız kavanozda yaşamak istemiyor, okyanusa açılmak istiyor, kendince de bunu yapıyor.

Başarılı insanlarımızın başka bir ülkenin kafilesinde yer alması, o ülke adına yarışması içimizi sızlatıyor ama onlara “Neden böyle yapıyorsunuz?” diyemeyiz, yeteneklerimizi daha ne kadar ülke içine hapsedecek, öldüreceğiz.

Evet, birçok yetenekli insan pes etmiş, çok başarılı olduğu dalları terk etmiştir, bu ülke yetenekleri böyle böyle körelip kaybolmuştur, yoksa bizim çok başarılı insanımız vardır.

Bu ülkede bir çözüm olmadan Kıbrıslı Türklerin uluslararası turnuvalarda KKTC adına yarışamayacağını, Türkiye’nin düzenlediği turnuvalarda dahi yer alamayacağını, Türkler arası veya İslam ülkeleri arası organizasyonlara dahi katılamayacağını, Türkiye takımları ile Rum takımları maç yaparken, Türkiye sporcuları ile Rum sporcuları yan yana müsabakalarda yer alırken bizim hep uzaktan bakıp üzüleceğimizi yazdım geçen gün, bazı çevreler bana bol bol sövdü.

Neden sövüyorsunuz? Gerçekleri duymaya katlanamıyor musunuz?

Siz eğer yurt dışında başarı sağlayan insanımızın her şeye rağmen, dolaylı da olsa bu ülkeyi temsil ettiğine, çünkü bu ülkenin insanı olduğuna yürekten inansaydınız, bu insanlara katkı yapardınız… Ne üzüntü verici ki; başka ülkede yaşasa el üstünde tutulacak, nadide bir eser muamelesi görecek insanlarımız bu ülkede yok sayılıyor.

Bilardoda Avrupa şampiyonluğu bulunan milli bir sporcumuz, tüzükte olmasına rağmen kendisine ödenmeyen ödüller için devleti mahkemeye verdi. Sporcularımıza en sonunda bunu da yaptırdınız.

Şimdi diyeceksiniz ki; “Bu ülkeyi yönetenler neyi başardılar da başarılı sporculara, sanatçılara, bilim insanlarına sahip çıkacaklar?”

Evet öyle, hiçbir soruna çözümleri yok ama son dönemlerde yurt dışından başarılarla dönen insanlar hep gündemde, verdikleri demeçlerde, çıktıkları programlarda hep ilgisizlikten yakınıyorlar… O nedenle bu konuya da sıkça değinmek, bu başarıların ne eziyetler, zorluklar sonucu elde edildiğini yönetenlere hatırlatmak lazım…

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22/08/2022 19:26