Ali Baturay yazdı: İşinizi tamam yapın da mahkemelik olmayın…

“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (özel) Yasa Tasarısı”, tüm partilerden üyelerin olduğu ad-hoc komitede görüşülürken, hükümet aniden bu görüşmeleri durdurdu, tasarıyı ilgili komiteye, oradan da Meclis Genel Kurulu’na taşıyarak oyçokluğuyla geçirdi.

Ülke genelinde tasarıya ciddi bir muhalefet gösterilmesine, sorun yaratacak muallakta kalan konular olduğuna, Anayasaya aykırı maddeleri bulunduğuna dikkat çekilmesine rağmen hükümet geri adım atmadı.

“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (özel) Yasa”ya UBP’den bile tepkiler geldi, UBP’li Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, sırf bu nedenle partisinden istifa etti.

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ile birçok UBP’linin partilerinden istifa ettiğini açıkladı.

Belediyelerin birleştirilmesinin sulandırıldığını belirten Tülücü, kendisi ile birlikte başka istifaların da olduğunu söyledi.

Gerçekten de birleştirilen belediyelerin ne mantıkla birleştirildiğinin izahı bile yapılamadı.

Önceki çalışmalarda belediye sayısı 12’ye kadar düşürüldü, sonra 13’e çıkarıldığı söylendi, sonrasında baktık ki 18 oldu… Neden 12’ye kadar düştü, neden 18’e kadar çıktı, bunun izahı bile yok.

Sırf sayı üzerinden hareket edilen bir sözde reform var, halbuki içi boş bir birleştirmenin sıkıntı yaratacağı aşikardır.

Bir de Anayasaya aykırı ve Anayasa Mahkemesi’nden döneceği belirtilen maddeleri olduğu yönünde bazı hukukçular çok iddialı…

Tasarıyı yasallaştırmakta bu kadar kararlı olan hükümet, mecliste oyçokluğuyla bunu yaptı ama yasa Resmi Gazetede yayınlanmadı…

Neden acaba? Neden yasa, oyçokluğuyla onay almasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen Resmi Gazetede yayınlanmıyor?

Ana muhalefet CTP ve sendikalar, yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını açıklamıştı ancak bunu yapabilmeleri için yasanın Resmi Gazetede yayınlanması gerekiyor.

Hükümet bundan mı korkuyor? Yasanın Anayasa Mahkemesi’nden dönebileceğini mi düşünüyor?

Nitekim Başbakan Ünal Üstel, bir televizyon programında yasanın bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi’nden dönerse düzeltip yeniden geçireceklerini söylemişti.

Demek ki hükümetin, yasa Anayasa Mahkemesi’nden dönecek diye endişesi var, yasanın takılmayacağından emin değiller.

Anayasa Mahkemesine takılabilirmiş, takılırsa düzeltirlermiş…

E tamam yapın işinizi de Anayasa Mahkemesi’ne takılmasın, neden yargıdan dönecek işler yapıyorsunuz?

Yaptığınız işler defalarca Anayasadan, yasalardan döndü, bu kaçıncı? Neden böyle olsun?

Neden yangından mal kaçırırcasına yasalar, düzenlemeler, icraatlar yapıyorsunuz da geri adım atmak zorunda kalıyorsunuz?

Yahu, bir hata yapılır, iki hata yapılır, bu kadar çok yaparsanız, bu hataya girmez, buna başka bir şey denir artık…

O kadar eminseniz yaptığınız yasadan Resmi Gazetede yayınlayın, korkunun ecele faydası yok…

Öte yandan hatırlanacağı üzere; hükümetin oylarıyla yerel seçimin 26 Haziran’da yapılması yerine, 27 Kasım’a ertelenmesini CTP Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki kararını 7 Eylül’de açıklayacağı bildirildi bugün… Yani iki gün sonra açıklanacak karar.

Hükümetin, yasayı Resmi Gazetede yayınlatmamasının bir nedeni de Anayasa Mahkemesi’nin bu kararını da beklemesi olabilir.

Hükümet, seçim tarihini belirleme konusunda Anayasaya aykırı davrandı, yetmedi “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (özel) Yasayı” hazırlarken de Anayasaya aykırı işler yaptı.

Böyle olunca da yasayı Resmi Gazetede yayınlatmaya çekiniyor…

Neden böyle olsun? Neden doğru dürüst bir iş yapmayasınız? Neden diyalog yolu, uzlaşı yolu aranmasın?

Neden Anayasa Mahkemesi’ni bu kadar meşgul ediyorsunuz?

Bir yerlere söz vermişseniz ve illaki yapmak istiyorsunuz, o zaman tamam yapın, her defasında yargıya toslamaktan bıkmadınız mı?

Bir yerlere “Biz uğraştık, yapmaya çalıştık ama olmadı, hain muhalefet, hain sivil toplum örgütleri bırakmadı” mı diyeceksiniz?

Yapar gibi davranacağınıza, inat edeceğinize ve yargıya toslayacağınıza doğru işler yapsanız daha iyi olmaz mı?

Aynı filmi kaç defa göreceğiz? Biz bıktık siz bıkmadınız mı?

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05/09/2022 23:13