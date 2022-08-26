Ali Baturay yazdı: Kaç kere dramatize edeceğiz, dünya gerçeği işte…

Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası alanda müsabakalara katılamaması, ferdi olarak bazı etkinliklerde yer almaya çalışmaları, Türkiye veya başka ülke bayrağı altında yarışmak zorunda kalmaları sıkça ülkemizde gündeme geliyor, tartışılıyor.

Bu tartışmalara, ülkemizde hükümetin, yurt dışında bir yolunu bulup da turnuvalara katılan sporculara katkı yapmaması, başarılarının önemsenmemesi meselesi de eklendi geçen hafta…

Şu işe bakın ki Kıbrıslı Türk sporcuların ambargolar nedeniyle yaşadığı mağduriyet, arka arkaya gelen bazı gelişmelerle gündemden düşmüyor.

Birkaç haftadır KKTC’nin, Konya’daki “İslami Dayanışma Oyunları”nda dahi yer alamaması tartışıldı.

Yıllardır çeşitli spor müsabakalarında Kıbrıslı Rumlarla, Türkiyeli sporcuların yan yana yer alması ya da takımlarının karşılaşması da her defasında ülkemizde sosyal medyada ve medyada bolca yer buluyor, tartışılıyor.

Tabii ki en popüler spor dalı olan futboldaki eşleşmeler daha çok ses getiriyor.

Geçmişte yaşandı, gördük; Türkiye Süper Ligi’nin ekiplerinden birisi Rum takımlarından birisiyle eşleşince, maçlar oynanıp bitene kadar defalarca konu oluyor.

İşte yine öyle bir durum oldu; UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan Fenerbahçe, Güney Kıbrıs’tan AEK Larnaka ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi maçları deplasmanlıdır; yani bir maç İstanbul’da bir maç da Larnaka’da oynanacak…

Ta ki bu grup aşaması tamamlansın Fenerbahçe’nin AEK Larnaka ile oynayacağı maç konuşulacak da konuşulacak…

Daha önce de Fenerbahçe ve Trabzonspor, Rum takımlarıyla eşleşmiş ve maçlar oynanmıştı.

Yani oluyor böyle şeyler, son derece de normaldir, artık bu konuları konuşmanın, tartışmanın benzer sözleri tekrar etmenin bir anlamı yok.

(Bu arada hatırlatalım, Beşiktaş da 1986-1987 sezonunda o zamanki ismiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turunda Kıbrıs Rum takımı Apoel ile eşleşmişti. Ancak KKTC’nin kuruluşundan üç yıl sonrası olmasının da etkisiyle Apoel sahaya çıkmamış ve Beşiktaş hükmen galip ilan edilip, turu geçen taraf olmuştu.)

Konumuza dönecek olursak; Türkiye de bir dünya ülkesi Kıbrıs Cumhuriyeti de…

Bu iki ülkenin takımlarının müsabakalarda karşılaşmaları, kura çekimlerinde birbirine düşmeleri kadar normal ne olabilir ki?

Artık eskidi ve sıktı bununla ilgili tartışmalar; bir şeyi, değiştiremiyorsanız, değiştirmek için çaba da sarf etmiyorsanız, söylenip durmanın anlamı yok.

Sakın yanlış anlamayın, değiştirmekle kastettiğim Türkiye takımları ile Rum takımlarının eşleşmesini ya da maç yapmasını engellemek anlamında söylemiyorum.

Ne münasebet, o zaten işin doğalı, böyle bir şeyi istemek veya çabalamak her iki taraftaki ülkeye ve sporcularına karşı haksızlık ve ayıp olur.

Benim kastettiğim bizim, yani Kıbrıslı Türklerin pozisyonudur…

Değiştiremediğimiz ve değiştirmeye çaba sarf etmediğimiz pozisyonumuz…

Fenerbahçe, Mağusa Türk Gücü’yle, Yenicami’yle, Çetinkaya’yla dostluk maçı bile yapamazken, AEK Larnaka ile UEFA Avrupa Ligi grubunda bulunması ve maç yapması birçok kişinin içini sızlatıyor biliyorum ama bu aşamada yapacak bir şey yok; bize biçilen rol uzaktan bakmak…

Söylenmek, sızlanmak bir şey değiştirmiyor ki…

Zaten bu konularda söylenecek söylendi, söylenecek yeni ne kaldı ki, gerisi sıkıcı bir tekrara giriyor.

Kaç defa dramatize edeceğiz ki birbirini tanımadığını söyleyen iki ülke; Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sporcularının hemen her yıl birçok turnuvada bir araya gelmesini…

Uluslararası hukuk, uluslararası kurallar, uluslararası düzen onları birbirine zorla yaklaştırıyor.

Reddetmek, “onu istemem” demek, onlara hepsini kaybettirebiliyor, öyle bir lüksleri yok, cezalandırılabiliyorlar, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyorlar, diskalifiye olabiliyorlar, uzun süreli men cezası alabiliyorlar.

Ne Türkiye bunu göze alabiliyor ne de Kıbrıs Cumhuriyeti…

KKTC ise tanınmadığı, izole edildiği için biz bu dünya üzerinde olduğumuz halde yok muamelesi görüyoruz.

Bu ülkede bir çözüm olmadığı sürece de yok muamelesi görmeye devam edeceğiz, hep üzüleceğiz, hep uzaktan bakacağız.

Birkaç hafta önce buna benzer şeyler yazdığım için bazı milliyetçi çevrelerden tepki gördüm; Kıbrıs’ta çözüm demek onlara göre Ruma yama olmaktır ya; “Ruma yama olacağımıza varsın uluslararası müsabakalarda yer almayalım, varsın Türkiye takımları ile maç yapmayalım” dediler bana.

Çözümle birlikte Rum bizi yok edecekmiş, yok olmak mı daha iyiymiş yoksa spor yapmamakmış?

Birileri yazdı; “Aha çocuklarımız gidip Türkiye bayrağı altında yarışıyor, yetmiyor mu sana?” diye…

Bu sığ düşünceler içine hapsolmuş, bu ülkedeki bozuk düzeni yeterli bulan, hatta bu düzensizliğin rantını yiyenler tabii ki Kıbrıs’ta çözüm istemez.

Bazıları da “Rum sanki çözüme yanaştı da aldı seni gaile” diye dalga geçti benimle.

Ben Kıbrıs’ta çözümün kolay bir şey olduğunu iddia etmiyorum ama onun için mücadele etmek gerektiğini, bu mücadeleyi yükseltmemizin şart olduğunu söylüyorum.

Tam da izole edildiğimiz, ambargolara maruz kaldığımız, tanınmamışlıktan dolayı bin bir sorunla karşı karşıya kaldığımız için daha fazla çözüm istemeli, çözüm için mücadele etmeliyiz.

Yok ki “Zaten bir şey olmaz, böyle iyiyiz” diyeceğiz de sonra kendi kendimize söyleneceğiz.

Uluslararası etkinliklere katılamamak bir dert ama KKTC’de bin dert daha…

Bir bakın bakalım KKTC’ye sürdürülebilir bir tarafı mı kaldı?

İnsanınız yeniden göç yollarına düştü, üniversite eğitimindeki gençleriniz ülkeye dönmüyor, 70 yaşını aşkın insanınız geçim sıkıntısı nedeniyle Güney Kıbrıs’ta ağır işlerde çalışıyor.

Zahmet edin de sabah erken kalkıp gidin sınır kapılarına bakın, gencinden yaşlısına kimler çalışıyor Güney Kıbrıs’ta?

Fenerbahçe ile AEK Larnaka’nın eşleşmesini konuşarak ağzınızı yormayın, onların eşleşmesi normaldir, bir dünya gerçeğidir, biz kendi halimize yanalım.

İçinde bulunduğumuz bu mandıra düzeninin iyi olduğuna bizi ikna etmeye çalışanların hamasi nutuklarına, boş sloganlarına katlanmak zorunda kalıyoruz, yalan düzeni bize dayatmaya çalışıyorlar, gözümüzün önündeki dünya gerçekleri varken…

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26/08/2022 21:16