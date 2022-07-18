Ali Baturay yazdı: Kalitesizliği hiç bu kadar pahalı satın almamıştık…

Teknecik Elektrik Santrali bacasından kara dumanların yükseldiğini, yansıtan çok sayıda fotoğraf ve video paylaşıldı bugün sosyal medyada.

Tepki büyük, santral için ihalesiz çok pahalı satın alınan yakıtın aynı zamanda kalitesiz olduğu sonucuna vardı vatandaşlar.

Halk elektriği pahalı satın alıyor ama o elektrik kesiliyor…

Halk elektriği pahalı satın alıyor ama santralden çıkan dumanlar çevre kirliliği yaratıyor.

Devlet ihalesiz çok pahalı yakıt alıyor ama bu yakıt, ülkenin turizm bölgesini kara bulutlara boğuyor, canlıları zehirliyor.

Şu denklemlere bakar mısınız? Hem pahalı hem kalitesiz?

Kimilerine göre İngilizlere, kimilerine göre ise Yahudilere ait olduğu iddia edilen “Ucuz/ kalitesiz mal alacak kadar zengin değilim” atasözü var ya, yukarıdaki denkleme uymuyor. İngilizler ya da Yahudiler yanıldı mı acaba?

Biz hem çok pahalı elektrik satın alıyoruz hem de hizmet kalitesiz.

Devletimiz çok pahalı yakıt satın alıyor ama kalitesiz, santralden kara dumanlar yükseliyor.

Galiba kalitesizliği hiç bu kadar pahalı satın almamıştık, şimdi o da oluyor…

KIB-TEK’in verdiği pahalı ama kötü hizmete, devletimizin santral için satın aldığı çok pahalı ama kalitesiz yakıta baktığımız zaman “Ucuz etin yahnisi tatsız/ yavan olur” atasözü de mi yanlış acaba KKTC koşullarında?

Yanlış tabii ki; halk o kadar fakirleşti, et o kadar pahalı oldu ki vatandaşlar ucuz eti bile satın alamıyor.

Bu ülkede şartlar o kadar değişti, her şey o kadar tepetaklak oldu ki atasözleri de uymuyor artık bize.

Hükümetin başındaki kişi yani başbakan, soruşturma açmış, yakıt alımıyla ilgili ihmal varsa hesabını soracakmış, halkımıza yaşatılanların üzerini örtmeyecekmiş…

Uuuuu, KIB-TEK’in bu perişan hale gelmesinde ihmaller, istismarlar olmadığını mı düşünüyordunuz?

Sayın Başbakan, son üç senedir partinizin bulunduğu hükümetlerde hızla çöküşe geçen KIB-TEK için halen suçlu mu arıyorsunuz? Suçluların kim olduğu belli değil mi?

Sizden önce yapılan soruşturmalar, araştırmalar ne işe yaramış, ne sonucunu gördük ki siz yeniden soruşturma açıyorsunuz? Açın tabii ki, soruşturun da yine suya yazılan yazıya benzemesin, yine hasıraltı edilmesin.

Gerek bile yok soruşturma açmaya, hepiniz suçlusunuz? KIB-TEK’in çöküşe geçtiği hükümetler sizin hükümetleriniz, siz de hep bakandınız o günlerde…

Bakanlar Kurulu kararları alındı, sizin de imzanız var. Hele de siz Başbakanken yeniden baş gösteren bu ihalesiz alımlar için suçlu, sorumlu aramanız çok abes.

Hükümetin başı, bakanlarının yaptığı tüm işlerden sorumludur, hatta tek sorumludur, öyle “ben hesap soracağım” demekle sıyrılamazsınız… Anlamı yok çünkü…

Dönelim şu santralden çıkan kapkara dumanlara… Tam da tam üç senedir yaşanan anormal işlere, sanki isteyerek, sanki böyle olması için çaba harcayarak, zorla KIB-TEK’in düşürüldüğü kötü duruma bakınca, bu “karalık” ile santral bacasından çıkan “karalık” birbirine benziyor. Ortada kapkara bir tablo varken, santralden kara dumanlar çıkmamasını mı beklerdiniz?

Tabii bu arada KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, kara dumanların yakıttan kaynaklanmadığını, santraldeki yanma odasına yeterince oksijen gitmemesinden dolayı yakıtın sadece yarısının yandığını ve bu nedenle bacadan kara dumanların yükseldiğini söyledi. Ne fark eder ki? Bu da bir kalitesizlik işte. Hem biz artık yetkililerin yaptığı hiçbir açıklamaya inanamaz oldu.

Bu kara dumanlara gösterilen tepkiyi azaltmak isteyen bazı kesimler ise “Bu kara dumanlar yılladır var” deyip arşivlerden kara duman fotoğrafları çıkardı.

Doğrudur, bu ülkede medyanın en çok yaptığı haberlerden birisidir Teknecik Elektrik Santrali’nden çıkan kara dumanlar. Kim bilir kaç kere o fotoğraflar çekilmiştir?

Bu durumu bugünü savunmak için kullanmak, pişkinliğin, ayıbın ta kendisidir.

Evet, yıllardır, santralden kara dumanlar çıkıyor, evet yıllardır o bölgede insanların kafasına kömür tanecikleri yağıyor, is yağıyor, o bölgeyi kara dumanlar kaplıyor.

Peki, bu ülkeyi yönetenlerin ayıbı değil mi bu? Yıllardır Teknecik Elektrik Santrali bacası için filtre alınması tartışılıyor ama ne yazık ki sonsuza kadar yaşatılacak yüce devlet, bir filtre satın alamadı, santral bacasına filtre alacak parası yok, çünkü çok pahalıymış.

Yok yahu? Her türlü savurganlığı yapıyorsunuz. İstediğiniz şeyler niçin para bulabiliyorsunuz ama toplum faydasına olan şeyler için bulamıyorsunuz.

Birkaç gün içinde, “KIB-TEK’e yakıt alacağım” diyerek, ihalesiz, doğrudan alımla bu fakir devlete fazladan 80 milyon ödetebiliyorsunuz, doğrudan alımlara devam ediyorsunuz daha nice 80 milyonlar, 100 milyonlar ödeteceksiniz ama santral bacasına filtre alacak beceriyi gösteremiyorsunuz. Aynen bu ülkeye bir yangın helikopteri satın alacak parayı bulamadığınız gibi…

Eve, bu kara dumanlar bugünün meselesi değil, bölge halkının kafasına yağan küçük kara kömürler, isler de bugünün sorunu değil ama o da sizin ayıbınızdır.

Üstelik halk çok pahalı elektrik satın alırken, devletin fazladan 80 milyonlar, 100 milyonlar ödeyip tedarik ettiği yakıt bu kadar kara dumanlar çıkarırken, bir zahmet vatandaşın tepki koymasına da katlanın artık. Hatta katlanmak bir yana temiz yakıt alın, yarattığınız kara tabloyu, kara dumanlarla perçinlemeyin…

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18/07/2022 19:21