Ali Baturay yazdı: Kaptana kızıp okyanusun ortasında gemiyi batırırsanız ne olur?

Doğrusunu beklerseniz bu kadarını beklemiyordum. Meclis başkanı seçiminin ilk turunda UBP adayı Resmiye Canaltay’a 23 kabul, 25 ret oyu çıkınca, “Bir- iki tur daha yapılır, Canaltay seçilir” diye düşünmüştüm.

Yani artık bu ülkede hiçbir şeye şaşırmıyoruz ama bunun da bir sonu olsun be kardeşim. UBP’li vekillerin geçen haftaki “meclis başkanı seçmeme eylemi”nin ardından “bugünkü seçimin birkaç turunda da başkan seçmeme eylemi” olur, gerekli mesajlar verilir, sonra seçimde istenen sağlanır, bu iş biter sanmıştım. UBP’li kırgın ya da öfkeli milletvekillerinin gerekli yerlere gerekli masajı vereceğini ve sonuçta Canaltay’ın seçileceğini tahmin etmiştim.

Öyle olmadı, geçen hafta 26 ile reddedilen Canaltay, bu kez bugünkü ikinci tur oylamada 27 ile reddedildi. 27 ret, 19 kabul, 2 çekimser ile Resmiye Canaltay reddedildi ve kapı kapandı. Demek ki UBP içindeki kavga, hesaplaşma, tahmin edebileceğimizin de ötesinde. O kadar ki UBP’nin kendi belirlediği meclis başkan adayını yine UBP’liler seçtirtmedi.

Bunun üzerine UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, erken seçim kararı aldı, nisan ayında seçim hedefleniyor. Ne ilginç değil mi, daha yeni hükümet atamalarını bile yapamadı, daha bakanlar oturdukları koltukları bile ısıtamadı ama seçime gitme kararı alındı. Evet mevcut hükümet için de 8- 10 ay gibi bir ömür biçiliyordu, sonra seçime gidecektik ama hükümet bir ayını dahi doldurmadan erken seçim gündeme geldi.

Neden nisan ayında seçime gideceğiz? Çünkü bir grup milletvekili, UBP Genel Başkanı Ersan Saner’den intikam aldı. Bunun üzerine Saner de erken seçime giderek onlardan intikam alma niyetinde…

UBP içi dizaynlardan, UBP içi hesaplaşmalardan bu yıl çok çektik, ülke çok çekti yani… Bu ülke insanı çok çekti. Ülkede o kadar sorun var, hükümetin icraat yapması bekleniyor, reel sektörün ve çalışanlarının gözü hükümette, “yeni bir paket hazırlanır mı?” diye bekleniyor ama hükümetin büyük ortağı UBP kendi iç kavgalarıyla uğraşıyor.

Daha önce de söyledim, cumhurbaşkanlığı seçiminden beridir UBP kendine gelemedi, çünkü o seçimle başlayan, UBP kurultayıyla devam eden, hükümet oluşumunda ve bakanların belirlenişinde UBP’nin fabrika ayarları ile oynandı.

UBP içi doğal muhalefet baskılandı, kurultayda UBP üyesinin alacağı karar, görünmez bir el tarafından alındı, seçimsiz başkan ve dolayısıyla bir başbakan atanmış oldu, adaletsizlik oldu, hak edenler değil, hiç hesapta olmayanlar bir yerlere geldi.

Adaletsizlik duygusu, birçok kişinin içini kemirdi, sevginin, saygının yerini nefret ve intikam alma duygusu kapladı. UBP’nin doğal dengesini bozdukları için nefret patlaması, intikam duyguları zirve yaptı. Artık birçok kişi birbirini kuyunun başında bulsa içine atacak raddeye geldi.

Meclis başkanlığı seçiminde reddedilen aslında Resmiye Canaltay değil, Ersan Saner’dir… Hesaplaşma Canaltay ile değil Ersan Saner’ledir. O kadar ki, bir grup UBP milletvekili, partinin başkanı Ersan Saner’i itibarsızlaştırmak uğruna, kendi partisine hançer saplamıştır. UBP, kendi belirlediği ve rakibi de olmayan meclis başkan adayını seçemeyerek tarihe geçmiştir.

Kurumlar içinde mutlaka muhalif kişilikler olur, onlar perde gerisinde bazı tartışmalar yapar, mücadeleler verirler ama kurumun itibarını sarsacak, onu yıkacak davranışlardan kaçınırlar, kaçınmalıdırlar.

Kendileri de bir parçası oldukları UBP’yi ve başkanını bu durumlara düşürmekle, milletin diline dolamakla ve ülkeye hizmet edemeyecek duruma getirmekle o kişiler aslında kendi kendilerini de batırdıklarının farkında değiller.

Okyanusun ortasında kaptana kızıp gemiyi batıranlar, o kaptan ve o gemiyle denizin dibini boylar, işte Canaltay’ı seçtirmeyenlerin yaptığı da buna benzer.

Bana göre bu hesaplaşma bugün değil, gelecekte kurultayda yapılmalıydı ama artık “öyle olsaydı”, “böyle olsaydı” demek boş, ok yaydan çıktı da hedefine ulaştı bile. Ancak Ersan Saner de geriye dönüp, bu sürece bir baksın bence, “Biz neden böyle olduk?” desin, süreci sorgulasın.

Hatta UBP’liler dönüp de cumhurbaşkanlığı seçimine baksın, UBP’nin bir cumhurbaşkanı seçebilmek için neleri feda ettiğini görsün. UBP cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı ama kendini kaybetti, ruhunu kaybetti, birlikteliğini kaybetti, ahengini yitirdi, hele de kurultayla tam bitti.

Diyorlar ki; “UBP’ye bir şey olmaz bir şekilde kalkar ayağa, böyle süreçleri çok gördü” diye. Böylesini tarihte ilk kez görüyor ama doğrudur, evet UBP çok zor süreçlerden çıkmayı ve yeniden güçlenmeyi hep bilmiştir ama ya bu halk ne yapacak?

Küresel bir sorunla uğraşan, tarihinin en zor günlerini yaşayan, kan ağlayan bu halk ne yapacak? Aylardır UBP’nin meseleleri ile uğraşıyoruz, UBP cumhurbaşkanlığı seçimi kazanacak diye yapılmadık kalmadı, UBP kurultayını yapacaktı- yapamayacaktı, UBP hükümet kuracaktı- kuramayacaktı, UBP bakan atayacaktı- nasıl atayacaktı, UBP meclis başkanı seçecekti- seçemeyecekti?

Peki UBP kurmaylarının ne hakkı var bu toplumu bu şekilde uğraştırıp da ülke sorunlarıyla ilgilenmemeye? Erken erken seçime gidilecekmiş, nisanda seçim olacakmış. Sanki de bu ülkenin ihtiyacı erken seçimdir. Kişisel hırslarınız, kişisel hesaplaşmalarınız zirve yapacak, bunun için yakıp yıkacaksınız, ondan sonra da bunun ülke menfaati için olduğunu mu söyleyeceksiniz. Hadi canım siz de, gidin işinize…

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11/01/2021 22:17