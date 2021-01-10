Ali Baturay yazdı: Kendi halimize bakınca, ABD’nin haline bir şey demeye dilimiz varmıyor

Herkese yukarıdan bakan, burnu büyük, korku salan, dehşet saçan birini düşünün… Birçok kişiye zarar veriyor, can yakıyor ama ona karşı koymak için gücünüz yetmiyor… Beddua edersiniz, yaptığının karşılığını bulmasını istersiniz.

Nitekim günün birinde bu kişinin başına kötü bir şey gelince de “oh” çekersiniz, “Etme bulma dünyası, çeksin cezasını” dersiniz. Başkasının mutsuzluğundan mutlu olan birisi olmasanız da böyle şeyleri sevmeseniz de bu kişi o kadar kişinin canını yakmıştır ki bu prensibinizi bozarsınız ve sevinirsiniz. Uzaktan bakar gülersiniz, “Hak etti bunu, daha beter olsun” dersiniz…

İşte Amerika Birleşik Devletleri (ABD), o bahsini ettiğim can yakan, kötü kişinin pozisyonundadır. Çok can yakmış emperyalist bir devlet…

Demokrasi götüreceği iddiasıyla başka ülkeleri karıştırıp oralarda kan dökülmesine ve büyük kaos yaşanmasına neden olan o… Başka ülkeleri işgal eden o… Ülkelerde darbeler olmasına katkı yapan o… Ülkeleri savaştırıp onlara silah satan o… Birçok ülkeyi ekonomik olarak kendine bağımlı hale getiren o… Yani aklınıza gelen ya da gelmeyen birçok kötülüğe imza atan bir devlettir ABD…

ABD başkanlarının çoğu, başka ülkelere saldırmayı ve oraları ateş altında bırakmayı hem iç politikada hem de dış politikada bir güç gösterisine dönüştürmüştür. Bu arada yaptıklarıyla da kimine göre ABD, dünyanın en büyük küresel süper gücüdür…

Tabii ki yaktığı canlar, sebep olduğu mağduriyetler nedeniyle ABD, dünyada en nefret edilen ülkelerin başında gelmektedir. Hele de Donald Trump gibi bir çılgın, patavatsız, ırkçı başkanı seçtikten sonra, ABD’ye olan nefret o kadar daha artmıştır.

Trump kötü bir adam ve kötü bir devlet başkanıydı; yabancı düşmanı, demokrasiye ve insan haklarına saygı göstermeyen, iklim değişikliği tehlikesine inanmayan, bilme saygı duymayan, ağzından çıkanı kılağı duymayan kötücül bir kişilik…

Seçim yenilgisini kabullenemeyen, uzun süre de buna direnen Trump, kendine destek verenleri kışkırttı. Trump destekçilerinin ABD Kongresi’ni işgali tuhaf ama Trump’ı tanıyanlar için sürpriz değildi.

Donald Trump’ta yalnızca ABD’yi değil, dünyayı felakete sürükleyecek potansiyel vardı. Ancak işin bu dereceye varıp da kongrenin korunamayacağını ve işgal edilebileceğini düşünmemişti pek çok kişi.

Başka ülkelere “demokrasi götürme” iddiasıyla yapmadık kötülük bırakmayan ABD’nin böyle aciz durumlara düşmesi ve demokrasi özürlü hale dönmesi tabii ki çok kişiye “oh olsun” dedirtti… “Kötülük eden kötülük bulur” diye manşetler attı birçok ülkede gazeteler…

Bütün dünya ABD’ye demokrasi hatırlatması yaptı. Demokrasinin kurumsallaşmadığı ülkelere verilen isim olan “Muz cumhuriyeti” yakıştırması da yaptı bazı medya organları ABD için… Bolca dalgasını geçti bütün dünya, bolca mizah malzemesi yaptılar ABD’nin bu halini…

Geçmişte de “süper güç” aciz duruma düşmüş ve pek çok kişi bunu ona yakıştıramamıştı… Hatırlayın; İslamcı silahlı grup El-Kaide’nin 11 Eylül 2001’de ABD’de Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey ve güney kulelerine ve ABD Savunma Bakanlığı karargâhı Pentagon'a düzenlediği terör saldırılarında da “süper güç” denilen bir ülkenin istihbarat yetersizliği ve saldırı karşısındaki acizliği sorgulanmış ve eleştirilmişti. O saldırılarda 3 bine yakın insan ölmüş, 25 binden fazla insan da yaralanmıştı.

Genelde seçim sonuçlarını erken açıklayamaması ve son dönemlerde de Trump’ın tuhaflıklarıyla da ABD dalga konusu oluyor. Seçim yenilgisini kabullenemeyen Trump’ın destekçilerinin kongreyi işgal etmesi de son ABD fiyaskosuydu…

Evet tün dünya dalgasını geçti, tamamdır, normaldir, olacaktır tabii, hatta bunlar bir süre daha devam edecektir ama ABD yine ABD’dir, onlar açısından hiçbir şey değişmeyecektir. Bu olay tarihe ABD için ilginç ve utanç verici bir olay olarak geçecek ve ABD bildiğiniz ABD olmaya devam edecektir.

Ülkemizde de bu konuyla bolca dalga geçildi, üzerinde uzunca duruldu ama insan dönüp de kendi haline bakınca, insan kendi sorunlarına, çaresizliğine, kendi tuhaflığına bakınca, dünyanın bir ucundaki ülkenin yaşadıklarına gülmeyi de eleştirmeyi de kesiyor.

Orası ABD’dir, onlar ABD’lidir, onlara bir şey olmaz da biz ne olacağız? Biz sorunlarımızı nasıl çözeceğiz, bize sorunlarımızı kim çözecek? İnsan kendi haline bakınca, kendi çaresizliğine bakınca başkasına bir şey de diyemiyor… Zaten “oh olsun” desen ne olacak, “etme bulma dünyası” desen ne olacak? Kendin bu kadar sorunun içindeyken, nasıl bir ruh haline girip de başkasını eleştireceksin?

Bu arada KKTC Cumhurbaşkanlığı da ABD Kongresi’nin işgaliyle ilgili açıklama yapıp, söz konusu krizi “endişeyle izlediğini” bildirdi. Hatta Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ABD’ye bir tür akıl da verilerek,

“İlgili tüm tarafların makul ve sağduyulu davranacağına inanıyor, ABD'de erken zamanda, siyasi olgunluk içinde sükunetin sağlanmasını diliyoruz” denildi.

Bu açıklamanın yapıldığı günden beridir, millet sosyal medyada bununla dalga geçiyor. Cumhurbaşkanlığı her konuda açıklama yapmaya mecbur değildir. KKTC Cumhurbaşkanlığı ABD’deki kongre işgalini endişeyle izlemiş… Vay be, bizim de gözlerimiz yaşardı.

Cumhurbaşkanlığı ya da sayın cumhurbaşkanı ABD’yle ilgili hiçbir endişe taşımasın, orası ABD’dir, onlara bir şey olmaz. Cumhurbaşkanı endişe edecekse esas kendi ülkesi için etsin. Covid-19 salgını mağduru binlerce insanımıza devlet eli uzanamadı, salgından etkilenen sektörler kendileri için bir şeyler yapılmasını bekliyor, endişelenecekseniz onlar için endişelenin ve hükümet edenlere bu konuda yardım edin, tabii buna istekliyseniz… Böyle tuhaf, yapay, anlamsız ve gereksiz açıklamalara hiç gerek yoktur.

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10/01/2021 20:21