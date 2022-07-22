Ali Baturay yazdı: Kendi içlerinde paramparça olmuşlar, halka dayanışmadan söz ederler…

Hükümet, bir karar hükmünde kararnameyle 15 bin TL üzerinde maaş alan devlet çalışanlarının ve emeklilerin ağustos ayından itibaren alması gereken hayat pahalılığı ödeneğinden yüzde 20 kesinti yapma kararı aldı. Bu kadarın tepki göreceğini tahmin etmek zor değildi, öyle de oldu, hükümete sert tepki ve eleştiriler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Bu kesintilerin daha sonra ödeneceğinin açıklanması da tepkileri hafifletmiyor.

Neden biliyor musunuz? Bu kesintiye tepki gösterilmesinin birkaç nedeni vardır ama esas neden hükümetin ve Başbakanın inandırıcılığını yitirmesidir. Halk, Başbakanı samimi bulmuyor.

Başbakan Ünal Üstel, bu kesintiyi “dayanışma” diye nitelendirdi ve bu dayanışmaya toplumun bütününün destek vermesini, sağduyu ve anlayış göstermesini istedi…

Başbakan hangi dayanışmadan söz ediyor acaba? Kim kiminle dayanışıyor? Devlet çalışanlarıyla, özel sektör çalışanlarının dayanışmasını mı istiyor? 15 bin TL ve altı maaş alanla, 15 bin TL ve üstünün dayanışmasını mı bekliyor? Kimlerin dayanışmasını istiyor?

Peki, hükümet edenler, kendileri bu dayanışmanın neresindedir? Bu dayanışma için ne gibi katkılar yaptılar? Kendileri kendi partilileriyle hükümet içinde kavgalı, birbirini yiyorlar. Kendileri dayanışmayı beceremiyorken, başkasından nasıl dayanışma beklerler?

Pandemi döneminde ve şimdi de derin ekonomik krizde yaklaşık üç yıldır halka ne yaptılar? Ne gibi yardımda bulundular, hangi yükümlülüklerini doğru dürüst yerine getirdiler?

Piyasanın ucuzlaması için ne yaptılar? Fahiş elektrik fiyatları, fahiş akaryakıt fiyatları için ne gibi bir kolaylık oldu? Akaryakıta yüklü zamlar yapıp, dalga geçer gibi gıdım gıdım dostlar alışverişte görsün indirimler yaptılar… Bırakın indirimi, fahiş elektrik parası ödeyen halkı elektriksiz bıraktılar.

Devletten alacaklı olanlara alacağını bile zamanında ödeyemediler. İşyerleri kapanıyor, alacak verecek davaları 19 bini aştı, halk perişan, insanların akın akın Güney Kıbrıs’ta çalışmaya gidiyor, birçok genç göç ediyor, kaçıyor, hükümet bunlar için hiçbir şey yapamıyor ki dayanışma duygusu olsun.

Hangi dayanışmadan söz ediliyor? “Bal tutan parmağını yalar” misali hükümet edenler devlet olanaklarını tepe tepe kullanıyor. Halen partizanca istihdamlar devam ediyor, gereksiz danışmanlar görevlendiriliyor, aynı partinin bakanları değişiyor bürokratlar değişiyor, çok sayıda atama yapılıyor.

Hatta aynı bakan, partililerini sıra sıra müdür yapıyor ki emekli olduğunda daha fazla ikramiye alsın, daha fazla emeklilik maaşı alsın diye…

Cumhurbaşkanına, Başbakana korumaları yetmiyor daha fazla koruma alıyorlar, KKTC tarihinde Meclis Başkanının koruması olmadı ama bu dönem ona üç koruma görevlendirildi.

Hükümet edenler, hiçbir tasarruf yapmıyor, her alanda inanılmaz savurganlık var. Devletin olanaklarıyla sefa sürüyorlar, partiler veriyorlar, davetler yapıyorlar, misafir ağırlıyorlar. Devlet yetkililerinin zaman zaman adının rant kavgalarına karıştığı haberleri ise bunların üzerine tuz biber ekiyor.

Siz dayanışmayı özendirecek ne yaptınız ki şimdi dayanışmadan söz ediyorsunuz? Sizlerin bir dediğiniz diğerini tutmuyor zaten, sözlerinizi tutmuyorsunuz. Size nasıl inansın, güvensin insanlar?

Siz kendi partiniz içinde birbirinizi yiyorsunuz, birbirinizin kuyusunu kazıyorsunuz, hükümet içi krizler bitmek bilmiyor. Siz kendi içinizde bile dayanışamıyorsunuz ama halktan dayanışma bekliyorsunuz.

Başbakan devlet çalışanının ve emeklinin hayat pahalılığı ödeneğine yapacağı kesintiyi açıklarken, ayrıştırıcı, devlet çalışanı ile özel sektör çalışanını birbirine düşman edecek ifadeler de kullanıyor. Ne diyor? Başbakan, “Sadece kamu çalışanını değil, özel sektörü de düşünmek zorundayız” diyor.

Bunu neden söylüyor biliyor musunuz? Devlet çalışanı bu kesintiye tepki gösterirken, özel sektör çalışanı onlara saldırsın, toplum birbirine düşerken kendileri de aradan sıyrılsın diye. Çok kötü ve tehlikeli bir taktik bu. Siz toplumu birbirine kırdırıyorsunuz sonra da dayanışmadan söz ediyorsunuz.

Özel sektör çalışanını düşünmek zorundaymış? Peki, ne kadar düşündünüz özel sektör çalışanını? Bugüne kadar özel sektör çalışanını ihya edecek ne yaptınız? Uğradığı haksızlıkları nasıl giderdiniz?

Maaş alamayan, maaşı geç ödenen, maaşı kaç para olursa olsun sosyal sigorta ihtiyat sandığı yatırımı asgari ücret üzerinden yatırılan, kötü koşullarda, iş kazalarına açık ortamlarda çalıştırılan özel sektör çalışanı için ne yaptınız, ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey…

Özel sektör çalışanını düşünüyorsunuz ha? Düşünseydiniz daha bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu nisap sorunu yaşamaz, toplanırdı… Niyetiniz yok ki asgari ücreti bu ay içinde belirlemeye? Özel sektörü düşünüyorlarmış. Külahıma anlatın siz bunu…

Başbakan, “Hükümet olarak, ekonomiyle ilgili toplumu rahatlatacak adımları atmaya devam edeceğiz” diyor. Dikkatinizi çekerim, “devam edeceğiz” diyor. Ekonomiyle ilgili toplumu rahatlatacak ne yaptınız ki? Hiçbir şey yapmadınız… Hiçbir şey yapmamışken “devam edeceğiz” demek de neyin nesi? Dalga mı geçiyorsunuz?

Öte yandan Aralık 2022’ye kadar hayat pahalılığı ödeneğinden kesinti yapacaksınız. Kestiklerinizi de 2023 yılında vereceğinizi, bu ödemelerin Aralık 2023’e kadar yapılacağını söylüyorsunuz. Bu da tam bir dalga geçmektir. Dövizin bu kadar hızlı yükseldiği ve 2023’ün de krizlerle geçeceği öngörüleri varken, sizin vereceğiniz para pul olacak, hiçbir değeri kalmayacak?

Bu ülkede üç ayda bir hükümet değişiyor. 2023’te muhtemel başka bir hükümet olacak, yeni bir bütçe oluşturulacak. Ne hakla siz çalışanların kesintilerini bir bilinmeze havale ediyorsunuz, ne hakla bu kadar uzaklara atıyorsunuz?

Bu ülkede hayat pahalılığını çalışanlar yaratmadı, hayat pahalılığı oranını da çalışanlar belirlemedi. Şimdi bu insanlar hayat pahalılığı ödeneği alacak diye onları düşman gibi görmek ve sanki hak etmedikleri parayı alacaklarmış gibi davranmak doğru değil. Yaptıkları ve sözleriyle bunu çağrıştıran Başbakan da yanlış yapıyor.

Bu ülkede 15 bin TL’nin üstünde maaş alan herkes müşavir, müsteşar, danışman değildir. Kamuda maaş çekip de işe gelmeyen ya da verimsiz kişiler varsa da denetlenip, gereği yapılmalıdır. Bunlar üzerinden genelleme yapmak yanlıştır, haksızlıktır. Aldığı eğitimle, yaptığı işle bu maaşları hak eden hatta fazlasını hak eden insanlar, emekçiler vardır. Sanki de 15 bin TL üstünde maaş alanlar hainmiş, haksız para alıyormuş gibi bir ima yaratılıyor ki bu çok yanlıştır…

Peki, yaptığınız kesintiyle ne yapacaksınız? Kendi şatafatınız için mi kullanacak yoksa özel sektöre mi aktaracaksınız? Ne kadar bir miktara denk geliyor bu kesintiler? Özel sektörün asgari ücretini, devletteki en düşük maaşa endeksleyip, yaptığınız kesintilerle de destekleyecek misiniz? Prim desteğini yüzde yüze çıkarıp, işverenin “asgari ücreti ödeyemeyiz” şeklindeki serzenişini durduracak mısınız? Aklınızdan bile geçiyor mu bunlar?

Bugüne kadar yapılanlara baktığımız zaman, Başbakanın ve hükümetin hiçbir inandırıcılığı yoktur. Sözlerini tutmayan, ülkeyi kaosa sürükleyen, kendi içinde dayanışmayı sağlayamayan bir hükümet var ortada. Ülke, UBP’nin kendi içinden kaynaklanan hükümet krizleriyle çalkalanıp duruyor. Hükümet hiçbir soruna çare bulamıyor ama hükümet edenler savurganlık yapıyor. Becerip de görevden alamadığı için kendi Maliye Bakanını, partiden arkadaşını soruştursun diye Başbakanlık Denetleme Kurulu’na görev veren, çıkan rapordaki bazı bilgileri bazı medya organlarına sızdıran Başbakanın samimiyetine ve dayanışma çağrısına kim inanacak?

Hayat pahalılığından yüzde 20 kesinti ölü doğmuştur. Hükümetin duruşu, konumu ve ülkenin içinde bulunduğu hal, bunu hiç de haklı kılmıyor. Zaten bu karar mahkemelik olacaktır ve muhtemelen de uygulanamayacaktır…

Bu habere tepkiniz:



22/07/2022 20:04