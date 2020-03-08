Ali Baturay yazdı: Kıbrıs adası; hayal kırıklığı mezarlığı

Kıbrıs adası, bu adada bir çözüm isteyenler, gerçek anlamda bir barışı bekleyenler için tam bir hayal kırıklığı mezarlığına dönüşmüş durumda.

“Kıbrıs sorunu”, adındaki “sorun” kelimesinin anlamını fazlasıyla taşıyor…

“Kıbrıs müzakereleri”, benimle yaşıt, tam 52 yaşında ama bir yere bağlanamadı…

Neden “çözüm isteyenler için hayal kırıklığı” dedim?

Çünkü, bu ülkede çözüm olmasını istemeyenler de hem güneyde, hem kuzeyde oldukça fazla…

Çözüm isteyenlerin hayal kırıklıkları, istemeyenlerin ya da mevcut durumun devamını isteyenlerin sevincine dönüşüyor…

Açıkça sevinenler de var, politik davranıp içten içe sevinenler de…

Anastasiadis hükümetinin 4 kapıyı dayanaksız gerekçelerle kapatması, büyük bir hayal kırıklığı.

Öfkeye neden olan bir hayal kırıklığı…

Kapıların açılması için eylem yapanlara, Rum polisinin ölçüsüz müdahalesi, biber gazı sıkması da büyük bir hayal kırıklığı, hem üzen hem de öfkelendiren bir müdahale…

Biber gazından etkilenen, perişan olanların fotoğraflara ya da kamera görüntülerine yansıyan halleri için söylenecek çok söz var…

Söyledi de meslektaşlarımız, en etkili başlıkları attılar, çok etkili yazılar yazıldı, yaşananlar köşe yazılarında en iyi şekilde irdelendi.

Rum polisinin müdahale etmesinden önceki güzel görüntüler de, müdahaleden sonraki acı fotoğraflar da gazetecilik açısından etkileyiciydi…

Kara bir cumartesiydi ama barışsever Kıbrıs Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin ses vermesi, birlikte kapıların kapanmasına isyan etmesi, birlikte barikatı indirme çabası, çözüm diye haykırması çok anlamlıydı…

Rum polisinin ölçüsüz müdahalesi hayal kırıklığı yarattı ama bir anlamda iki halkın birlikte ses vermesi de anlamlıydı.

Önemli olan bu sesi yükseltmektir, önemli olan oradaki kalabalığı artırmaktır… Önemli olan oraya gelenleri “şu partili, bu partili” diye yaftalayıp oradan kaçırmamaktır. Barikatı yıkmak için de çözüme ulaşmak için de tüm kesimlere ihtiyacımız vardır. Belki dün çözüme inanmazdı, bugün inanıyor. Çözüm çabaları hiç kimsenin tekelinde değildir, öyle olursa nasıl çoğalırız, nasıl sonuca varırız?

Çoğalmalı ve mücadeleyi yükseltmeliyiz, aksi takdirde, cumartesi günkü eyleme ya da mücadeleye ne kadar övgü yaparsak yapalım arkası gelmezse ve geniş kitlelerle paylaşılmazsa anlamı yoktur.

2003’teki 2004’teki mitingleri, eylemleri, coşkuyu, yüksek tonda seslendirilen “çözüm” çağrısını, “çözüm” şarkılarını aklımıza getirdiğimizde, sarf ettiğimiz güzel sözlerin, ortaya koyduğumuz güzellemelerin, duygulu ifadelerin, bir sonuca ulaşılmadığında hiçbir anlamı kalmadığını görüyoruz. Hoş bir nostalji olarak kalıyor ama biz nostaljiyle, duygu dolu geçmişle, dünya medyasına da yansıyan o dillere destan eski miting fotoğraflarına bakmakla bir şey elde edemiyoruz ki…

Doğduğum yıl başlayan ve 52 yıl süren müzakereler bir yere varmadığı sürece, hep bu gerginlikler yaşanacak.

Zaman zaman taraflar birbirinin canını yakan kararlar alacak, bunun zararını her iki halk da görecek.

Hep bir atışma, hep bir gol atma, hep bir gol çıkarma, hep bir misilleme ve bitmek bilmez demeçler, açıklamalar, tehditler… Zaman zaman aşırı milliyetçiliğin kışkırtmaları, fanatiklerin gerginliği artırma çabaları da sahnede yerini alıyor…

O kadar sıkıldık ki tüm bu olan bitenden… O kadar sıkıcı, moral bozucu ve bıktırıcı ki yaşananlar ve ilerisi için bir umut ışığı görememek… İşte insanlar o yüzden göç ediyor bu ülkeden…

İleride ışık görememek ve sürekli hayal kırıklığı yaşamak, insanı ülkesinden de, doğduğu topraklardan da soğutuyor.

Mevcut durum da bizi mutlu etmiyor, bozuk ve sürdürülebilir olmayan bir sistem, sürekli sorunlara, aksaklıklara, yönetimsel hatalara, beceriksizliklere, partizanlıklara, yolsuzluklara, sonuç alınması mümkün olmayan popülist yaklaşımlarla muhatap olmak çok can sıkıcı ve bıktırıcı…

Türkiye’den bakan da Güney Kıbrıs’tan bakan da hatta Avrupalı da bizi anlamıyor sanki, ya da biz hiçbirine kendimizi anlatamıyoruz, treni kaçıran biz miyiz, yoksa birileri mi o trene hiç binmemizi istemiyor? Ortada çok ciddi sorunlar var ve en mağdur taraf olarak, orta yerde biz Kıbrıslı Türkler kalakaldık adeta…

Mücadeleye devam, çözüm istencine devam ama bu hayal kırıklığı mezarlığında, sözle de olmuyor bunlar be kardeşim…

08/03/2020 22:26