Ali Baturay yazdı: Kıbrıs’ın üzerinde bulunduğu coğrafyanın ne suçu var? Esas sorumlu halklardır

Bir dönem Türkiye’de çok tartışılan bir sözdü “Coğrafya kaderdir” sözü. Birçok yazı yazıldı üzerine, araştırmalar yapıldı, kitaplar çıktı bu konuda. Aslına bakarsanız yalnız Türkiye’de değil, başka ülkelerde de bu konuya kafa patlatılıyor.

Mesela dış haber ve uluslararası diplomasi alanında önemli bir isim olan, başarılı İngiliz yazar ve gazeteci Tim Marshall’ın “Coğrafya Mahkumları: Dünyanın Kaderini Değiştiren On Harita” isimli kitabı çok ünlüdür, Türkçeye de çevrilmiştir. Marshall, çok önemli tespitler yapmıştır bu konuda.

Akademisyen/yazar Mehmet Hasgüler’in de “Coğrafyasına Teslim Olan Ada: Kıbrıs” isimli bir kitabı vardır. Coğrafya üzerinden isim alan veya konusunu coğrafyadan alan çok sayıda kitap bulunmaktadır.

“Coğrafya kaderdir” sözünü kimi yazarlar o ülkenin dış ilişkileri, dış politikaları üzerinden ele alıyor, kimisi ise bunu toplum üzerinden iç ve dış dinamiklerin nasıl değişebileceği veya değişemeyeceği üzerinden okuyor.

Aslında “Coğrafya kaderdir” sözünün, sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü İbn-i Haldun’a ait olduğunu söyleyenler de var, tam tersine bu sözün ona ait olmadığını iddia edenler de...

Mesela “Coğrafya Kaderdir” sözünün İbn-i Haldun’a ait olduğunu kabul eden gazeteci, çevirmen Muhsin Kızılkaya, “Nerede doğarsan oranın kirine, çerçöpüne batar, oranın suyuyla yıkanır, oranın güneşiyle kavrulursun; oranın iklimi biçimlendirir geleceğini” demektedir. Ancak Kızılkaya, her olumsuzluğu coğrafyaya ve kadere bağlamanın yanlışlığına da değiniyor.

Başka yazarlar, uzmanlar da bölgelerin coğrafi konumlarının, onların geleceğini belirlediği, bazı bölgelerin yeraltı ya da yerüstü zenginliklerinin bir şekilde onun uluslararası ilişkilerini de etkilediği üzerinde dururlar.

Başta ABD olmak üzere birçok ülkenin Ortadoğu’daki zenginliklerden yararlanmak istediklerini, o nedenle oraları karıştırdıklarını, o nedenle oralarda çatışmaların, çarpışmaların hiç bitmediğini, örneğin Suriye’de yaşananların hep bu zenginliklerin paylaşımından kaynaklandığını söylemek için uzman olmaya gerek yok aslında.

Buralarda zengin coğrafya maalesef halklarına gelişmişlik, zenginlik olarak yansımıyor, tam tersine, savaş, baskı, kan, gözyaşı ve göç olarak yansıyor.

Yazar Ahmet Yaşaroğlu da coğrafyanın suçlanmasına karşı çıkıyor ve okları insanlara, yöneticilere yönelterek, “Ülkelerin kaderini, hangi coğrafi konumda olduğu, dağlar, denizler, nehirler, ovalar mı yoksa birbirleriyle ilişkileri mi belirliyor? Devletlerin savaşmasına, mücadele etmesine, başka ülkeleri yağmalanmasına coğrafya mı karar veriyor? Yoksa bu kararları verenler kanlı canlı insanlar mı? Eğer böyleyse onları bu kararları vermeye zorlayan nedenler nelerdir?” diye soruyor.

Dünyadaki coğrafyanın tarihler boyunca hemen hemen hiç değişmediğine değinen Yaşaroğlu, ama bu süre içinde insanoğlunun tarihinin, küçük topluluklar halinde, komünal yaşamdan, köleciliğe, feodal sistemden kapitalizme, sosyalizme kadar pek çok toplum biçimine, devletlerin kurulmasına, yıkılmasına, ortadan yok olmasına, doğal afetler nedeniyle eski bölgesini terk edip yeni bölgelere yerleşen topluluklara tanıklık ettiğine değiniyor. Yani hemen hemen hiç değişmeyen coğrafya üzerinde sonsuz bir hareket, değişim, dönüşüm gerçekleştiğini söylemeye çalışıyor.

Yani aslında söylenmek istenen coğrafya durduğu yerde duruyor ama üzerinde yaşayan insanlar değişimlere neden oluyor.

Elbette coğrafya önemli, elbette coğrafya üzerindeki halklar, o coğrafyaya özgü özellikler taşıyor, diğerlerinden öyle ayrılıyor, elbette coğrafyanın özelliğini taşımak o halkta bir orijinallik yaratıyor, buna itirazımız olamaz. Ancak her olumsuzluğu coğrafyaya ve onunla birlikte kadere bağlamak doğru değildir.

Bir ülke kendi zenginliğinin keyfini süremiyor ve toplumu ateş içinde yaşıyor, hatta o ülkeyi terk etmek zorunda kalıyorsa, mesele insanla, o ülkeyi yönetenlerle ve o yönetenleri değiştiremeyen, dönüştüremeyen halklarla ilgilidir.

Kıbrıs adası Ortadoğu’daki petrol zengini ülkeler kadar zenginliği olan bir ülke değil ama bulunduğu yer itibarıyla birçok ülkenin üzerinde hesap yaptığı bir adadır.

O çok klasik söz vardır ya; “Kıbrıs jeopolitik açıdan önemlidir” diye, yıllarca bunu anlattılar bize. Kim bilir kaç kez duymuşsunuzdur, “Eski dünya kara kütleleri olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında bulunması Kıbrıs’a bu kıtalar arasındaki deniz ve havayolu ulaşımında önemli bir liman, bir üs görevi yüklemektedir. Kıbrıs, jeostratejik bakımdan bütün Ortadoğu'yu denetleyen bir coğrafi konumda bulunmaktadır” diye.

Bu konum birçok başka ülkeye hesaplar yaptırsa da ülke insanına mutluluk getirmediği aşikardır ve “keşke böyle olmasa” dedirtmektedir.

Mehmet Hasgüler de “Coğrafyasına Teslim Olan Ada: Kıbrıs” isimli kitabında Kıbrıs’ın “Coğrafyasına teslim olmuş bir ada” olduğunu, bütün çözüm önerilerinin coğrafyanın konumu üzerine kurulduğunu, tarihin ona göre şekillendiğini, yaratıldığını ama coğrafyaya bu teslimiyetin hem yurtseverlik bağlamında hem de siyaseten ciddi bir zemine oturtamadığını belirterek, toprak üzerindeki halkları işaret etmiştir.

“Uluslararası ilişkilerde haklı ya da haksız yoktur” diyen Hasgüler, Türklerin Rumların haklılığı, Türklerin Rumların çıkarları üzerine kurulan tezlerin bir işe yaramayacağını, Kıbrıs'ta taraflardan birinin haklılığı ve hakları üzerine kurulan çözüm önerilerinin hiçbir şekilde barışı Kıbrıs'a getiremeyeceğini söylemektedir. Hasgüler, Kıbrıs’ı, Rum’u ve Türkü ile “tek bir taraf” olarak değerlendirmedikçe başarıya ulaşmanın imkansızlığına işaret etmektedir.

Bana göre de coğrafya önemlidir ama üzerindeki insanlar ve o insanların tercihleri daha önemlidir; o insanların ne istedikleri, ne bekledikleri, neye tav oldukları, nelerin ya da kimlerin tahrikine uydukları, dostça rahat yaşamak varken neden savaştıkları ve neden güzel vatanlarını cehenneme çevirdikleri sorgulanabilirdir, sorgulanmalıdır.

Kıbrıs’taki her iki halk da suçu coğrafyaya bulmamalıdır, Kıbrıs halkları her şeyden önce çözümü kendileri için istemelidir, başka ülkelerin haklarını da gözeterek bir çözüme varmaları mümkün değildir, böyle bir çözüme ulaşsalar da o çözüm fazla yaşamayacaktır, yine o başkaları yaşatmayacaktır.

Öte yandan Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğu, çözümden bağımsız iç konularda da suçu coğrafyaya ve kadere dayandırmaktadır. “Bu ülkede böyle geldi, böyle gider” mantığıyla birçok insan, yaşadığı bütün olumsuzlukları kadere bağlamış durumdadır. Hatta politik, sosyal, ekonomik gidişatın süratle daha da kötüleşmesi sıradanlaştırılıyor, olağan şeyler olarak gösteriliyor.

Mesela ülkenin en büyük partisi UBP, kurultayını bile yapamıyor, başkanlığa aday olanlar müdahaleyle geri çekiliyor, üyenin seçtiği değil de bir şekilde havadan bir elin atadığı kişi başkan ve başbakan oluyor ve bu durum UBP’li üyeyi de ülkede birçok başka kesimi de rahatsız etmiyor…

Covid-19 salgını, kurulan devletin ne kadar eğreti temeller üzerinde olduğunu, devlet olmanın birçok gereğinin yerine getirilemediğini daha da kanıtlamıştır, ekonomik olarak Türkiye’ye bağımlı yapının daha da derinleştiğini, bunun karşılığında bir “yaranma yarışı”, “yaranma politikası” ve ipleri tamamen oraya bırakma anlayışının yükseldiğini görüyoruz.

Bu durumun sürdürülebilir olmadığı defalarca kanıtlanmasına rağmen bunda ısrar etmek ve her geçen gün artan olumsuzlukları coğrafyaya ya da kadere bağlamak anlamsızdır, acizliktir. Coğrafyalardaki gidişatı büyük oranda belirleyen halkların davranışlarıdır, tercihleridir.

Halkların durumunu ne kadar değiştirmek istediği veya istemediği geleceğini de belirlemektedir, halklar kendi kaderini kendileri belirleyebilir, kendilerini kurtaracak dıştan kahramanlar bekleyerek ya da hiçbir şey yapmadan kuru kuruya hamasetle, kahramanlık sözleriyle bir yere gitmemiz mümkün değildir.

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18/12/2020 20:30