Ali Baturay yazdı: Kıbrıslı Türkler açısından tam bir felaket olur…

“Taşınmaz Mal Komisyonu” için kaynak arayan hükümetin, “emlak vergilerini artırarak” buraya bir miktar para aktarma isteği kamuoyunda tepki gördü. Vatandaşlar, hayatın bu kadar pahalı olduğu ve giderlerinin her geçen gün arttığı bir ortamda katkı koymak istemiyor. Zaten her yıl harçların artmasıyla cebinden ekstra para çıktığını düşünen halkımız “ek vergi” sözünü duymak bile istemiyor.

Tabii ki bunu anlayabiliyorum, vatandaşlar geçimini sağlamak için para yetiştirmekte zorlanıyor ama Taşınmaz Mal Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası alanda elde ettiği önemli bir kazanımdır ve onu kaybetmememiz gerekiyor. Yani ülke menfaati açısından bu konuda vatandaşlarımız hükümete daha anlayışlı olmalıdır. Hükümet, komisyona katkı yapmak için bazı çalışmalar yapıyor, emlak vergilerinden kaynak aktarmak da düşünülen çareler arasında. Hükümete bazı sağduyulu çevreler tarafından kaynak bulması için öneri yapanlar olduğunu da görüyorum…

Bazı vatandaşlar, “Rumlar tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) dava edilen ve tazminat vermek zorunda kalan Türkiye’dir, parayı da o vermelidir” diyor. Bu görüşe de saygı duyuyorum… Doğrudur, uzun süre hem KKTC Hükümeti hem de Türkiye Hükümeti Taşınmaz Mal Komisyonu’nu ihmal etti. Böylesine önemli bir uluslararası organ ihmal edilmemeliydi.

Evet, uzun süredir komisyona Türkiye’nin para aktarması bekleniyor ama son dönemlerde Türkiye, çok ciddi iç ve dış problemlerle uğraşıyor olması nedeniyle, Taşınmaz Mal Komisyonu’nu öncelikleri arasına koymadı. Temenni ederiz ki fazla uzun sürmeden Türkiye komisyona para aktarır anacak, davalar AİHM’de Türkiye’ye açılıyor ve mahkum olmasına yol açıyor olsa bile mesele Kıbrıslı Türkleri ciddi şekilde ilgilendiriyor. Bu nedenle Türkiye’den kaynak aktarılana kadar, KKTC Hükümeti eli kolu bağlı durmamalı, kaynak yaratmalıdır. Nitekim de bunu yapmaya çalışıyorlar.

AİHM’in Demopulos kararından sonra kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu, Kıbrıslı Türkler açısından hukuksal ve diplomatik bir zafer olarak kabul ediliyor. Ancak komisyon uzunca süreden beridir yükümlülüklerini yerine getiremiyor. Komisyonu kaybetmek, Kıbrıslı Türkler açısından tam bir felaket olur. Tabii Türkiye için de… Komisyon sayesinde, Kuzey Kıbrıs’ta kalan Rum arazileri kullanım kaybı ödenmeden Türkleştiriliyor. Kıbrıs sorununa çözüm bulunmadığı, lehimize siyasi bir gelişme olmadığı sürece, komisyonla elde edilen avantaj kaybedilmemelidir.

Kıbrıslı Türklerin güneydeki, Kıbrıslı Rumların ise kuzeydeki mülkiyet haklarıyla ilgili uzmanlaşmış, gerek iç hukuk gerekse AİHM düzeyinde girişimleri, takip ettiği davaları olan avukat Murat Hakkı, Havadis Gazetesi’ne verdiği bir demeçte, “Eğer Taşınmaz Mal Komisyonu kapısı kapanırsa ve tekrardan Rumlar AİHM’e doğrudan başvuru hakkı kazanırsa kötü sonuçlar çıkacaktır. Rumların yüksek tazminatlar ve kullanım kaybı almasının yanı sıra kuzeydeki mal rejimi de tehlikeye girebilir” diyerek, durumun ciddiyetine dikkat çekmişti.

Öte yandan, Türkiye Barolar Birliği’nin iki hafta önce kapalı Maraş’ta düzenlediği toplantıda, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da dahil, bazı konuşmacılar Maraş konusunda “uluslararası hukuk zeminini” işaret ederken, ‘Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan yararlanılacağını belirttiler. Yani orada da Taşınmaz Mal Komisyonu’nun ne kadar önemli olduğu kabul ediliyor. Yani, komisyonun önemini herkes biliyor ve teslim ediyor. Öyleyse bu komisyona sahip çıkılmalıdır…

Avukat Murat Hakkı, önceki gün de Yenidüzen gazetesine verdiği demeçte, Maraş’la ilgili uluslararası hukuk zemininde yol haritasının net olduğunu söyledi ve o da Taşınmaz Mal Komisyonu’nu işaret etti. Hakkı, mevcut konjonktürde yapılabilecek en doğru ve yegane adımın komisyon vasıtasıyla hak sahiplerine Maraş’taki mallarını iade etmek olduğunu söyledi ve bu şekilde uluslararası yükümlülüğün bir boyutunun yerine getirilmiş olacağını belirtti. Hakkı, “Bize en önemli uluslararası kazanımı sağlayan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun devamı ve işlerliği Maraş iadelerinin başlaması ve seri şekilde devam etmesiyle teyit edilebilecektir” dedi.

Maraş’taki malıyla ilgili AİHM’de dava açan KV Mediterranean Tours Ltd.’in avukatı da olan Hakkı, Türkiye Barolar Birliği’nin Kapalı Maraş’ta düzenlediği toplantının zamanlamasını söz konusunu davada AİHM’deki sürecin sonuna doğru gelinmekte olmasına bağladı. Murat Hakkı, “Türkiye AİHM’deki KV Mediterranean Tours Ltd. davasının düşmesini veya benzer davaların önünü almak istiyorsa, süreci Nisan’dan sonraya öteleyemez, resmi bir görüş sunmak zorundadır ve Maraş’ta bir fiili açılım göstermek durumundadır” dedi. Bunlar dikkate alınması gereken çok önemli bilgilerdir.

İşte tüm bunlar bağlamında Taşınmaz Mal Komisyonu için hükümetin kaynak arıyor olması anlaşılırdır ve doğru bir adımdır. “Bizim etimiz ne budumuz ne? Biz ne kadar para toplayabiliriz?” diyebilirsiniz ama toplumsal fayda getirecek, böylesine önemli bir organ için elimizden geleni yapmalıyız. Hükümetin ne kadar para toplama hedefi olduğunu bilmiyorum ama komisyonu bir şekilde yürütecek kadar bir miktar hedefliyorlardır diye düşünüyorum.

Hükümeti birçok konuda eleştiriyoruz ama doğru adımlar attığında da destek olmak lazım. Nasıl ki kamu maaşlarını ve başka bazı giderleri ödemek için Türkiye’den para beklemeden kendi imkanlarımızla bunu başarma pratiği yarattık, Taşınmaz Mal Komisyonu için de kaynak bulmayı başarmalıyız. Komisyonun yürümesi, kapısının kapamaması için yeterli bir miktara ulaşılırsa, ileride Türkiye’den de katkı alınabilir. Meseleyi dert edinen hükümete ve Maliye Bakanlığı’na yardımcı olunmalı, hatta bu işlerde uzman kişiler yeni öneriler sunmalı, yol göstermeli.

Uluslararası tanınırlığı ve kabul edilirliği olan bu organı kaybedersek, sonra çok pişman oluruz ama iş işten geçtikten sonra “ah- vah” etmenin ne faydası var ki?

24/02/2020 19:27