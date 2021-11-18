Ali Baturay yazdı: Kıbrıs’ta çözümsüzlük sürdükçe bu sorunları hep yaşayacağız…

Yıllardır krizler vuruyor bu ülkeyi, “finansal kriz” veya “ekonomik kriz”; adına ne derseniz deyin ama biz buna “döviz krizi” diyoruz buralarda…

Aslında bu krizler Kuzey Kıbrıs’ın değil, Türkiye’nin krizleri. Türkiye’nin gerek lokal sorunlarından gerekse küresel etkilerden kaynaklanan yaşadığı finansal ya da ekonomik sorunlar…

1946’dan tutun da 1958, 1960, 1974, 1980, 1982, 1990, 1994, 2000-2001, 2008, 2018’e, 2021’e kadar uzanan çok büyük bir finansal kriz listesi var…

Yaşım ve meslek yaşamım gereği 1990’dan itibaren olanları yetiştim, yaşadım, haberini yaptım ve 2001’dekinin mağduru da oldum.

Bu arada yukarıdaki liste, çok belirgin olup çok sarsıcı olanlardır, arada artçılar, daha küçük krizler de oldu, onlar da ciddi hasarlar yarattı…

Dedim ya 1990’dan itibaren olan krizleri biliyor ve hatırlıyorum, işte benim hatırladığım o tarihten beridir de ekonomik krizlerle ilgili bu ülkede hep aynı şeyler konuşuluyor, yıllardır hiçbir şey değişmedi.

Ne zaman ekonomik kriz gelse Türk Lirası’nın istikrarsızlığından, kırılgan oluşundan, en ufak krizlerde değer kaybetmesinden dolayı “stabil bir para birimine geçmekten” bahsedilir.

Özellikle 2008’den itibaren ciddi şekilde “Euro”ya geçilmesi tavsiye edilir ama aynı zamanda da Türkiye’den sağlanan kaynak nedeniyle sistemin tümden değişip Euro’ya geçmenin çok zor olduğu da söylenir.

Hatta Türk Lirası’ndan Euro’ya ya da başka bir para birimine geçmek için, finansal sistem değişme zorluğunun yanı sıra “Türkiyeli yetkilileri üzmek ya da kızdırmak istememeye” de bağlanır.

Türk Lirası’ndan Euro’ya geçmeyi bırakın konuşmayı, teklif etmeyi, bazı yöneticiler düşünmekten bile korkar, Türkiyeli yetkililerin tepkisini çeker mi “hain” damgası yer mi diye…

Stabil bir para birimine geçmenin Türkiye- KKTC ilişkilerini zedeleyeceği düşünülür.

Bu konularda yazılmış onlarca makale, röportaj, haber okudum, hatta bazı kitaplarda da yer aldı bu konu… Birkaç gündür yine benzer şeyler konuşuluyor. Olmayacak duaya amin demek gibi.

Başka ne deniliyor? KKTC’nin Türkiye’nin parasını kullandığı için, kendisiyle hiç ilgisi olmayan krizlerden dolayı olumsuz etkilendiği, hatta Türk Parası’nın değer kaybından dolayı Türkiye’den bile fazla mağdur olduğu, dövizin artışı altında ezildiği yineleniyor sıkça.

Bu doğrultuda Türk Parası’nın değer kaybı nedeniyle KKTC’nin mağduriyetini gidermek, kayıplarını karşılamak için Türkiye’nin KKTC’ye ödeme yapması gerektiğini savunanlar da vardır.

Bu paranın kayıtsız şartsız verilmesini tavsiye edenler olduğu gibi, bu parayı isteyebilmek için Türkiye’ye bağımlılığın da son bulması gerektiğini savunanlar da var.

Bir taraftan hem mali açıklar, maaş ödemeleri için hem de yatırımlar için Türkiye’den sıkça para istenirken bir taraftan da Türk Parası’nın yarattığı kayıplar için para talep edilemeyeceğini, önce KKTC’deki ekonomik yapının düzelmesi gerektiğini savunuyor kimileri. Defalarca duyduk bunları, halen duyuyoruz.

Başka şeyler de söyleniyor; Türk Parası’nın kontrolü KKTC’de olmasa da döviz krizlerinin etkisini bir nebze kesecek bazı tedbirler alınabileceği de belirtiliyor. Dörtlü hükümet 2018 yılında, bazı ürünler için başta stopaj olmak üzere devletin bazı devlet kesintilerini geçici süreliğine kaldırarak, bir nebze bunu yapmaya çalışmıştı.

Ancak UBP-DP- YDP Azınlık Hükümeti ile şimdiki azınlık hükümeti “döviz krizi yokmuş gibi” davranıyor…

Herkes bir şeyler söylüyor, güzel önerilerde bulunan uzmanlar da var ama hep bunlar sözde kalıyor, hiçbiri hayata geçemiyor.

Borçlanmanın, ev kiralamanın, bazı devlet vergilerinin dövizle olması ve Türkiye dahil yurt dışından satın alınan hemen her şeyin ülkeye dövizle girmesi Kıbrıs Türk insanını ciddi şekilde mağdur ediyor, fakirleştiriyor.

Her şeyin döviz üzerinden hesaplandığı, fiyatlandığı ülkemizde halk Türk Parası kazanıyor, bu nedenle cebindeki para her geçen gün azalıyor.

Zaten Covid-19 salgınından dolayı hem işletmeler hem de bireyler zorda, zaten borçları var ve bu borçlar döviz krizi nedeniyle katlanıyor, ödenemeyecek hale geliyor.

Bakın, Sterlin 15 TL’yi buldu, Euro 13 TL’ye yaklaştı, buna dayanmak kolay mı? Zaten ekonomisi çökmüş, hiçbir sistemi olmayan KKTC’de bir de döviz darbesi yiyen halk kolay kolay belini doğrultamayacak.

Dedim ya, krizler bizi her vurduğunda aynı şeyleri konuşup duruyoruz, güzel öneriler de var ama bunların pek hayat bulacağı yok. Ezilip, elenip, hırpalanıp, yıkılanları yeniden inşa etmeye çalışıyoruz yeni bir krize kadar; bir kavanozun içine konulmuş, dışarı çıkmaya çalışan ama her defasında kayıp dibe çöken böcekler gibi…

Kıbrıs’ta bir çözüme varmak işte bu nedenlerden dolayı da çok önemli. Çözümsüzlük devam ettiği sürece bu gibi sorunları hep yaşayacağız, hep perişan olacağız… Acı ama gerçek bu…

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18/11/2021 22:32