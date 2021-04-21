Ali Baturay yazdı: “Kısıtlama yapacağınıza sıkı denetim yapın” deniyor ama…

Belirsizlik bu ülkenin zaten en yakıcı özelliğiydi…

“Ne olacak bu ülkenin hali?” sorusuna yılladır cevap bulunamıyor…

Kıbrıs sorununda bir çözüme ulaşılamaması nedeniyle zaten yıllardır bu ülke bir belirsizlik içinde.

Belirsizlik, toplum üzerinde de büyük bir ağırlık yaratıyor, tabii ki birçok konuda ve özellikle de ekonomide istikrarsızlığa yol açıyor.

Covid-19 salgını bu belirsizliği daha da artırdı.

Salgınının yarattığı sorunlar sürerken bir de döviz krizi eklendi üzerine ve yıkım arttı.

Hükümet reel sektöre bir türlü el uzatamıyor, iş çevreleri, esnaf, perakendeciler perişan halde.

Reel sektöre katkı yapmayan hükümet, vakalar arttığı içinde doğal olarak kısıtlamalar getiriyor ama kısıtlamalar da iş çevrelerini daha bir mağdur ediyor.

Vakalar artınca kısıtlamalar geliyor ama bunun mağduriyetini gidermek için hükümet katkı yapabiliyor mu? Tabii ki hayır ve bir kısır döngüdür gidiyor.

Katkı yok, vakalar artıyor, kısıtlamalar geliyor, piyasa zora giriyor ve bir belirsizlik…

Belirsizlik demek de doğru mu, belli aslında herkes batmaya, yok olmaya doğru gidiyor.

Bugün bir paylaşım yapan iş insanı Esin Esman, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan, bu ülkede kazandığını yine bu ülkede yatırıma dönüştüren toplumun her bireyinin ve iş insanlarının Covid-19 sürecinde ciddi sorunlar yaşadığını vurguladı.

Ülkeyi yönetenlerin reel sektöre katkı yapmazken, aldığı bir dizi kısıtlamalarla da büyük bir belirsizlik yarattığını belirten Esmen, ülke ekonomisinde işlerin iyi yönde seyretmediğini ve ortada çok acı bir tablo olduğunu kaydetti.

Ülkede yaşayan her vatandaşın almış olduğu bireysel ve ticari risklerin o ülkeye duyulan güvene bağlı olduğuna dikkat çeken Esin Esmen, o güven ortamının kaybolduğunu, ortada bir çaresizlik olduğunu söyledi.

Esmen, KKTC perakende sektöründe müşterilerin mağazalara giriş ve satışa dönüş oranları açıkladı.

Buna göre 2019-2021 yıllarında mağazalara giriş ve satış, Lefkoşa’da yüzde 67, Girne yüzde 55, Mağusa yüzde 56 azalmış…

Yine Kuzey Kıbrıs’ta 2019-2021 yıllarında gıda dışı perakende sektöründe pahalılık yüzde 35-43 oranında artmış…

Esmen, hükümet edenlerin, bu verileri iyi analiz edip, bazı tedbirleri ivedilikle alması gerektiğini vurguladı.

Buna benzer paylaşımlar, açıklamalar sıkça yapılıyor ama yapıldığı yerde kalıyor.

Esin Esmen, konfeksiyon türü perakende sektörünün sorunlarını gündeme getirdi ama aslında birçok iş alanı benzer sorunları yaşıyor, birçok işyeri kapandı, birçoğu ise artık direnemeyecek hale geldi.

Kendilerine katkı yapılmayan, hatta halen açılamayan sektörlerin temsilcileri “mademki katkı yapamıyorsunuz kısıtlama yapmayın, denetim yapın” diyor.

Evet birçok iş insanının çağrısı “kısıtlayacağınıza sıkı denetim yapın” şeklinde, çünkü artık dayanacak güçleri kalmadı.

Sıkı denetim yapılması, kısıtlamaların kaldırılması kulağa hoş geliyor, iş insanları bu isteklerinde haklı ama bu ülkeyi yönetenlerin en beceremediği şey denetim… Denetim özürlü bir ülkeyiz…

Bunu yönetenlerin kendileri bile itiraf ediyor… Bırakın kısıtlamaların kaldırılmasını, bugün uzun süren bakanlar kurulu toplantısında yeni kısıtlamaların konuşulduğu iddia edildi.

Bakanlar kurulu kararlarının açıklanması yarına kaldı ama cumadan başlayacak kısıtlamalar geleceği dedikoduları ortada dolaşıyor ve bu da iş insanlarının ödünü patlatıyor.

Ne çaresiz bir durum, devlet katkı yapamıyor, sağlığımız için kısıtlama yapılıyor, kısıtlama olunca işyerleri batıyor, kapatıyor, ekonomi darmadağın oluyor… Gel de çık bu işin içinden.

Sorunlara çare bulması gerek hükümet ile muhalefetle erken seçim tarihi kavgası yapıyor, sanki ihtiyacımız buymuş gibi… Peki sonuç; belirsizlik, çaresizlik ve felaket…

Sözde devlet var ama devlet olmanın gereklerini yerine getiremiyor, vatandaşının sorunlarına çare bulamıyor…

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21/04/2021 22:58