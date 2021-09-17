Ali Baturay yazdı: KTHY elimizden kayıp gitti, şimdi de KIB-TEK’i bitirmeye çalışıyorlar…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yıllardır bir şekilde hep gündemde ama hep olumsuz haberlerle…

Ülkenin en önemli kurumu, bir türlü huzur ortamına çekilemedi.

Oralarda huzur olmasını istemiyor çünkü bazı kesimler.

Kimisi oralardan nemalanıyor, kimisi daha büyük planların bir parçası olarak kurumu yıpratmaya çalışıyor.

KIB-TEK, farklı kesimlerin farklı emellerine alet ediliyor, süratle yıpratılıyor.

Kıbrıs Türk toplumu için bu kadar önemli bir kurumu koruyamıyoruz.

Onu koruması gerekenler, yavrusunu yiyen mahlukat gibi davranıyor.

Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) ellerimizden kayıp gitti, ders çıkarmadık.

Şimdi de KIB-TEK batsın da kapısına kilit vuralım diye uğraşılıyor…

Görüntü budur, başka bir şey değil…

En kıymetli varlıklarımızdan birisine çok hor davranılıyor…

Azınlık hükümeti kurulduğundan ve küçük ortak YDP’ye devredildiğinden beri kurum daha bir gündemden düşmez oldu. Olumsuz anlamda tabii ki…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yolsuzlukları, vurgunu önleyeceğini, hesap soracağını söyleyerek kurumu devraldı ama şu anda söylenenlerin tam tersine içinden çıkılması zor bir durum var.

Defa defa iptal edilen ihaleler… KIB-TEK tarihinde dokuz kez ihalenin iptal edilişi var mı ki?

Doğrudan alımlara zemin hazırlamalar…

Yalnızca yakıt değil, hemen her şeyi ihalesiz yaptırma çabaları…

Kurumu zarara sokturacak, gereksiz alımlar…

Yetkisi olmadığı halde Bakanlar Kurulunun sürekli doğrudan alım kararları vermesi…

Doğrudan alımlarla ülkeye kirli yakıt getirilmesi…

Teknecik Elektrik Santrali bacasından kapkara dumanlar yükseldiği halde “kirli yakıt alındığının” inkâr edilmesi…

“Kirli yakıt alınıyor” diyenlere saldırılması, yalanlanması…

Kirli yakıt nedeniyle arızalar meydana gelmesi, makinelerin iptal olması…

KIB-TEK’in kapasitesinin altında elektrik üretmesi, Güney Kıbrıs’tan elektrik almak zorunda kalınması…

En sonunda alınan yakıtın kirli olduğunun belgelerle ortaya çıkması…

Bu arada kurumun elektrik sayacı bile alamayacak duruma gelmesi ya da alınmak istenmemesi…

Planlı elektrik kesintileriyle ülkenin yıllar öncesine döndürülmesi…

Kurumla ilgili tespitler ve eleştiriler geldiğinde Ekonomi Bakanının ve kurum yönetim kurulu başkanının “şu kadar günlük akaryakıt kaldı”, “elektriksiz kalabiliriz” diye korku salmaları…

Kurum müdürünün basın önüne çıkıp, “bakım, onarım yapamıyoruz” demesi…

Yüksek İdari Mahkemesi’nin (YİM), Bakanlar Kurulunun doğrudan alım yetkisi olmadığı ve kirli yakıt alındığı gerekçesiyle ara emri vermesi, alımları durdurması ama buna rağmen alıma devam edilmedi…

YİM’in ara emri kararından intikam alınıp, Girne’de ve Lefkoşa’da mahkemelerin elektriklerinin kesilerek bir skandala imza atılması…

Hemen her gün yeni olaylar, yeni iddialar ortaya çıkıyor…

Eleştiriler, karşı cevaplar, tefrika gibi her gün yeni bir olumsuzlukla karşı karşıyayız.

Başbakan Ersan Saner, aylardır KIB-TEK’teki olumsuzluklarla ilgilenmedi, kendisine yapılan uyarılara ve çağrılara kulak asmadı. Tam tersine doğrudan yakıt alımlarının önünü açtı…

Daha önce alınan yakıtın kirli olduğu belgelerle ortaya çıkınca Başbakan Saner, son gelecek yakıtla ilgili apar topar Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu devreye soktu, alınan numuneleri incelesin diye… Ardından da Ombudsman ve Sayıştay devreye girdi…

Olan olmuş, kurum çok sayıda zarar görmüş, kirli yakıttan dolayı kurum çalışanları ve bölge halkı zehirlenmiş ve onca olan bitenden sonra Başbakan devreye girmiş…

Başbakan çok geç kaldı, onca olumsuzluktan sonra ortaya çıkıp, “el koydum” demesi onu kurtarmaz…

Başbakan ve Bakanlar Kurulu da Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı kadar sorumlu ve suçludur. El birliğiyle kurumu bir kördüğüme çevirdiler.

Artık halkımız tepkisini ortaya koymalı, KIB-TEK’in KTHY gibi batırılmasına seyirci kalınmamalı.

KTHY’nin yok olmasının bizi ne kadar mağdur ettiği ortada, inanın KIB-TEK de batırılıp yok edilirse, birilerine peşkeş çekilirse topluma yansıması çok daha acı ve yakıcı olacak…

Muhalefet, sivil toplum örgütleri ve tüm vatandaşlar için artık seyretme değil, bu oyunu bozma, “yeter artık” deme zamandır... KIB-TEK’ten nefret etmeyin, onu bu duruma getirenlerden hesap sorun…

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17/09/2021 22:21