Ali Baturay yazdı: Kur dalgalanmasının yarattığı istikrarsızlık, karanlıkta çukurlu yolda yürümek gibidir…

Ülkemiz darmadağın, kimse ne yapacağını bilemez halde…

Hemen her konuda durum böyle; belirsizlik, önünü görememe…

Attığın her adım risk, gözün kapalı mayın tarlasında gezmek gibi…

Döviz uzunca süre yüksek seyretti ya, herkes bilirkişi peşinde koştu.

“Ne yapsam, öyle mi yapsam, şöyle mi yapsam?” diye.

Döviz dün en yüksek günlerinden birini görünce, Sterlin 24’e ulaşınca, hatta bir ara 24’ü geçince, bilirkişiler, “Bu gidişle Sterlin 30’u, 35’i bulacak” dedi.

Bunun üzerine birçok kişi kendince tedbir aldı…

Yükselme sürecek endişesiyle elinde avcunda olanı Sterlin yapan mı istersin, yakında alacağı emekli ikramiyesine güvenip, gidip borçlanıp baskın pahaya Sterlin alan mı istersin, emekli ikramiyesini 24’ten Sterlin yapan mı istersin, yaklaşık bir ay sonra kendisine ihtiyaç olan Sterlin’i “Aman 30- 35 olmasın şimdiden alayım” diyerek 24’ten Sterlin alan mı istersin?

Birçok kişi kendince bir şeyler yaptı… Yaptı da yaptığına yağacağına pişman oldu.

Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra döviz süratle düşünce yukarıda sıraladığım, baskın pahaya döviz satın alan kişiler bugün başını taşlara vuruyor. Ciddi oranda zararı olan vatandaşlarımız var.

Bir ülkede istikrarsızlık vatandaşları işte böyle zor durumlara düşürür.

İstikrarsızlık, karanlıkta çukurlu yolda yürümek gibidir.

Elinden tutan, sana ışık ve yol gösteren olmazsa gider böyle çukurlara düşer yaralanırsın.

Gariban vatandaş, “Ne yaparım da zarar etmem?” ya da “Ne yaparım da biraz avantajlı olurum” gibi düşünürken ve tam zarara girerken, bu işin kurtları, büyük paralarla oynayanlar, büyük kârlar, servetler elde ediyor bu kur dalgalanmalarında.

Üç kuruş parası olanlar “ne yapacağım”, “ne yapmalıyım” derken olanı da kaybediyor.

İstikrarsızlık hemen herkesi tedirgin ediyor, kimse adım atamaz hale geliyor.

Ticarette, alışverişte “fiyatlandırma” karmaşası yaşanıyor, marketler, mağazalar etiketleri değiştirmeye yetişemiyor…

İş insanı, esnaf, mağaza sahibi, perakendeci, herkes nasıl adım atacağını bilemiyor, anlaşmalar yapamıyor, uzun vadeli protokoller imzalayamıyor, mal satın alamıyor, aldığını nasıl satsın, ne kadarını satsın, ne kadarını tutsun bilemiyor…

Bu istikrarsızlıkta atılacak yanlış adımlar kişileri veya kurumları, şirketleri büyük zarara sokabilir, batırabilir…

Devlet veya hükümet yetkilileri, hiçbir çare bulamadığı gibi, halkı tehlikelere karşı uyarmıyor, atılması gereken adımlarla ilgili bilgi vermiyor.

İnsanlar oradan buradan duyduklarıyla hareket ediyor ve zarara uğruyor.

Zaten insanların elinde avcunda bir şey kalmadı, olanı da kaybediyorlar.

Tam bir dağınıklık hâkim, birkaç gün sonra ne olacağını kimse bilmiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gece açıkladığı ve dövizim düşmesini de sağlayan “TL mevduatlarına kur farkı ayarı” tedbirinin neden KKTC’de de uygulanmadığı soruluyor.

Türkiye’de döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara dönüştürenlere destek veriliyor, kurdan kaybedecekleri rakam karşılanıyor.

Kur kaybından perişan olan KKTC halkına da benzeri bir olanak sağlanması isteniyor.

Bankalar Birliği, Türkiye’deki ‘kur farkının ödenmesi’ uygulanmasının KKTC’de de uygulanması için girişim yaptığını, Türkiye’deki yetkililerden talepte bulunduğunu açıkladı.

Maliye Bakanlığı’nın da bu konuda değerlendirme ve girişim yaptığı söyleniyor.

Aslına bakarsanız, Türkiye’deki uygulamanın, KKTC bankalarında da uygulanması bize ne getirir ne götürür, iyice değerlendirmek lazım.

Ülkemiz şartlarında durup dururken döviz mevduatını TL’ye çevirmek, “kurdan kaynaklanan kayıp karşılanacak” dense de ne kadar doğrudur, riskleri nedir, bunlara iyice bakılmalı.

Türkiye’deki benzer bir uygulamanın bizim bankalarımızda da halka uygulanması talep edilebilir elbet ama bence “TL’nin değer yitirmesinden dolayı oluşan genel kayıpların KKTC’ye ödenmesi” çok daha önemlidir. Hatta bunun çok önceden yapılması gerekirdi.

KKTC halkının, hiçbir suçu sorumluluğu yokken sırf TL kullanıyor diye bu kadar çile çekmesi, perişan olması adil bir durum mudur? Yazık değil midir bu halka? Bunu Türkiyeli yetkililere anlatacak ve kayıpları talep edecek bir devlet yetkilisi yok mu bu ülkede?

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21/12/2021 23:20