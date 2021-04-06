Ali Baturay yazdı: “Kurmaca film” deyip geçmeyin, yol açacağı tahribat büyük olacak

İşte korktuğum olmaya başladı, “Bir Zamanlar Kıbrıs’ta” dizisi nedeniyle çok kişinin kalbinin kırılacağını, bu film nedeniyle Kıbrıslı Türklere yönelik ağır sözler sarf edileceğini, istenmeyen durumlar ortaya çıkacağını söylemiştim. Korkum, endişem buydu, bunları birkaç gün önce yazmıştım...

Bakın işte Türkiye’den adamın birisi çıkıyor Kıbrıs Türk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük’e hakaret ediyor. Uzun yıllar Türkiye Gazetesi’nde ve TGRT’de çalışan, şu an kendi haber sitesini açmış, biri roman iki kitabı ve araştırmaları bulunan Orhan Baylan diye birisi…

Muhtemelen Dr. Fazıl Küçük’e yönelik hakaretlerinin bulunduğu, youtube’da dolaşan videosu olmasa Kıbrıslı Türklerin ilgisini çekmeyecek bir zat.

“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisiyle birlikte seri videolar yapıp twitter’da da paylaşan bu kişi, kendince Kıbrıs tarihini anlatıyor ve geçmişte Türkiye’den Kıbrıs’a atanan bir müftüye Dr. Fazıl Küçük’ün karşı çıktığı iddiasında bulunarak hakaretler yağdırıyor.

Kendince Kıbrıs tarihini anlatacak diye Kıbrıslı Türklerin dini inancına takmış bu adam, geçmişten bugüne Kıbrıslı Türklere gerçek anlamda Müslümanlık bilinci aşılanamadığından, Kıbrıslı Türklerin dine önem vermediğinden falan yakınıyor.

Kıbrıs’ın Türkiye’nin uç beyliği olduğunu ve toprak parçası üzerinde tek Kıbrıslı Türk kalmasa bile burasının insanlar açısından değil, toprak parçası açısından Türkiye için önemli olduğunu öne süren bu Orhan Baylan, günü geldiğinde mutlaka Türkiye’ye ilhak olacağını ima ediyor.

Bu kişi Kıbrıslı Türklerin çoğunluğunun kendisini İngiliz ve Hristiyan hissettiğini söylemeye çalışıyor, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum hayranı olduğunu iddia ediyor.

Bu kişi Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde çok önemli rolü olan, bir halk insanı olarak Kıbrıslı Türkler tarafından sevilen Dr. Fazıl Küçük için; “Ateistin biriydi, geberdi gitti. Kıbrıs Türk lideriymiş , bana ne lan liderinden, ha İngiliz ha o, neye yarar?” diyor. Dr. Fazıl Küçük için bu sözleri kabullenemiyoruz ama herhangi bir insan için bile “geberdi gitti” denmez ki... Ağzından Allah düşmeyen, bu sözde büyük Müslüman, insan sevgisini bilmeyen biri anlaşılan. Müslümanlıkta böyle mi hitap edilir rahmetli bir kişiye?

Diziyi vesile edip Dr. Fazıl Küçük’e hakaret eden, Kıbrıslı Türklerin din bilincini ya da Müslümanlığını yargılayan, tartıştıran, Kıbrıslı Türklerin kendini İngiliz ya da Hristiyan hissettiğini iddia eden, Kıbrıslı Türklerin eski Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Rum hayranı ilan eden bu adama ne diyeyim ki şimdi ben? Ne desem boş...

Ne Dr. Fazıl Küçük’ü tanıyor ne Kıbrıslı Türkleri biliyor ne de Mustafa Akıncı’yı…

Etrafta dolaşan o video, bu zatın uzun konuşmasının bir bölümüdür, o videonun ön kısmında Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a da suçlama var. Bu zat, Denktaş’ı da Kıbrıslı Türklerin dine bağlanmasına, daha fazla Müslüman olmasına yeterince katkı yapmamakla, çaba harcamamakla suçluyor.

O videoyu izlemek, o saçmalıkları okumak, zaman ayırmak bile hata, kendi kafasından saçmalıklar uyduran, her fırsatını bulduğunda Mustafa Kemal Atatürk’e de hakaret eden bu zatla uğraşacak değilim, çünkü değmez.

Kıbrıslı Türkler yıllardır, Türklüklerini, Müslümanlıklarını, Türkiye’yi veya Türk halkını sevdiklerini kanıtlamaya zorlanmıştır ve artık bundan bıkmıştır; ne kadar anlatacağız, ne kadar bu sınavı vermeye zorlanacağız, yetmedi mi? Şimdi de Orhan Baylan’a mı kanıtlayacağız?

Ne kadar çirkin sözü varsa hepsini ona iade ederim ama işte bu öve öve bitirilemeyen dizi film böyle adamları konuşturuyor, böyle adamların deliklerinden çıkıp böyle saçma sapan şeyleri söyleyip canımızı sıkmasına neden oluyor.

Bu dizi film sebep olacak, bunun gibi çok sayıda kişi böyle hakaretlerle canımızı yakacak, bizi üzecek, kalbimizi kıracak… Bizden birileri de sinir olacak, genelleme yapacak tüm Türkiye’yi genelleyerek ağır sözler edecek. Ne işe yarayacak ki bunlar?

“Bir Zaman Kıbrıs’ta” dizi filmine tepki gösterenlere, bazıları ders veriyor; “belgeselle kurmacanın farkını bilmiyorsunuz, kurmacada senarist ve yönetmen birebir tarihi gerçeklere uymaya mecbur değildir” diye…

Merak etmeyin herkes bilir bu ülkede belgeselle kurmacanın farkını ama filmi çekenler Kıbrıs’taki gerçekleri ortaya koyma iddiasındaysa, sunumunu bu çerçevede yapıyorsa, o zaman kusurları da sıralarlar onlara…

Daha önce yazmıştım bu konudaki fikrimi tekrar etmek istemiyorum ama mesele aslında belgesel kurmaca tartışmasından ötedir.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye aşırı bağımlılığı çerçevesinde yıllar içinde bazı gelişmeler, bazı farklı algılar doğmuştur.

Türkiye’den birçok kişi Kıbrıslı Türklere bazı katkılar yapılmasını istemiyor, kendi haklarından kesilip de Kıbrıs’a gönderildiğine inanıyorlar, Kıbrıslı Türkleri “besleme”/ “hazırcı” olarak görüyorlar, işte bu dizi bu bakışı daha da güçlendirecek.

“Sizi biz kurtardık, biz ne dersek o olur” algısının bin bir türlü versiyonu ortaya çıkacak.

Kıbrıs’ta federal çözüm isteyenler, işte bu zatın yaptığı gibi hakarete uğrayacak, Rum hayranı ilan edilecek, İngiliz, Hristiyan damgası yiyecek.

Bu filmde kadınların, çocukların öldürüldüğü gözlere sokula sokula gösterilerek, “bunlarla mı çözüm yapmak istiyorsunuz?” sözlerinin daha da güçlü söylenmesine vesile olunacak.

Bu dizi daha ilk bölümünden Kıbrıslı Türklerin uzun yıllar verdiği varoluş mücadelesini yok saymıştır, Kıbrıslı Türkleri direnmeyen, kendini savunmayan, keyifle oturup kendini birileri kurtarsın diye bekleyen zavallılar olarak lanse etmiştir. Kim bilir devam edecek 25 hafta daha ne yanlışlarla Kıbrıslı Türkler yok sayılacak, aşağılanacak, kalpleri kırılacak?

Bu dizi Türkiye’deki hükümet edenlerle Kuzey Kıbrıs’ta ülkeyi yönetenler tarafından bir propaganda aracı olarak, Kıbrıs sorununda benimsenin “iki devletli” tezine destek için kullanılacak, bundan siyasi kazanç elde edilmeye çalışılacak.

Onlar amacına ulaşmaya çalışırken, filmin toplumumuzda yol açacağı tahribat büyük olacak. Olmaya başladı bile…

Dr. Fazıl Küçük, hiç böyle bir hakarete maruz kalmamıştı? Hade bakalım hoşunuza gitti mi? Beğendiniz mi yaptığınızı? Galaya koşup da yere göğe sığdıramadığınız bu diziyi vesile edip de Dr. Fazıl Küçük’e ve Kıbrıslı Türklere yapılan hakaretler yüreğinizi yakmadı mı?

Diziye övgü yağdıranlar şimdi de Dr. Fazıl Küçük’e hakareti kınayıp, yasal girişim yapacakmış. Hade bakalım, koşun kınayasınız, koşun yasal işlem yapasınız, hangi birini yapacaksınız?

Kıbrıs hassas bir konudur, Kuzey Kıbrıs- Türkiye ilişkileri hassastır, istismara açıktır, aşırı bağımlılık değişik algılara neden olmuştur, o nedenle hassas zamanlarda hassas konular gündeme geldiğinde işin içinde kurmaca bir film de olsa yaratacağı tahribatı tamir etmek hiç kolay olmaz, olmayacak…

Bu habere tepkiniz:



06/04/2021 23:07