Ali Baturay yazdı: Kurumlarda, partizanca çıkarlar ön plana çıktıkça bu sorunlar çözülemez…

Kalkınma Bankası kredilerinin yüzde 53’ü geri dönmemiş…

Yani 748 milyon Türk Lirası’nın üzerinde bir kredi geri alınamamış…

Şaşırdınız mı? Hayır, yıllardır zaten Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin büyük çoğunluğunu geri alamadığı konuşuluyor.

Yıllardır orasını siyasi partilerin istismar ettiği, partizanca krediler dağıtıldığı, kredibilite sorunu olan kişilere krediler verildiği konuşuluyor, yazılıyor.

Koalisyonlarda siyasi partilerin büyük bir iştahla istediği kurumlardan birisidir Kalkınma Bankası.

Yıllardır konuşuluyor, şikâyet ediliyor da ne oluyor? Bu sürdürülemez yapının düzelmesi için kim çaba harcıyor?

Geri dönmeyen kredileri almak için neden uğraş verilmiyor?

Ne hakla bu kredileri alanlar geri ödemeyi düşünmüyor, neden parayı alıp da üzerine yatılmasına müsaade ediliyor.

Kalkınma Bankası kurulduğu 1993’ten beri 3 icra işlemi yapılmış, 300’ü aşkın dosya da icrada bekliyormuş. “Bravo” mu diyelim şimdi buna? Olacak iş mi yani şimdi bu?

Üstelik Kalkınma Bankası halen otomasyon sistemine geçmemiş, e-bankacılığın ve teknolojinin uzağında kalmış, yeniden yapılandırılamamış. Kurumda, bu çağda halen kart tutularak işlem yapılıyormuş…

Bu bilgileri kim veriyor? Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’ndan öğreniyoruz bunları…

Aslında herkes biliyordu böyle şeyler olduğunu ama Tosunoğlu, birinci ağızdan kesin rakamlarla basını bilgilendirdi.

Tosunoğlu, gerekli düzenlemeler yapılmaması halinde birkaç yıl içerisinde Kalkınma Bankası’nın tüm fonksiyonlarının ortadan kalkabilme ihtimali olduğunu da söyledi.

Yani Kalkınma Bankası da iş yapamaz hale gelip, kapısına kilit vurulabilir.

Kurumlarımız batsın, çalışamaz hale gelsin, işlevini yitirsin diye sanki de çaba harcıyoruz…

Mesela merak ediyorum, Kalkınma Bankası’nın verip de geri alamadığı 748 milyon TL’nin

hesabı kime sorulacak? Burası muamma değil mi? Hep öyle olmuyor mu?

Sayın Tosunoğlu, sağ olsun bu bilgileri verdi, Kalkınma Bankası’nın yeniden gündeme gelmesini sağladı ama başta Halkın Partisi (HP) olmak üzere bazı siyasi partilerden ona tepki de geldi.

Tosunoğlu’nun Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde, banka yetkililerinin uyarısına rağmen, kendisinin direktifiyle büyük krediler verildiği ve bunların geri dönmediğine dikkat çektiler. Birkaç gündür süren tartışmaları anımsatayım size…

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Batık kredi verme noktasında sicili malum olan bir şahsı göreve getireceksiniz, batık kredi vermeye devam edeceksiniz, sonra da çıkıp ‘Kalkınma Bankasında krediler ödenmiyor’ diyeceksiniz. Siz bu işin bir parçasısınız. DP bu işin esas sorumlusudur” dedi.

Özersay, 2017 yılında, Kooperatif Merkez Bankası ile ilgili Merkez Bankası tarafından kamuoyu ile paylaşılan bir rapor hazırlandığını ve yine DP tarafından atanan dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun istifa etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bu konuda suskun kaldığı için DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nu da eleştiren Özersay, kendilerine gelen bilgilerin, DP’nin bazı yerlerde üye toplantısı gerçekleştirdiği ve bazı iş insanlarına, inşaat şirketlerine Kalkınma Bankasından kredi vaadinde bulunduğu yönünde olduğunu kaydetti…

CTP Milletvekili Erkut Şahali de Hasan Tosunoğlu’nun Kalkınma Bankası’ndaki batık kredileri gündeme getirmesinin çok kötü bir halkla ilişkiler çalışması olduğunu, çünkü bu açıklama ile puan toplama, bir anlamda bundan fayda sağlama amacı güdüldüğünü ama tam tersine Tosunoğlu’nun Kooperatif Merkez Bankası’ndaki başarısız yönetiminin, verdiği batık kredilerin hatırlanmasına neden olduğunu kaydetti. Şahali, Tosunoğlu’nun basın toplantısı için “korkunç başarısız bir halkla ilişkiler çalışması” dedi.

Bu arada Hüseyin Ekmekçi arkadaşımızın iki gün üst üste kamuoyuna duyurduğu başka bir konu vardı, onu da hatırlatalım; Kooperatif Merkez Bankası’nda geriye dönük soruşturma talep eden yönetim kurulu üyelerinin imzasını geri çekmesi istenmiş. Bir DP’li üye imzasını çekmedi diye görevden alınmaya çalışılmış. Görevden alma konusunda da Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana görev üstlenmiş ama çok büyük tepkiler gelince tüm bunlardan geri adım atılmış. Merkez Bankası bu konuda hassasmış, soruşturmada kararlıymış… Bir şekilde siyasetçiler de uyarılmış. O alanda bir soruşturma süreci başlatılmış…

Görüyor musunuz kurumlarımız ne kadar hor kullanılıyor? Görüyor musunuz oralarda neler yapılıyor? Görüyor musunuz bu halkın parasının bazı siyasiler ve o siyasilerin atadığı kişiler tarafından nasıl zor duruma düşürüldüğünü? Görüyor musunuz güzide kurumlarımızın nasıl çirkin tartışmaların içine çekildiğini? Kooperatif Merkez Bankası halkındır, halkın bağrından kopmuştur ama içinde fink atan bazı siyasiler hem bu kurumu istismar ediyor, zarara uğratıyor hem de tartışmaların içine çektiriyor… Kalkın Bankası da öyle…

Halkın faydasının değil, partisel ve kişisel kaygıların ön plana çıktığı anlayışlar sürdükçe de daha uzun yıllar bunları tartışacak, konuşacağız maalesef.

Bu arada UBP- DP- YDP Azınlık Hükümeti’nde aylardır küçük ortaklar DP ile YDP’nin ellerinde tuttukları kurumlardaki sıkıntıları konuşuyoruz. Resmen tuttukları daire ve kurumları perişan ettiler, çalışamaz hale getirdiler. Sorun üstüne sorun, skandal üstüne skandal… Küçük ortakların vekilleri mecliste nisap bile sağlatmıyor.

Sayın Ersan Saner, bir inat uğruna Başbakan olacak diye, kurultaya kendince güçlü girecek diye küçük ortaklara ses çıkaramıyor, küçük ortaklar da boylarını aşan istismar ve ihmallere yol açıyor. Değer miydi Sayın Saner? Siz parti başkanı ve başbakan olasınız diye halka bu kadar olumsuzluğu yaşatmaya değer miydi?

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30/09/2021 18:16