Ali Baturay yazdı: Kurumu kimler batırdıysa bedelini onlar ödesin…

Elektrik faturalarına her kesimden sert tepkiler gelirken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, fahiş rakamlı faturaların normal olduğunu söyledi.

Halk çıldırdı, “bu faturaları nasıl ödeyeceğiz?” diye kara kara düşünürken, birçok işletme kapısına kilit vurmaya hazırlanırken, Hasan Akyiğit milletle dalga geçeri gibi “faturalar çok yüksek gelmedi” diyor.

Akyiğit’e göre faturalar yüksek değilmiş, klimalar çok çalışmış, “Herkes kaç kWs elektrik tüketti, ona baksın” diyor.

Bu ne ağız böyle, halka fırça atar gibi… Adeta dolaylı fırça atıyor vatandaşa, utanmasa açık açık da basacak fırçayı…

Yapılan zam da gizli değilmiş… Efendi, haziran ayının başında bunu BRT ekranlarından açıklamış, yeni bir açıklama yapma gereği duymamış…

Zammı önceden açıklayıp açıklamama değil, halkın eline geçen faturadaki fahiş rakamlardır mesele…

Zaten siz kısa süre önce elektrik fiyatlarına astronomik zam yaptınız, yetmedi yine zammı bastınız, halka ödeyemeyeceği rakamlı faturalar gelince de lâf kalabalığı yapıyorsunuz, insanlara “kaç kWs elektrik tükettiniz ona bakın” diyorsunuz.

Sanki geçmiş aylarda elektrik ucuz muydu, sanki o faturaları ödemek için insanlar zorlanmıyor muydu? Elektrik fiyatı zaten herkesin üzerinde bir yük bir dert, siz bu ay zammı da dayayıp, halkı tam çıldırttınız.

Merak etmeyin, herkes tasarruf etmeye çalışıyor ama bu çabaları yetmiyor.

Taş Devri’ne mi dönmesini bekliyorsunuz halkın? Hiç elektrik tüketmeden yaşanır mı?

Siz Hasan Akyiğit olarak elektrik faturası ödemiyor musunuz, siz elektrik ödemekten muaf mısınız ki halkla empati yapamıyorsunuz, halkı anlayamıyorsunuz ve bir de fırça atmaya kalkılıyorsunuz?

Akyiğit, “Yasamızda kurumun kâr ve zarar etmesinin yasak olduğu belirtiliyor ama kurum çok fazla zarar etti. Kurum iki ay kredili çalışıyor, tüm bunlar da göz önünde tutulmalı” diyor.

Uuuuu, kurum zarar etti ha? Hem de çok zarar etti ha? Peki kim zarar ettirdi KIB-TEK’i?

Kim zarar ettirdi KIB-TEK’i Bay Hasan? Bedelini ödettiğiniz bu halk mı zarar ettirdi?

Ekmeğinin derdindeki gariban emekçi mi yoksa işletmesini zar zor yüzdüren esnaf mı?

Bu kurumu siz zarar ettirdiniz, sizi oraya atayan hükümet, o hükümeti oluşturan siyasiler zarar ettirdi, batırdı…

Son iki senedir, KIB-TEK’te yaşanmayan ihmal, istismar, fiyasko kalmadı.

Halkın gözü önünde yediniz bitirdiniz, mahvettiniz bu kurumu.

Bedelini de halka ödeteceksiniz, sonra hiçbir şey olmamış gibi davranacaksınız.

Kurum çok zarar etmiş, iki aydır kredili çalışıyormuş, tepki gösterenler tüm bunları göz önünde tutmalıymış…

Zarar ettirmeseydiniz, ihale sistemini bozup da doğrudan alım yapıp kurumu zarara sokmasaydınız, seçimler ve kurultaylar nedeniyle küçük küçük yapılacak zamları biriktirip de yüklü olarak tüketiciye bindirmeseydiniz, zamanında yatırımlar yapsaydınız, işten anlamayan bakanlar, işten anlamayan yönetim kurulu başkanları ve yönetim kurulu üyeleri belirlemeseydiniz, sorunları çözmeye uğraşacağınıza KIB-TEK üzerinden parti içi savaşlar yapmasaydınız… Beceriksizliğiniz ve ihmallerinizle halkı elektriksiz bırakmasaydınız. Kurumun üzerinde işbirlikçileri yardımıyla bazı kesimlerin leş kargası gibi dolaşmasına, çeşitli grupların rant savaşları yapmasına fırsat vermeseydiniz…

Olmaması gereken her şeyi yapın sonra da “zam yapmaya mecburduk” deyin. Yok yahu? O kadar basit mi yani? Kurumu batıranlar muteber insan pozlarıyla etrafta dolanacak, bedelini halk ödeyecek ha?

Siz de çıkacaksınız ve halka fırça atar, hakaret eder gibi “ne kadar elektrik yaptığınıza bakın. Faturalar yüksek gelmedi” diyeceksiniz. Hem suçlusunuz hem güçlü… Susun lütfen, hiç olmazsa susun…

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02/08/2022 19:59