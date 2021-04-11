Ali Baturay yazdı: Mağdur edenin, mağdura şirinlik yapması eylemin ruhuna ters...

Gerçekten merak ediyorum, eylem yapan meslek gruplarına milletvekilleri destek verince ne olur?

Hade muhalefet milletvekilleri destek veriyor da mesela iktidar milletvekillerinin eylemcilere desteğinin anlamı nedir?

Hatta eylemcilere destek veren bakanlar bile vardır, mesela Başbakanlık önünde eylem yapan turizmcileri bazı bakanlar ziyaret etmiştir.

Peki meclis önüne gelip eylem yapan ya da başbakanlık önünde çadır kuran eylemciler, bu eylemleri kime karşı yapmaktadır?

Elbette bu eylemleri kendilerine gereken ilgiyi göstermeyen ya da onları mağdur eden hükümete karşı yaparlar.

Peki hükümete karşı yapılan bu eylemlere hükümetin milletvekillerinin veya bakanlarının gitmesi ve destek vermesi absürt değil midir?

Nasıl yani? Anlamı nedir bunun? Eylemciler ne diyorlar mesela destek veren hükümet üyelerine, teşekkür mü ediyorlar?

“Sana karşı eylem yağıyorum ama destek verdiğin için teşekkür” ederim mi diyorlar?

Eleştirilen, kınanan, tepki gösterilen ve ondan bir şeyler talep edilen kesim, eylem yapana nasıl destek verir ki?

Böyle bir saçmalık olabilir mi? Oluyor işte, bizim ülkemizde oluyor…

Peki hükümet üyeleri, eylemcileri ziyaret edip ayrılınca ne oluyor, eylemciler için bir kazanç oluyor mu?

Hayır olmuyor, yalnızca hükümet üyeleri gereksiz bir nezaket gösteriyor ve gereksiz bir nezaket görüyor eylemcilerden.

Peki bu karşılıklı nezaket gösterileri ne işe yarıyor ve ne gereği var bunlara?

Halbuki eylemciler, kendilerine desteğe gelen hükümet üyelerine, “eğer bir şey yapacaksanız gidin yapın, burada işiniz yok” demelidir.

Eylemcilere ziyaret, muhalefet milletvekilleri tarafından bile anlamsız kalmaktadır.

Eğer muhalefet, o eylemcilerin hakkını alması için baskı unsuru olmayacaksa, onların da desteğinin anlamı yoktur.

Bu arada iktidarda kendi partisi ile sorunlu olanların da marifetmiş gibi, başkanından ya da patisinden intikam alırcasına eylemcilere destek vermesi, şirinlik göstermesi o kadar sırıtıyor ve o kadar basit ki…

Eylemlere iktidar ve muhalefet milletvekillerinin destek vermesi komşuculuk oynar gibi bir şeye dönüşmüş durumda.

“Merhaba komşu seni ziyaret etmeye geldim” der gibi bir şey…

Sonra da diyorlar ki “eylemler eskisi kadar etkili olamıyor…”

Hah, nasıl etki olsun ki? Sen seni mağdur edeni misafirliğe davet ediyor, sohbet edip gönderiyorsun, sonra da işlerinin olmasını bekliyorsun...

Seni mağdur edene, sana hakkını vermeyene ya da hakkını kesene dişini göstereceğine, dünyayı ona dar edeceğine, böyle sevimli davranırsan, misafirliğe davet edersen, o da sana birkaç yalan söz söyleyip gönlünü alır giderse, sen o eylemden sonuç mu almayı beklersin?

Beklersen de çok beklersin…

Ha bilsem ki oraya gelen iktidar milletvekilleri ya da bakanlar sorun çözecek, bir şey demeyeceğim ama öyle bir şey yok, yapılan ziyaretler şovdan ödeye gidemiyor...

Eylem yapacaksan hakkını vereceksin, “eh işte” olmaz, iktidar milletvekilini, bakanını misafir etmek olmaz, çünkü bu yaptığın eylemin ruhuna terstir…

Siz eski köye yeni adetler kattıkça hak alamazsınız, alsanız da tam alamazsınız.

Hükümet milletvekili, bakanı eyleme gelip destek vermiş?

Eeeee sonuç? Sana ne kârı oldu bunun, destek vermişmiş, destek verirse sonucunu görmelisin, sevimlilik, şirinlik oyununun ne yeri ne de zamanıdır…

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11/04/2021 21:38