Ali Baturay yazdı: Mevcut zihniyetle bu ülke bir adım ileriye gidemez…

Hükümet çevrelerinden bazı kimseler, muhalefetin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın büyük bölümünün neden hiç memnun olmadığını, sürekli eleştiriler yaptığını merak ediyormuş.

Toplumun büyük kesiminin sosyal medyada hükümete ağır eleştiriler yapmasından da şikâyetçiymişler.

“Hiç kimseyi memnun edemiyoruz, hiçbir şeyden memnun olmuyorlar” diyorlarmış…

“Hayat pahalılığı ödeneği için kaynak bulduk, kesinti yapmaktan vazgeçtik, bundan bile memnun olmadılar” diye serzenişte bulunuyorlarmış…

Bence hiç şikâyet etmesinler, çünkü gördükleri tepki az biledir.

Bu ülke insanına yaşatılanlara baktığımızda, çok daha büyük tepkiler verilmesi, büyük eylemler yapılması gerekiyor aslında…

Ülkemizde iyi haber, güzel olay, yok denecek kadar az...

Hayat pahalılığı ödeneği için kaynak bulmuşlar da, kesinti yapmaktan vazgeçmişler de, bundan bile memnun olmamış vatandaşlar…

Hayat pahalılığı ödeneği bir ödül değil ki, yasal haktır… Hayatı pahalı eden vatandaş değildir, hayat pahalılığı oranını belirleyen de vatandaş değildir. Hayat pahalı oluyorsa, bunun suçlusu, buna çare üretemeyen, yapılan önerileri de dikkate almayan hükümettir.

Hayat pahalılığı ödeneği haktır ve hükümet de bu hakkı vermek zorundadır.

Hem “kestim, kesiyorum, hayır kesmiyorum” diye günlerdir insanları sersem ettiniz, huzurunu kaçırdınız, Anayasa Mahkemesi’ne toslayacağınızı görünce de kesintiden vazgeçtiniz hem de bunun için teşekkür mü bekliyorsunuz?

Verdiğiniz rahatsızlık için özür dileyeceğinize takdir mi bekliyorsunuz?

Ülkede pahalılık sürekli yükseliyor, hiçbir şeyin fiyatı kısa süre de olsa yerinde durmuyor, halk derin ekonomik kriz altında eziliyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz, size muhalefetten, sivil toplum örgütlerinden bazı öneriler yapılıyor ama onları da dikkate almıyorsunuz.

Siz hangi sorunu çözdünüz ki? Tüm kronik sorunlarımız devam ettiği gibi yeni sorunlar çıkıyor, kendinizin yarattığı sıkıntılar da var ve tümü de öylece duruyor.

KIB-TEK’i mahvettiniz, çok yüksek fiyata elektrik satıyor, kötü hizmet veriyorsunuz, ihale sistemini kaldırıp, doğrudan alımlar yaptığınız için devleti milyonlarca lira zarara uğratıyorsunuz. Üstelik KIB-TEK hep bir rant kavgası iddialarıyla tartışılır oldu, sürekli olarak KIB-TEK nedeniyle hükümet içinde kavgalar oluyor, kabine değişiyor.

Trafikten çevreye, çalışma yaşamına, eğitime, sağlığa kadar her alanda sorun var.

Hiçbir alanda kimse memnun değil, sorunları çözmesi gerekenler gereksiz açıklamalar, kimisi sözde milliyetçi söylemlerle geniş kitleleri rahatsız edici bir dil kullanıyor.

Bunca sorun içinde partizanca istihdamlar devam ediyor, Cumhurbaşkanına, Meclis Başkanına, Başbakana daha fazla koruma veriliyor prestijleri artsın diye, danışman istihdamları, üst düzey yönetici atamaları bitmek bilmiyor. Savurganlığın sonu yok…

Öte yandan, bazı vatandaşlarımız Türkiye’ye giremiyor, suçlu gibi kapıdan geri döndürülüyor. Suçunun ne olduğunu bilmiyor, bunun cevabını da alamıyor ve ülkeyi yönetenler bu konuda hiçbir girişim yapmıyor.

En son olarak gazeteci arkadaşımız Aysu Basri Akter, ailesiyle gittiği Antalya’ya giremedi, çocuklarının yanından suçlu gibi alınıp götürüldü, tüm aile travma yaşadı. Bu böyle mi devam edecek? Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı, bu durumdan rahatsız değil mi?

Bu ülke insanı bunu yaşamayı hak edecek ne yaptı ki? Bu rencide edici, kalp kırıcı muamele son bulmalı… Hiçbir şey yapılamıyorsa, hiç olmazsa bu konuda kimlerin Türkiye’ye giremeyeceğiyle ilgili liste açıklansın. Herkes de Türkiye’ye girip girmeyeceğini bilsin. Gidip kapılarda kalmasın, orada travma yaşamasın, onunla birlikte ailesi de perişan olmasın. Bu kadar zor mu yani bunu yapmak?

Benim de sorduğum soru mu? Bu ülke yöneticileri için zor. Onlar umutsuz vakadır. Neyi hallettiler de bunu halledecekler? Ülkeden göç eden gençleri dert edinmeyen, Güney Kıbrıs’a kayan iş gücünü görmezden gelen yönetici topluluğu bur sorunu mu çözecek?

Birazcık ışık görebilsek, “hah işte bunu da yapacaklar” diyebilsek ama göremiyoruz, olmuyor, her geçen gün yeni sorunlar, yeni beceriksizlikler, yeni fiyaskolarla karşı karşıya kalıyoruz. Çok yorucu, bıktırıcı bir durum, onlar böyle devam edecekse, onlarla mücadele edecek olanların taktiğini değiştirmesi gerekir. Bu durum böyle gidemez çünkü…

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27/07/2022 20:55