Ali Baturay yazdı: Milletvekili adaylığını ve genel seçimi magazine dönüştürürseniz sonucu da magazin olur

Her ne kadar zaman zaman “gündem seçim değil geçimdir” dense de ülkemizde çok sayıda insanın seçime endekslendiğini de görüyoruz.

Onca dert içinde kimler milletvekili aday adayı olacak, hangi parti listeye kimleri hangi sıradan kontenjan gösterecek, insanlar çok merak ediyor.

Magazini seviyoruz ya, milletvekili adaylıkları meselesini de magazine dönüştürdük…

Çok eskiden de ilgi vardı milletvekili adaylarına ama sosyal medyalı günlerdeyiz artık ve sosyal medya aracılığıyla daha bir görünür oldu adaylar…

Fotoğraf paylaşıyor adaylar, özgeçmişini paylaşıyor, neden aday olduğunu anlatıyor…

Onların sosyal medyada paylaşması yetmezmiş gibi biz de alıp haberlerini yapıyoruz, içimiz dışımız aday oldu…

Evet bir bakıma haberdar oluyoruz, tüm aday adaylarını tanımış oluyoruz ama bir taraftan da boğuyor sanki bizi bu aday bolluğu…

Bazı adaylara, bazı paylaşımlara bakıyorum, sanki milletvekili olmaya, meclise girmeye, esas anlamından farklı anlamlar katıyor kimileri.

Bazı adaylar sanki milletvekilliğinin ne olduğu ne işe yarayacağı konusunda hiç bilgi sahibi değilmiş gibi…

Sanki bir meslekmiş milletvekilliği de herkes yapabilecekmiş gibi düşünüyor pek çok kişi, “Ben neden olmamayım” diyebiliyor…

Özür dilerim ama sanki ayağa düşmüş gibi milletvekilliği, birçok kişi bir şey yapmayı değil, orada olmayı amaç edinmiş…

Seçimlerle ve seçtiklerimizle bir şey değiştirebiliyor muyuz?

Pek başaramadık bunu, bundan sonra başarabilecek miyiz?

Sorunlarımız nedeniyle seçimi fazla ciddiye almayalım mı yoksa seçim sonucu mu sorunlarımızı çözecek?

Belki 11 ay hayatımızı zindana çeviren azınlık hükümeti kadar kötü olmayacak yeni hükümet ama bozuk sistemi, birçok kişinin bir tarafından tuttuğu ve koruduğu statükoyu, Türkiye’ye bağımlı yapıyı değiştirebilecek mi, ülkenin kronik sorunlarını çözebilecek mi?

İnanın bunların hiçbirine “evet” diyemiyorum, şüphelerim var…

Bu kör kuyudan çıkmak için korkusuz yöneticilere, reformlara, radikal kararlara, tasarrufa, kendi ayakları üzerinde durabilmek adına gerekirse öncesinde özveri göstermeye gerek var.

Halktan özveri istemek için ülkede adalet olmalı, fırsat eşitliği olmalı, liyakat olmalı…

En yukardakilerin, en fazla kazananların en fazla özveri gösterdiğine inanabilmeli halk…

Düzen değişmeyecekse, mevcut sistemle devam edilecekse, kim gelse ülke değişmez, değişemez.

Evet belki birileri gelir biraz daha itinalı davranır, başkaları belki halkın gözünün içine baka baka istismar ve ihmallerde bulunanlar gibi davranmaz ama mevcut sistem değişmediği sürece arzu edileni yapamazlar, yapamayacaklar.

Mevcut bağımlı sistem sürdükçe, kendi kendine yeter olacak yapı kurulmadıkça, yönetsin diye seçilenler, hep yönetilen olacaktır, biz de vekil seçtiğimizi sanacağız…

Bu gerçekleri göremedikten ve kökten sistemi değiştiremedikten sonra kimi seçsek değişmeyecek…

Yine de ne isterse olsun eğer sandığa gidecekseniz en doğru milletvekilini seçmeye gayret gösterin.

Milletvekilliğinin ne olduğundan haberi olmayan bazı kişilerin aday olduğunu görüyorum, bazılarının amacının hizmet değil imaj yapmak olduğu çok net anlaşılıyor.

Yüz kızartıcı suçları olmayan herkese yasalar aday olma hakkı tanıyor, elbette bu hakkı kullanmak isteyenlere kimse bir şey diyemez, demokratik bir haktır ama insan bir işe koyulurken “Ben bu işi yapabilir miyim?” diye de sormalı kendi kendine… Bizde pek böyle olmuyor maalesef, aklına esen aday oluyor…

Siyasi partilerin oy çekmek, vekil sayısını artırmak için popüler, sevilen, çevresi geniş kişilere teklif götürdüğünü görüyorum, çoğu kez o işi yapabilecek değil, çok oy alacak kişileri aday yapıyorlar. Bu da büyük hata, geçmiş yıllarda bunun zararlarını gördük…

Milletvekili adayı olmayı, aday belirlemeyi, seçim yapmayı magazine dönüştürdüğümüz sürece magazin kadar değeri olacak parlamentonun da memleketin de…

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02/12/2021 23:50