Ali Baturay yazdı: Modern Güngör tesisini de mahvettik, ateşe verdik, Lefkoşa dumana boğuldu

Lefkoşa dumanların altında, dışarı çıkamıyor, nefes alamıyoruz.

Yangın kokusu mu desem kül kokusu mu, genzimizi yakıyor bir koku…

Biraz fazla kalsak dışarıda koku üzerimize sinecek sanki…

“Birçok sorun bizi yakıyor” diyoruz ya sanki yandık da onun kokusudur…

Sanki bu ülkeyi anlatıyor bu duman ve bu yanık kokusu…

Güngör Çöplüğü’ndeki yangından geliyor bu duman ve koku.

Kapatılan Dikmen Çöplüğü çok yaşatmıştı bize benzer bir durumu, çok dumanlar altında kalmış, çoğu kez kokudan dışarı çıkamamıştık…

Ne acı ki Dikmen Çöplüğü günlerine geri döndük.

Dikmen Çöplüğü’nde vahşi depolama sistemi vardı, çok sıkıntı yaşatmıştı bize, özellikle de yangınlarıyla, dumanıyla zehirliyordu bizi…

Çöplük, Lefkoşa bölgesi halkının canını yakmıştı hatta onları canından bezdirmişti…

Yaklaşık 9 yıl önce modern depolama sistemi bulunan, Güngör Çöplüğü açılmıştı ve kurtulmuştuk Dikmen Çöplüğü'nden.

Çöplük de demedik, çöplük bize kötü şeyler anımsattığı için; “Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi” dedik ona…

Ancak Güngör artık bir tür Dikmen Çöplüğü oldu. Artık “Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi” ismini terk edip Güngör Çöplüğü diyebiliriz çok rahat.

Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçen Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’ni mahvettik.

2030’a kadar kapasitesinin yeteceği öngörüsünde bulunuluyordu ama öyle olmadı, 9 sene erken kapasitesi doldu.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, birinci hücresi de 10 yıl kapasite öngörüsüyle yapılmış ama 6 yılda dolmuştu.

2018 yılında Avrupa Birliği 1,9 milyon Euro’luk yeni kaynak ayırmış hem çevre düzenlemesi yapılmış hem de ikinci hücre de hizmete girmişti.

“Tamamdır, 2030 yılına kadar bizi çeker” deniyordu “Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi” için ama öyle olmadı. Tam 9 yıllık bir sapma oldu hesaplarda.

Tam olarak nüfusunu bilmeyen ve sürekli çoğalan bir ülkede nasıl ki hastaneler, okullar, kanalizasyonlar yetersiz kalıyor, tabiatıyla çöplüğü de yetersiz kaldı.

Katı atık depolama tesisi çöplüğe dönüşünce de arka arkaya yangınlar başladı ve bölge yine zehirleniyor.

Güngör, hesapta geri dönüşüme katkı yapacaktı, çöpler değerlendirilecekti, “çöpten elektik bile üretileceğini” söyleyen olmuştu, buradaki çöpleri işlemek için uluslararası bazı şirketlerin talip olduğunu dile getirmişti kimileri. Hepsi hikâye, hepsi boş lâf tabii…

Bu erken kapasite dolumu Avrupa Birliği yetkililerini huylandırmış.

Yok ben uydurmuyorum, BRT’de canlı yayında Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu söylemişti bunu.

Amcaoğlu’nun dediğine göre, çöplüğün kısa sürede öngörülen kapasiteyi aşması ve çıkan yangınlar, Avrupa Birliği yetkililerini rahatsız etmiş.

Hatta Güngör’deki sorun nedeniyle, Avrupa Birliği başka projelere de katkı vermekten kaçınıyormuş, ön koşul olarak buranın düzeltilmesi gerektiğini sunuyorlarmış.

Hüseyin Amcaoğlu, çöplüğü istenilen düzeye getirmek için 6 milyon TL’ye gerek olduğunu, bunun için bir proje hazırlayıp, Türkiye’ye sunduklarını söylemişti.

Hangi işimizde hayır var, hangi işi doğru dürüst yapabiliyoruz, neyi bozmuyor, berbat etmiyoruz ki “Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi” mahvetmeyelim?

Alın işte milyonlarca lira harcanarak yapılan, modern dediğimiz tesisin hali ortada, eski Dikmen Çöplüğü gibi bizi zehirliyor, başkenti boğuyor adeta.

Güngör tesisinin yönetim ve sorumluluğu İçişleri Bakanlığı’ndaymış, bakanlık tarafından özel bir şirkete ihale edilmiş, alanın denetimi de mevzuat gereği Çevre Koruma Dairesi tarafından yapılıyormuş.

Yönetim ve sorumluluğu olan ile denetim yapanın işlerini ne kadar yaptığı ortada.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi de açıklama yapmaz mı; “Dairemiz alanla ilgili denetimlerini düzenli olarak yapmakta ve tespitlerini ve eksiklikleri raporla İçişleri Bakanlığı’na iletmektedir” diye. İnsan sinir oluyor gerçekten. Hiç açıklama yapmayın daha iyi…

Çevre Koruma Dairesi, Güngör’deki yangına ihbar geldiği ilk andan itibaren hem yerinde inceleme yaptıklarını, hem de değerlendirme yaparak, müdahale ettiklerini duyurdu.

Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da BRT’ye konuşarak Güngör’deki yangının devam ettiğini belirterek, konuyu takip edeceklerini kaydetti. Konuyu takip ettiğinizde ne olacak sayın bakan? Olan olmuş, siz takipten falan söz ediyorsunuz.

Denetim yapıyorlarmış, tespitte bulunuyorlarmış ve İçişleri Bakanlığı’na rapor sunuyorlarmış. Eeee ne oluyor, sonuç ne? Sonuç ortada, fiyasko… Lefkoşa dumanlar altında ve halk zehirleniyor.

Peki tesisten sorumlu İşçileri Bakanı ne diyor bu işe? O konuşmaz ki… İşçileri Bakanı Kutlu Evren ne televizyona çıkar, ne gazetelere demeç verir, ne de basın toplantısı düzenler. Konuşmayan bir bakan… Yıllardır bakanlık görevine gelir gider, bir Allah kelamı etmez. Tek bildiği bol bol “vatandaş” yapmak, en fazla vatandaş yapan bakan rekoru kırma peşinde…

Tabii öte yandan ülkenin dört bir yanında neredeyse her belediyenin yarattığı çöpler var, çok çirkin görüntülere neden oluyor, çevre felaketine neden oluyor, üstelik onlar da ateşe veriliyor.

Bu ülkede birçok makam görevini yapmıyor, ne çevreye önem verilir, ne halk sağlığı önemsenir… Güngör tesisi yanıyor, Lefkoşa dumana, ise, küle teslim, insanlar zehirleniyor, yetkililer de boş boş konuşuyor… Yazıklar olsun…

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12/11/2021 23:04