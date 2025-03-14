Ali Baturay yazdı: “Müjde” dediğiniz şey pratik yaşamda karşılığını buluyor mu ki?

Uzunca bir süredir ülkedeki pahalılığa çare bulamayan, bunun için bir politika üretemeyen, aslında çaba da sarf etmeyen hükümet, “yüzde 10 indirim kampanyası” düzenleyerek, hayatı ucuzlatacağını sanıyor.

Ramazan ayı için “Ramazan’ın Bereketi İçin Fiyatlarımız Düştü” kampanyası başlatıldı ve bu çerçevede birçok ürüne yüzde 10 indirim yapılacakmış… Ramazan sonrası da yüzde 10 kampanyası devam edecekmiş.

Yüzde 10 kampanyasını halka Başbakan müjdeledi, bazı büyük firmalardan bu konuda destek sözü aldığını açıkladı.

Siz böyle bir kampanyanın çare olacağına, hayatı ucuzlatacağına inanıyor musunuz?

Bu bir imaj cilalama çabası ve propagandasından başka bir şey değildir.

Herkes de biliyor ki bir grup firmayla yapılacak yüzde 10 kampanyasıyla hayat ucuzlamaz. Kimsenin hayatını kolaylaştırmaz…

Yüzde 10 indirimin ekonomik anlamda elbette bir anlamı vardır ama hayatın pratiğinde, reel yaşamda inanın hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacak.

Bir kere bu ülkede fiyat harareti, büyük fiyat ateşi içinde yüzde 10’un anlamı ne ki? “Yüzde 10” deyip duruyorlar ama ses tonları, sanki de “yüzde 50 indirim yapılıyormuş” gibi gürültülü…

Bu hayat pahalılığı içinde yüzde 10’un esamesi okunmaz, arzu ettiğiniz etkiyi yapmaz. Yaraya merhem olamaz…

Sizin “yüzde 10 indirim” dediğiniz şey, zaten benzer ürünün markaları arasındaki ufak tefek fiyat farkları gibi bir şeydir…

Yüzde 10 zaten yetersiz bir indirimdir ama diğer taraftan da marketlerde fiyatların düşüp düşmediğini kim denetleyecek? Kaç firma, hangi ürünlerde indirim yapacak? Halk bunu nasıl bilecek?

Hem bu kampanyalar ne kadar devam edecek?

Hükümet pahalı elektrikle, pahalı gazla, her sene başında harçlara yaptığı zamlarla zaten kendi eliyle hayatı pahalılaştırıyor.

Hükümet, iş çevrelerinin, üretenin girdilerini düşürmediği/ düşüremediği, bir anlamda kamu maliyesine giden alacaklarından bir miktar feragat etmediği sürece fiyatlar düşmez, düşmeyecek.

Hükümet kendi alacaklarından feragat etmiyor, çünkü maliyenin şu anda topladığı para bile devlet çalışanlarının maaşlarını ödemeye yetmiyor.

Malum, hükümetin yegâne motivasyonu devlet çalışanlarını ödemektir ya…

Hükümet firmalardan “yüzde 10” için ricacı olacağına, devlet politikası belirleyip, hayatın tümden ucuzlamasını sağlamalıdır.

“Kolay değil bu” dediğinizi duyar gibiyim… Elbette kolay değil ama hükümet etmek de zaten zor işleri başarmak demektir, rutini sürdürmek değil…

Başbakan gezip gezip müjdeler veriyor, atıyor ortaya bombaları ama bunların altı doldurulmuyor…

Mesela Başbakan “Tüm KKTC vatandaşı kadın çalışanlara yüzde 100 prim desteği” dedi ama kim, ne biliyor bu konuda? Nasıl olacak, ne zaman başlayacak? Bu müjdenin altı nasıl dolacak?

Şimdi de “yüzde 50 indirim müjdesi” verirmiş gibi gürültülü bir “yüzde 10 indirim” müjdesi veriliyor.

Mesele müjde vermek değil, “müjde” dediğiniz şeylerin pratik yaşamda karşılığını bulmasıdır.