Ali Baturay yazdı: Neresinden bakarsanız bakın saçma...

Rum Lider Nikos Anastasiadis’in 4 sınır kapısını kapama nedenlerinden birisi de Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçen çok sayıda mülteciymiş… Hatta korona virüsten bile daha etkiliymiş Rumların mülteci gerekçesi. Kimisine göre ise gizli gerçek nedeniymiş.

Anastasiadis hükümeti, güneyde sayıları gittikçe artan mültecilere bakamayacak duruma gelmiş. Kıbrıs Türk tarafından sistemli olarak güneye mülteci gönderildiği iddiası çerçevesinde, ne yapacaklarını bilemez haldeymişler. Ansatasiadis, bu endişesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya da bildirmiş ve yardım istemiş…

Korona virüs nedeniyle kapı kapamak ne kadar saçmaysa, mülteciler nedeniyle kapı kapamak o kadar saçmadır. Hatta daha saçmadır. Hangi sınır kapısında mülteciler elini kolunu sallayarak Güney Kıbrıs’a geçebilir ki? Hangi sınır kapısındaki yetkili böyle bir şeye izin verebilir? Hangi mülteci o kadar korkusuz, polis engelini aşıp da yasal kapıdan Güney Kıbrıs’a geçebilir? Neresinden bakarsanız bakın saçma... Mülteciler geçiyorsa, yasal olmayan yollardan geçiyordur, bunu çocuklar bile bilir.

“Mülteciler, kaçak göçmenler, neden ülkemize geliyor ve neden Güney Kıbrıs’a geçmek istiyor?” diye onları suçlayacak mıyız? Ben böyle bir suçlama yapamam, yapmam, vicdanım kaldırmaz. Bu insanlar ölümden kaçıyor, insani olmayan koşullardan kaçıyor, insanca yaşama ulaşmak için belki de sonu ölümle bitecek çok tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

Bir insan doğduğu yerden, köklerinden, anılarından, geçmişinden niye bu şekilde kaçsın ki? Şartları iyi olan, ölüm tehlikesi yaşamayan bir insan neden yollara düşsün? Hiçbir toplumun böyle bir şey yaşamasını istemem. Gerçekten de çok zor bir durumdur insanın yurdundan kaçıp, ölüm yolculuğuna çıkması. 1974’te savaştan sonra biz ülkenin güneyinden kuzeyine göç ettik, mültecilerin şartlarıyla bizimkisi kıyas bile kaldırmaz ama biz bile birçok zorluk yaşadık. Birçok zorluğu yanında, göçmenlik insanın ruhunda da bazı tahribatlara yol açar, manevi zorlukları da vardır… Kıbrıs’ın iki toplumu da savaş gördü ve birçok kişi göç etmek zorunda kaldı, o nedenle mültecileri anlayabilmeliyiz…

Kuzey Kıbrıs’a bir şekilde ulaşan mültecilerin, güvenlik güçlerine yakalanmadan Güney Kıbrıs’a geçmesi benim tercih ettiğim bir durumdur. Keşke hepsi bunu başarabilse, keşke kimse yakalanmadan Güney Kıbrıs’a geçebilse. Neden mi? Çünkü Kuzey Kıbrıs’ın yasaları mültecileri geldiği ülkeye geri gönderiyor. Ölümden kaçan mülteciyi, geri ülkesine göndermek “ölümlerden ölüm beğen” demektir. Kuzey Kıbrıs, yıllarca mültecilere bunu reva gördü. Yıllarca bir yasa yapamadık ve ülkemizde yakalanan mültecileri ülkelerine geri gönderdik.

Çok az sayıda mülteci, ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin, bazı duyarlı hukukçuların özel çabasıyla ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıyla kendine çıkış yolu bulabildi. Türkiye’deki kamplardan kaçıp gelenler ise, en iyi ihtimalle yine o kamplara geri gönderildi. Tanınmamış bir ülke olsak da mültecilerle ilgili bir yasa yapmalıydık. İşimize geldiğinde “dünyaya entegre olalım” diyoruz, işimize gelmediğinde kılımızı kıpırdatmıyoruz.

Kuzey Kıbrıs, yasa yapmıyor, ölümden kaçan insanlara kelepçe takıyor, hücreye atıyor, büyük bir sorumsuzlukla mültecileri ülkesine ölüme, geri gönderiyor. Güney Kıbrıs ise Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduğu dönemde uzağı göremediğinden, mültecilerle ilgili AB fonuna para yatırmaya yanaşmıyor ve bugün mülteci akınına uğrayınca paçaları tutuşuyor, AB’den katkı alamadığı için “Maddi gücüm mültecilere yetmiyor” diye sızlanıp duruyor.

Güney Kıbrıs, AB içinde bu sorununa çözüm bulamıyor ve düşüne düşüne, “Türkiye bize bunları mahsus gönderiyor bizi batırsın diye” ya da “Kıbrıslı Türkler sistemli olarak bize mülteci gönderiyor” diyor, sonra da bundan dolayı 4 sınır kapısını kapatıyor. Anastasiadis’in bu ruh hali iyi bir ruh hali değildir. Mülteci meselesini mazeret gösterip sınır kapılarını kapamak da aynen korona virüsü gerekçe göstererek sınır kapısı kapamak kadar saçmadır ve düşmancadır.

Anastasiadis’in mültecilik kadar hassas, insani ve evrensel bir konuyu, Kıbrıs sorununa malzeme yapması, gizli ve kötü emellerine alet etmesi de ayıpların en büyüğüdür. Kıbrıslılar, yani Kıbrıs’ın her iki tarafı da mülteci konusunda bir çıkmaz yaşamaktadır, geçmişte bu konuyu ciddiye almadılar ve bu evrensel meselenin kendilerini de etkileyeceğini öngöremeyecek kadar kör oldular. Her iki halk da şimdi kendi anlaşmazlıklarına mültecileri alet etmemelidir.

Özellikle de “yasal ülke” olduğunu her platformda ön plana çıkaran Kıbrıs Cumhuriyeti, bu yasallığının gereği mültecilerle ilgili tedbir almak zorunda olduğunu unutturmaya ya da mazeretlerle sulandırmaya çalışmamalıdır...

05/03/2020 19:04