Ali Baturay yazdı: Onca sorun varken halen ‘adı var kendi yok hükümete’ atamalar yapılıyor...

Yorulduk, hem de çok… Kıbrıs Türk halkı çok yoruldu…

Ruhen çöktük… Psikolojik yorgunluk çok yıprattı bu toplumu, geri dönülmez tahribatlar yarattı…

Covid-19 salgını zaten fazlaca yormuştu halkımızı, üzerine bir de hükümetin arka arkaya yarattığı mağduriyetler, yol açığı saçmalıklar, sorunlara çözüm bulamaması ve hükümet ortakları ile bakanların kendi aralarında yaşadıkları tartışmalar, çekişmeler, toplumun psikolojik yorgunluğunu bir o kadar daha artırdı…

Kıbrıs Türk bireyler kendisini yalnız hissediyor…

Halk umutsuz, çaresiz, öfkeli… Ne tarafa dönseniz sorun var…

Mesela, Avrupa ülkelerinde eğitim gören gençlerimiz ve aileleri, haftalardır yurt dışına çıkarken ve ülkeye dönerken sorunlar yaşıyor, devlet buna çare bulamıyor, her fert kendi sorununu bireysel çabalarla çözmeye çalışıyor.

Covid-19 aşısı olan vatandaşlarımız, KKTC’nin tanınmamışlığı nedeniyle yurt dışında aşısız sayılıyor, Kıbrıs Cumhuriyeti aşı sistemi ile uyumlaştırma, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının karşılıklı inat ve restleşmesi nedeniyle yapılamıyor… Güneyden “şuraya başvurun da olacak” deniyor ama o da olmuyor…

Son günlerde halka yaşatılan PCR- antijen sorunu, “illallah” dedirtti. Hükümetin sürekli karar değiştirmesi halkı çıldırttı… Bir öyle bir böyle bir başka şekilde… “Lanet olsun PCR’ınıza da antijeninize” dedirttiler, bezdirdiler insanları…

Aylardır sürekli olarak piyasada her şey pahalı oluyor ama buna çare bulacaklarına devlet eliyle de zamlar yapıyorlar…

Covid-19 salgını başladığından beridir, zorda olan işletmeler, işsiz kalan emekçilere devlet el uzatmadı…

Konu emekçiler oldu mu beklemesi istenir, asgari ücretin bir türlü belirlenememesi gibi… Hükümet ayıplarına “asgari ücreti belirmeme/ belirleyememe ayıbını” da ekliyor.

Emekçileri doğrudan ilgilendiren sigorta destek primleri de düşüncesizce kaldırıldı… “Devam edecek” dedi Başbakan ama o da sözde kaldı…

Mesela, ilaç satın alamıyor devletimiz… Kanser hastalarının ilaç sıkıntısı yaşamasının yaratabileceği kötü sonuçlar konuşuluyor günlerdir ama tedbir alınmıyor…

Kaç gündür bir bakımevinde 8 Covid-19 vakası bulunduğu, 5 kişinin yaşamını yitirdiği konu konuşuluyor… Nedeni basit; denetimsizlik, ilgisizlik…

Ülkede bakımevlerinin yasası bile yok, hiçbir bakanlığın sorumluluğu altında değiller, hiçbir bakanlık bakımevlerinden sorumlu olduğunu kabul etmiyor. Olacak iş mi bu? Oluyor işte…

Bakımevlerini, yalnızca mutfak hijyeni bakımından belediyeler denetliyor o kadar, başka da kimse sorumluluk üstlenmiyor.

Bakımevlerinin pandeminde ne yapacakları, nasıl davranacakları, nasıl tedbirler alacakları konusunda kimse onlara bir şey demiyor, yol göstermiyor.

Covid-19 salgını gelince, bakımevleri kendileri kapılarını dışa kapatıyor ve kapatmalarından tam bir ay sonra devlet kapanmaları kararını alıyor, düşünün artık…

Bir bakımevindeki yaşlılar Covid-19’a yakalanıyor, 5’i ölüyor ve o zaman bakımevleri devletin ve ülkenin gündemine gelebiliyor… İllaki bir yerde ölüm veya benzeri kötü şeyler mi olmalı o konuyu gündeme almak için? Gündeme almak da “tedbir almak” demek değil, öyle tedbir falan da alınmıyor…

Gerçi yıllardır ve halen trafik kazaları, iş kazaları ölümlere neden oluyor da devlet ne yapıyor ki? Hiçbir şey…

Programlı elektrik kesintileri yapılıyor bu ülkede yıllar sonra, bizi eskiye, eski karanlık günlere döndürüyorlar… KIB-TEK’i işlevsizleştirmek, itibarını zedelemek, batırmak için elden ne gelirse yapılıyor, filmler çevriliyor KIB-TEK’te halkın gözü önünde, adeta herkesi çıldırtmaya çalışıyorlar…

Bu arada kim derdi tüp gaz piyasada bulunmayacak da karaborsaya düşecek diye? Onu da yaptılar…

Aylardır “ani ölümler” halkın gündeminde, herkes endişeli ama Sağlık Bakanlığı, ani ölümlerle ilgili kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir istatistik bilgi yayınlayamıyor.

2018’deki, 2019’daki, 2020’deki ve 2021’deki ani ölümlerin istatistiğini verip, Covid-19 öncesi ve sonrasını karşılaştırmak bu kadar zor mu?

2018’den 2021’e ani ölümlerin nedenlerini, yaş aralığını, cinsiyetlerini, aşı yapılmaya başlanan tarihten sonra kaçının aşılı, kaçının aşısız olduğunu ortaya koyacak bir çalışma yapamaz mı Sağlık Bakanlığı? Bu istatistiği ortaya koyacak veriler, bu verileri değerlendirecek eleman ve teknik donanım yok mu bu bakanlıkta?

Eğer “Aşı mı öldürüyor insanları? Aşı mı kalp krizine neden oluyor?” diye bir endişe varsa ve siz bundan rahatsızsanız, koyun verileri ortaya, bu tartışma da bitsin ama öyle yapılmıyor, sessizliğe bürünüp, tartışmaları izliyorlar…

Biz de yorulduk “şunu yapın”, “bunu yapın” demekten ama sonuç yok, hep olumsuzluk, hep olumsuzluk, bir işi de tamam yapsalar ya…

Bu arada hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor, davranışları ve açıklamaları, toplumun yaşadığı sorunları görüyor olduklarını göstermiyor, sanki onlar başka bir dünyada…

Mesela adı var kendi yok, günleri sayılı hükümete halen üçlü kararnamelerle atama yapıyorlar, hiç utanmadan sıkılmadan… Ayıp yahu…

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05/09/2021 18:20