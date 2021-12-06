Ali Baturay yazdı: Özel günlerde açıklama yapınca işlerinin bittiğini sanıyorlar…

Dünya Engelliler Günü nedeniyle ülke yöneticileri açıklamalar yaptı; sırf açıklama olsun diye yapılan açıklamalardır bunlar… Samimiyetten yoksun açıklamalar…

Engelliler yılın belli günlerinde değil yıl boyu hatırlanmalıymış…

Kim söylüyor bunu? Bu ülkeyi yönetenler söylüyor. Peki, kendileri yıl boyu hatırlıyorlar mı engellileri? Hayır, hatırlamıyorlar, akıllarında tutmuyorlar.

Öyle olsaydı, her engelli gününde aynı sorunları tekrarlamak zorunda kalmazdı engelli dernekleri…

Dünya Engelliler Günü’nde engellilerle ilgili sivil toplum örgütlerinin açıklamalarına baktım, hep aynı sorunlar, hatta mevcut sorunlara yenileri de eklendi.

Engellilerin birçok sorununa ek, bir de “ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği” var şimdi. Birçok kronik hastalığı bulunan vatandaşların sorunu olan “ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği”, engellileri de mağdur ediyor.

661 engelli, istihdam edilmeyi bekliyor ama 16 yıldır kamuda tek engelli istihdam edilmedi. Çok sayıda partizanca istihdam yapanlar, engellileri akıllarına bile getirmiyor.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’na göre, özel sektör ve kamu sektöründeki işyerlerinde istihdam edilen her 25 kişiye bir engelli istihdamı yapılması zorunlu olduğu halde ülkeyi yönetenler bunu yapmıyor, yapılmasını sağlamıyor.

Sivil toplum örgütü üyeleri, yıllardır her hükümet döneminde haklarını talep etmekten, dertlerini anlatmaktan dillerinde tüy bittiğini söylüyorlar.

Her değişen bakana sorunlarını anlatmaktan bıktıklarını belirtiyorlar. Başbakanlar, bakanlar, engellileri dinliyor ama hiçbir soruna çare bulmuyorlar.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, “Biz engelli olmaktan utanmıyoruz ama bizi yönetenler utanmalıdır artık” diyor.

Dünya Engelliler Günü’nde, geçen cuma günü, engelli örgütleri, yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla Kuğulu Park’tan meclis önüne yürüyüp eylem yaptı.

Engelliler, “Cezamız daha bitmedi mi, 16 yıldır istihdam bekliyoruz?” dedi.

“İsraf ediyorsunuz, ilaç bulamıyoruz”, “Sağlıkta eksikliklerin sürdürülmesine hayır” diye ilaç sorununun yakıcılığına isyan etti.

“Lütfettiğiniz 2 bin 983 TL maaşla yaşamaya hayır”, “Yeter artık bizi görmezden gelişiniz, oy için siz de bizlere görünmeyiniz” diye tepkilerini ortaya koydu.

Engellileri dinleyen kim, duyan kim? Yönetenler, bazı siyasiler, gün nedeniyle cicili bicili basın açıklaması yaptı mı onlar işinin bittiğini sanıyor. O kadar… Artık bir da diğer engelli gününde aynı açıklamayı yapacaklar. Samimiyetsiz, gereksiz, sinir bozucu açıklamalar…

Yönetenler, açıklamaları yapıyor ama iki saat sonra engellileri unutuyor…

Engellilerin genel sorunlarını çözecek “Engelliler Dairesi”nin acilen kurulması önerisini duyan, önemseyen yok.

Özel eğitim yasa ve tüzüklerinin acilen meclis komitesine taşınıp çıkarılması isteğini dikkate alan yok.

“18 Yaş Üstü Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri ile yakında açılması planlanan Engelsiz Yaşam Evi’ne devlet tarafından ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili gerekli çalışmaların acilen tamamlanması ve gerekli yasaların yapılması” talebi kimin umurunda?

“Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzüğü, İş koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzüğü ile Hak ve Ödevler tüzüklerinin iyileştirilmesi” talebi ne zaman gündeme gelecek belli değil.

Yıllardır tekrarlanan “Engelli yurttaşlarımızın kamuya açık alanlardan ve kamuya yönelik hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını engelleyen ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarına ivedi çözüm getirilmesi” talebi ciddiye alınmıyor.

Ben beş maddesini saydım ama engellilerin tam 10 talebi daha var. Yıllardır tekrarlanan ama dikkate alınmayan talepler…

Yeter artık, engelleri görmenizin, duymanızın, taleplerini yerine getirmenizin zamanı gelmedi mi?

Hiçbir şey yaptığınız yok, hiç olmazsa “Dünya Engelliler Günü” gibi özel günlerde kendinizce güzel sözler etmeyin, engellileri önemsiyormuş gibi açıklama yapmayın. Yaptığınız, gerçekten çok samimiyetsiz, sevimsiz bir tutumdur.

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06/12/2021 18:52