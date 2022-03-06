Ali Baturay yazdı: Özgürgün röportajının düşündürdükleri

Eski Başbakanlardan ve eski UBP Başkanlarından Hüseyin Özgürgün, Türkiye medyasından Halk TV’ye konuştu ve Seyhan Avşar’ın sorularını yanıtladı. Sayın Özgürgün’ün söyledikleri irdelenmeye değer. Biz de sorulan sorulara ve verilen cevaplara baktık…

Seyhan Avşar, Özgürgün’e “Hesabınızdaki milyon dolarların araştırılması için dokunulmazlığınız kaldırıldı. Bu kadar yüklü bir para size nereden geldi?” diye sordu.

Özgürgün ise; “Boşandığım eski eşimin mal varlığıma ilişkin iddiaları vardı. Muhalefet partileri bu iddiaları büyüttü. Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından partiye para yatırılır. Hesabımdaki para parti seçim parasıydı. Miktarı iddia edilen tutar kadar değildi” dedi.

Şu işe bakın siz; Hüseyin Özgürgün’ün hesabında görülen ve bugüne kadar izahatını yapamadığı milyonlarca lirayı UBP’ye vatandaşlar yatırmış…

Bu para seçim parasıymış… “Vatandaşlar yatırdı” derken, parti üyelerini işaret ediyor anlaşılan…

Sorarım size, UBP dahil hangi siyasi parti, üyelerinden milyonlarca para toplayabilir?

Hangi partinin üye aidatı milyon liralara ulaşabilir? Bu paralar toplanırken makbuz, fatura kesildi mi? Kanıtlayabilir mi üyelerden geldiğini bu paranın?

Pek inanmadık ama diyelim ki üyeler milyonlarca para topladı? Peki neden o paralar partinin hesabında değil de parti başkanının hesabındadır? Partinin parasının başkanın hesabında durması normal midir?

Bu arada geçmişte Sayın Özgürgün, bu paraları bir arkadaşından borç aldığını söylemişti. Ne oldu da arkadaştan alınan para bir anda parti üyelerinin bağışladığı paraya dönüştü?

“Miktar iddia edildiği kadar değil” diyor Özgürgün… İyi de miktar ya da niktarlar gazetelere kadar düştü. Miktarlar Başsavcılığın raporunda kalem kalem var. Nasıl “miktar bu kadar değil” diyebiliyor.

İnsanlar unutkan olduğu için bazı hatırlatmalar yapalım. Medyada daha önce defalarca yer aldığı hatta orijinal belgeler küpürleriyle yer aldığı için biz de hatırlatalım… İsterseniz Google’a girip arama yapın tümü karşınıza çıkacak…

Düşünün, yalnızca 16 Ocak 2017’de bir günde saat 16.23’ten saat 16.54’e kadar 31 dakikada Özgürgün’ün hesabına tam altı defa para yatırıldı ve bu paraların miktarı 4 milyon 135 bin 498 TL’ydi…

Yine 2019 yılında medyaya yansıyan Özgürgün’le ilgili Başsavcılık raporlarını hatırlatalım isterseniz.

Aleyhindeki Başsavcılık raporuna göre Özgürgün, 43 ayrı davadan itham edilerek, kendisine

“haksız mal edinme” suçlamaları getirildi.

Başsavcılık raporunda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası A.Ş hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin, 242 bin Euro yatırdığı miktarların tümünün “haksız olarak edinildiğine” yönelik suçlamalar yer alıyor.

Özgürgün’ün söz konusu rakamlarla 1 köşk, 1’i takas olmak üzere 3 farklı araç satın aldığı da raporda belirtildi. Tarih tarih sıralanan tüm davalarda, paraların ‘yasalara uygun sağlanmadığı’ ifade edildi.

Özgürgün’e TL hesaplarıyla ilgili 21, dolar hesaplarıyla ilgili 4, Sterlin hesaplarıyla ilgili 6,

Euro hesaplarıyla ilgili de 12 dava getirildi.

Raporda, Özgürgün’ün yalnızca TL değil, dolar, Euro ve Sterlin hesap bilgilerine giriş-çıkış işlemleri de detaylı şekilde verildi.

2015-2017 yılları arasındaki tek banka üzerindeki hesap hareketleri de tarih tarih sıralandı.

Az önce birkaç satır yukarıda, bu rakamlar medyaya sızdığında ve hakkında soruşturma açıldığında Hüseyin Özgürgün, bu paraları bir arkadaşından borç aldığını söylediğini anımsatmıştım.

Özgürgün, yıllar sonra ise bu paraların üye aidatlarından seçim için toplandığını söylüyor.

Hangisi doğru acaba? Hakkında 43 ayrı dava açılmasına neden olan paralar “arkadaştan borç” mu “üye aidatı” mı?

İkisi de inandırıcı değil. Hangi arkadaş milyonlarca parayı verebilir ki size?

Sonra bu ülke şartlarını bilen herkes, üye aidatlarından bu kadar para toplanamayacağını da bilir.

Halk TV’ye, üç yılı aşkın süredir Türkiye’de yaşadığını, Kıbrıs’tan çok üzgün ve kırgın ayrıldığını belirten Özgürgün, “Bana ihanet edildi. 25 yıl hizmet ettiğim partim, dokunulmazlığımı kaldırarak yargılamamın önünü açtı” dedi.

Özgürgün, kendi partisinden arkadaşlarının dokunulmazlığı için el kaldırmasına güceniyor, kırılıyor da kendisini neden sorgulamıyor? Ortadaki paraların hesabını veremiyor, Başsavcılık raporunun, açılan davanın yok sayılmasını istiyor.

Halkın Partisi’nin dörtlü hükümetten ayrılarak UBP ile hükümeti kurduğunu, muhalefetin yargılanması için dokunulmazlığının kaldırılmasını istediğini söyleyen Özgürgün, kendisinden sonraki parti başkanı Ersin Tatar’ın başbakan olmak uğruna “dokunulmazlığının kaldırılmasını” kabul ettiğini belirtti.

Özgürgün bu gelişme üzerine Kıbrıs’ta kalmak istemediğini ifade ederek, “Çok üzgündüm İstanbul’a geldim ve geri gitmedim. Onların hiçbirini görmek dahi istemiyorum” dedi.

Anladığınız üzere, Özgürgün, Ersin Tatar’ın başbakan olmak için kendisini kurban ettiğini, meclisteki diğer arkadaşlarının da buna uyduğunu, bunun için çok üzüldüğünü, arkadaşlarının hiçbirini görmek dahi istemediğini söylüyor.

Kızmış, küsmüş ana üç yılı aşkın süre yurt dışında yaşadığı, ülkeye ve meclise gelmediği halde milletvekilliği maaşını çekti.

Bir de teknik yaptı; istifasını sunup, “kırgınım, onları görmek istemiyorum” dediği arkadaşlarının genel kurulda istifasını onaylayıp onaylamayacağını sınadı. Tabii ki arkadaşları da ikinci kez onu üzememek için istifasını kabul etmedi.

Sayın Özgürgün, mademki masum olduğuna inanıyor (ki yargılanma süreci tamamlanmadan herkes masumdur) neden ülkeye gelip yargının karşısına çıkmıyor?

Kendini temize çıkaracak belgeleri, kanıtları varsa kullanır ve bu tartışmalar da biter ama o yargıdan kaçmayı tercih etti, üstelik de 3 yılı aşkın meclise gelmeyerek maaş çekti.

Şimdi Halk TV’nin haberine tekrar dönecek olursak; Gazeteci Seyhan Avşar, soru- cevap şeklindeki röportajı vermeden önce, haberin girişinde imalı bir değerlendirme yaptı.

Haberin girişinde; “Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı’ya yasal bahis izni veren ve Falyalı’nın bürokrasi içerinde önünün açılmasını sağlayan dönemin Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Hüseyin Özgüngün’ün hesabına Falyalı tarafından yüklü miktarlarda para aktardığı iddia edildi” ifadesini kullandı.

Seyhan Avşar, sonra da birkaç satır aşağıda Özgürgün’e yönelttiği; “Başbakan olduğunuz dönemde kimseye izin verilmezken Halil Falyalı’ya yasal bahis iznini siz mi verdiniz? Neden verdiniz?” diye soru sordu.

Yani Avşar, dava konusu olan söz konusu paraları Özgürgün’e Falyalı’nın yatırdığını ima etmiş ve okuyucuyu yönlendirmiş oldu…

Özgürgün de bu soruya; “Evet, ben verdim. Halil Falyalı şartları yerine getirebiliyordu. Yasal bahis için o dönem bizler çok yüklü miktarda para istiyorduk. Bunu pek kimse ödeyemiyordu. Falyalı ödedi. Bizler de izni verdik. Benim dönemimde bu izin bir tek Falyalı’ya verildi” cevabını verdi.

Ardından da Avşar, “Falyalı ile herhangi bir dostluğunuz var mıydı?” şeklindeki imalı soru sordu.

Bu imalı soruya, Özgürgün de imalı bir cevap verip, Ersin Tatar’ı işaret etti.

Özgürgün soruyu; şöyle yanıtladı: “Hayır, ancak kendisiyle beraber askerlik yaptık. Ben onun komutanıydım. Kendisini çok severdim. Ancak ben çok yoğundum. Kendisiyle siyasi kariyerim sürecinde kahve içme şansım hiç olmadı. Ancak benden sonraki başbakan ile çok samimiydi.”

Tatar’a öfkeli olan, başına gelenlerden onu sorumlu tutan Özgürgün, neden Tatar’ı işaret etti, neyi ima ediyor?

Bir kişinin başka bir kişiyle bir ilişkisi, dostluğu, alışverişi olup olmadığı, fotoğraflara veya video görüntülerine kahve içerken ya da sohbet ederken yansıyınca mı kanıtlanır? Yansımayınca yoktur demek midir?

Diğer taraftan, iki kişi bir fotoğraf karesinde ya da bir video görüntüsünde içki içerken, yemek yerken yansırsa, o iki kişi arasında mutlaka bir alengirli ilişki vardır demek midir?

Hepsi olabilir de olmayabilir de… İllaki alengirli ilişkilerin görüntülü belgesi olmayabilir, her görüntü de bir ilişkinin kanıtı sayılmayabilir… Ancak Hüseyin Özgürgün’ün bu açıklamaları, imaları da soruşturma kapsamına alınmalıdır.

Tabii şunu da sormadan bitirmemek lazım… Hüseyin Özgürgün’ün üyelerden aldığını söylediği milyonlarca para hangi üyelerden alındı? Normal vatandaşlardan mı yoksa zengin, paralı bir veya birkaç üyeden mi?

Normal vatandaşlardan toplanan aidatın zaten o miktara ulaşacağına inanmadığımızı söyledik. Peki zengin, paralı üyeler partiye milyonlarca parayı karşılıksız mı veriyor? Siyasi partiler bunun karşılığını ödemez mi bir gün?

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06/03/2022 19:11