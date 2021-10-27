Ali Baturay yazdı: 'Özür' de bekliyor birçok kişi ama özür değil, okkalı zam düştü halkın payına

Sonu gelmeyen bir tartışmadır gidiyor, Başbakan Ersan Saner’in yasadışı olarak yayınlanan videosuyla ilgili o ne demiş, bu ne demiş, biri bir şey demiş, öbürü başka bir şey demiş…

Suçlamalar, karşı suçlamalar bitmek bilmiyor…

Millet, kim haklı, kim haksız, kim iftira atıyor, kim yalan söylüyor diye düşünürken, birbirine sorarken akaryakıta ve tüp gaza okkalı zam geldi.

Vatandaşlar dizi film izler gibi UBP Kurultayı adaylarının atışmalarını takip ederken, bu arada bastılar zammı acımasızca…

Bu ülkede iyi giden bir şey yok, nereye dönsen bir sorun, bir sıkıntı…

Hiçbir şey ucuz değil bu ülkede, alım gücü gittikçe düştü, tabiatıyla hayat kalitesi de…

Bu kadar sıkıntı, sorun, her gün daha da artan pahalılık yetmezmiş gibi, başka zincirleme pahalılığa neden olacak akaryakıt ve tüm gaz zammı da getirdiler…

“Hükümet çare üretsin, zamları yapmasın” diyorlar…

Hükümetin hiçbir şeye müdahale edecek, çare üretecek hali yok, zaten 10 aydan beridir yoktu…

Televizyon programı yapımcılarının, gazetecilerin, köşe yazarlarının çok karamsar olduğunu, kara kara tablolar çizdiğini söylüyor bazı kesimler.

Peki ülkede iyimser olmayı gerektirecek ne var ki?

İyi olan bir şey yok ki gazeteciler, televizyoncular o konuları gündeme getirsin.

Her taraf dökülüyor, Kıbrıs Türk halkı kaderine terk edilmiş durumda…

Kurultay adayları ve adaylıktan çekilen Sayın Ersan Saner, o videoyu unutmayalım, tekrar tekrar hatırlayalım diye ellerinden geleni yapıyorlar.

Belki biz gazetecilerin de kabahati var bunda, ha bire sorup duruyoruz ama biz sormadığımızda da yazılı açıklamalar yapılıyor.

İsteyerek karşılıklı suçlama oyunu tırmandırılıyor…

Onlar konuştukça o video ve o videonun vesile olduğu her şey tekrar tekrar canlanıyor.

Öyle geri getirilmiş, böyle dağıtılmış, ne amaçla yapılmış, şu amaçla yapılmış, yok o hedef olmuş, yok bu amaçlanmış…

Yarın mahkeme varmış, o mahkemeden yeni bir şeyler çıkabilirmiş…

Ne çıkacak ki mahkemeden?

Çıksa çıksa yeni rezilliklerin ifşası çıkar…

Her mahkeme oturumunda ortaya atılan iddialarla biraz daha midemiz bulanıyor.

Susup da oturacaklarına halen o videoyu hatırlatıyorlar bize…

Tabii başka videolar da dolaşıyor ortada, ülke yöneticisi olmayan, normal vatandaşların Ersan Saner’inkine benzer videoları…

Bir yere gidiyorsun, hiç istemediğin halde vidoları alnına dayıyorlar.

“Bak şunun videosu”, “bak bunun videosu” diye…

Artık sert tepki veriyorum bu hareketlere…

Mecbur muyum yahu ben bunları görmeye ya da konuşmaya?

Bana ne onun bunun videosundan…

Başbakanın videosu, sanki de diğer vidoların da serbest dolaşımını sağlamış gibi.

Ülkede konuşulacak o kadar önemli konu varken, takıldık kaldık videolar arasına.

Sayın Saner, kendisi adaylıktan çekilmiş ama illaki yanında başka bir adayı da götürecek, “komplodur”, “tezgahtır” deyip duruyor.

Başka birilerini de götürecek diye kendi konusunu ha bire insanlara hatırlatıyor.

Evet ortada bir komplo bir şantaj var ama tüm bunların olmasına, bu videonun çekilmesine neden olan hatalı bir davranış yok mu?

Keşke sıkça açıklama yapıp da başka bir adaya yükleneceğine yargının kararını beklese Sayın Saner daha iyi olacak…

Üstelik eksik bıraktığı bir şey var; vatandaşlar sıkça “bunu neden yazmıyorsunuz?” diye soruyor.

Ne midir eksik bırakılan? Saner, adaylıktan çekildiğini, başbakanlık için başkasına vekalet vereceğini açıkladığı gün bu videoya vesile olduğu için keşke tüm toplumdan özür dileseydi, tüm toplum önünde kendi ailesinden de özür dileseydi…

Çünkü ondan gelecek özrü, bu toplum da kendi ailesi de fazlasıyla hak ediyor.

Başka ülkelerde onun durumuna düşmüş ülke yöneticileri canlı yayına çıkıp bunu yapıyor.

Ülkemizde bu “adaylıktan çekilme olayı”, “başbakanlığı vekaleten başkasına bırakma” meselesi bile bir milat, bir yöneticinin bunları yapmasına alışkın değildik, o nedenle “özür” meselesini atladık herhalde…

“Özür” de olur herhalde bir gün ama bizim payımıza bugünlerde özür değil, bu tartışmalar içinde okkalı zam düştü, kaderimizmiş gibi…

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27/10/2021 23:04