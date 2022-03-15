Ali Baturay yazdı: Pahalı ürünü bize kalitesiz hizmetle sunuyorlar…

Her pahalı ürün kaliteli mi olur?

Öyle inanır birçok kişi ama öyle değil aslında…

Çok pahalı ama beklediğiniz kaliteyi bulamadığınız ürünler ve hizmetler de vardır.

Elektrik mesela; ülkemizde çok pahalı…

İlk fahiş zammın faturaları daha gelmedi, korku içinde bekleniyor aybaşı…

Göreceksiniz, korkunç faturalar çıldırtacak birçok kişiyi, sosyal medya astronomik rakamların olduğu faturalarla dolacak…

Peki ama bu pahalı hizmetin karşılığında kaliteli hizmet alınabiliyor mu?

Tabii ki hayır, kaliteli hizmetten söz etmek mümkün değil.

Elektrik hem çok pahalı hem de kesiliyor mesela…

Evet, elektrik kesintileri yine başladı, bölge bölge kesiliyor.

Soğuk hava nedeniyle klimalar çalıştırılıyor, gelecek kabarık fatura şimdilik düşünülmeden.

Gerçi elektrikle ısınmak pahalı da tüp gaz sobasıyla, gazyağıyla ısınmak ucuz mu ki?

Her türlüsü pahalı, zaten ülkede ne kaldı ki ucuz?

Bakın işte bu akşam da süt ürünlerine zam yapıldı, zaten ucuz değildi daha da pahalı oldu…

“Elektrik kesintileri” diyorduk değil mi?

Evet yine kesiliyor, döndük yine eski yıllara, 21’inci Yüzyıl’da yaşadıklarımıza bakar mısınız?

Lefkoşa ve Girne bölgesinden elektrik kesintileriyle ilgili birçok şikâyet aldık bugün.

Buz gibi havada yine evler karanlığa büründü, yine gitti elektrikler.

“Hem üç misli zam yaparım hem de kesim” diyorlar yani…

Yok, öyle demiyorlar, “zam yapmaya da elektriği kesmeye de mecburuz” diyorlar.

Onlar mecbur ama çileyi çeken de vatandaş…

Neden mecburmuşlar?

Çünkü onlarca hata yapıp kurumu batma noktasına getirdiler de ondan…

İhmal, istismar, hata, beceriksizlik, öngörüsüzlük, popülizm; hepsi de var…

Bunların olduğu yerde tabii ki kurum batar, tabii ki hareket edemez hale gelir.

Tüm bunlara neden olanlar, sorumlular, hiçbir şey olmamış gibi etrafta dolaşacak ama ülke halkı fahiş elektrik fiyatına boyun eğecek…

O da yetmedi, üretim sıkıntısı çekildiği için en soğuk günlerde elektrikler kesilecek.

Ürün çok pahalı, hizmet kalitesiz…

Halen tartışmaların odağındadır Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, halen birçok kesimin hesapları var oralarda…

Her tarafından çekiştiriyorlar, yediler, bitirdiler ama vazgeçmiyorlar, halen didikliyorlar…

Hem aleni hem de gizli hesaplar var…

Bitmedi gitmedi bu hesaplar, bitmedi gitmedi buralardan nemalanmalar…

Tüm kesimler, tüm iş alanları, tüm sektörler kan ağlıyor, “bu fahiş fiyatla bu elektrik ödenmez, batarız, biteriz” diyor ama dinleyen, duyan yok…

Bir işim vardı, bu akşam Lefkoşa’da bir yerlere gidiyordum, karanlık sokaklardan geçtim.

Elektrikleri kesik bazı sokaklar, terk edilmiş gibiydi, sanki o bölgelerde birileri yaşamıyordu.

Ne can sıkıcı bir durum…

Sokaklar, evler karanlık; son zamanlarda yaşadıklarımıza baktığınızda ülkenin geleceği de aydınlık değil…

Karanlık sokaklar, “alışın artık bu ülkenin karanlığına” mesajı verir gibi.

Alışmak istemiyoruz bu karanlığa; ne gerçek anlamda elektriksizlikten karanlığa ne de ülkenin içinde sokulacağı karanlığa…

Sorunlara çözüm bulamayanların, bir sürü akıl almaz, birçok tuhaflıkla karşımıza çıkmasını da istemiyoruz…

“Bir devlet nasıl tımarhaneye çevrilir?” derseniz, “işte ülkemiz” derim.

Yalnızca son bir haftadır, cumhurbaşkanının ve hükümetin bize yaşattıklarına bakın, tımarhaneden ne farkı var?

Hatta tımarhaneye hakaret olur, bu ülke ondan bile daha beter durumda.

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15/03/2022 22:45