Ali Baturay yazdı: Papatya falına döndü elektriğe zam meselesi

“Elektrik zammı” meselesi de oyuncağa çevrildi…

Hükümet elektriğe zam yapacakmış yapmayacakmış, yapacakmış yapmayacakmış, yapacakmış…

Papatya falı gibi mübarek…

Papatyanın son yaprağı “yapacakmış” oldu galiba, o nedenle zam yapılacak…

Tepkileri mi ölçmeye çalışıyorlar da böyle yapıyorlar, bu bir ön nabız yoklama mı?

Alıştıra alıştıra mı artış yapmaya çalışıyorlar? (Vardır bunun bir argo söyleniş tarzı ama neyse ben onu söylemeyeyim şimdi...)

Yoksa devlet çalışanlarının maaşlarını öderken yaptıkları taktiği mi deniyorlar?

Önce eşeği kaybettirip sonra da bulduracaklar da bizi sevindirecekler mi?

“Yapmak zorundayız” deyip, moralleri bozacaklar ama sonra aniden ortaya çıkıp, “tüm imkanlarımızı zorladık zam yapmadık” deyip imaja mı oynayacaklar?

Yoksa halka, “Eeeee yapacaksanız yapın artık” dedirtip, dolaylı onay mı alacaklar?

Sıktı ama değil mi?

Sağ olsun Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, başımızı döndürdü, yaptığı açıklamalarla...

Elektriğe zam yapılacak mı yapılmayacak mı kimse anlayamadı.

Bu arada bir önceki Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise maliyet hesaplamalarının doğru yapılmadığını söyleyip, zam yapılmasına gerek olmadığını söyledi.

Taçoy, bir iktidar milletvekili olarak elektrik zammına karşı olduğunu kaydetti.

Tabii salgının ve döviz krizinin pençesindeki iş insanları ve vatandaşlar da “zam yapılacak/ yapılmayacak” açıklamalarını korkuyla izliyor.

Zaten şu anda bile elektrik ödenemeyecek durumda.

Kapısına kilit vuran işyerlerinin en büyük sorunu “dükkan kirasını” ve “elektriği” ödeyememekti.

Şimdi hükümet elektriğe yüze 10-15 zam yaparsa, bunu karşılamak kolay olmayacak.

O nedenle hükümet ne yaparsa yapsın, bir süre daha zam yapmasın.

Reel sektöre halen katkı yapamayan, sorunlara çare bulamayan, döviz krizini gündemine bile almayan hükümet hiç olmazsa elektrik zammı yapmamalıdır.

Maliyet hesaplamasında olası yapılan hatadan da petrol fiyatları düşerken bile kurumun zarar etmiş olasından da nakit akışı bozuldu diye yapılan borçlanmadan da vatandaş sorumlu değildir.

Başkalarının sorumsuzluğunun bedelini vatandaşa ödetmeyin…

Güzel bir şey yok buralarda…

Dertten, kederden başımızı kaldıramıyoruz…

Ülkedeki kronik sorunlarımız devam ediyor, pandemiye ilaveten…

Yeni sorunlar yaratmayın bu halka…

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03/05/2021 22:57