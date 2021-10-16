Ali Baturay yazdı: Partizanca ve ekonomik akıldan yoksun yönetilen belediyeleri kurtarmak kolay mı?

Yerel yönetimlerde örgütlü dört sendika geçen perşembe günü belediye emekçilerinin ve bazı belediye başkanlarının da katılımıyla eylem yaptı.

Zaten sıkıntılar yaşayan belediyelerin Covid-19 nedeniyle daha da zora girdiğini, salgın sürecinde en üst düzeyde sorumluluk üstlenmenin gelirlerini daralttığını ama devletten destek göremediklerini belirten eylemciler, söz verilen yasal düzenlemenin de yapılmamasını kınadı.

Eylemciler, “devlet desteğinin eskisi gibi verilmesini”, “pandemi destek sözünün tutulmasını” ve “yerel yönetimle ilgili yasa tasarısı çalışmalarının gündeme alınmasını” talep etti.

Azınlık hükümetinin kime faydası dokundu ki belediyelere dokunacaktı?

Faydaları dokunmak bir yana, bu hükümet taş taş üstünde bırakmadı, adını ülke tarihinin en başarısız, fiyaskolara en çok imza atan hükümeti olarak yazdırdı.

Yalnızca belediyeleri mi kaderiyle baş başa bıraktılar?

Hayır, ülkede hemen hemen tüm sektörleri, tüm kesimleri kaderine terk ettiler.

Bırakın bir şey başarmayı, olanları da darmadağın ettiler.

Şu işe bakın ki sendikalar perşembe günü için eylem düzenlemişti ama bir gün önce hükümet istifa etmişti.

Belediyelerin talepleri elbette haklıdır; devlet desteğinin eskisi gibi olmaması onları zorlamaktadır, salgındaki üst düzey sorunlulukları için hükümetin söz verdiği desteği yapması gerekirdi ve tabii ki belediyelerle ilgili yasa tasarısının artık sonuçlanması şarttır…

Gerçi hükümet istifa etmiş, UBP kurultaya odaklanmış, ardından da tüm partiler erken genel seçim için kolları sıvayacak ve kimse yerel yönetimlerin dertleriyle ilgilenmeyecek.

Yani anlayacağınız erken genel seçimin sonuna kadar bu sıralanan sorunlara kimse bakmayacak…

Hiçbir yükümlülüğünü yerine getiremeyen, devlet çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmesi bile şüpheli olan istifa etmiş, zaten hep adı olan kendi olmayan hükümet para bulur da belediyelere salgın katkısı yapar mı? Hiç sanmam ama “inşallah bulup da yapar” diyelim…

Şimdi belediyelerin, daha doğrusu onlar adına yetkili sendikaların talep ettiklerini haklı bulmakla birlikte belediyelerin çoğunun sorunlarının yalnızca eylemde sıralanan şeyler olduğunu söyleyemeyiz.

Belediyelerin çoğunun çok büyük bir sorunu daha var; partizanlık…

Evet birçok belediye partizanlık, partizanca istihdamlar nedeniyle zor durumdadır.

Belediye başkanları tarafından değil de parti merkezleri tarafından yönetilen kaç tane belediye varsa zordadır.

Partizanlık, iş bilmezlik, ekonomik akıldan yoksun icraatlar ve popülizm belediyelerin çoğunu batırdı…

Tüm tepkilere rağmen partizanca istihdamlara son vermeyen, ekonomik akıldan yoksun işler yapmaya devam eden, iş yapamaz, kentlere hizmet veremez hale gelen belediyeler var.

Personelinin maaşlarını ve ek mesaisini ödeyemeyen, sosyal sigorta- ihtiyat sandığını yatıramayan, emeklilerinin tazminatını veremeyen, kentleri perişan eden belediyelerin başkanları üstelik de o kentteki vatandaşlar tarafından ikinci kez seçilebiliyor.

Konumları gereği gelirleri fazla belediyeler olduğu gibi, yine konumları gereği oldukça düşük gelirli olanlar da var… Belediyeler arası gelir eşitsizliğini elbette de görebiliyoruz ama gelir eşitsizliğini başarısızlığa tek neden olarak göstermek doğru değil.

Geliri gayet iyi olanların da battığını gördük maalesef… Demek ki mesele yalnızca gelirle de ilgili değil, düzgün yönetmekle, akılla, vizyonla ilgili… Partizanlığı defetmekle, partiden direktifler alıp da belediyeyi personel doldurmamakla ilgili…

Hani derler ya “babasının malıymış gibi kullanıyor” diye. Babalarının malı gibi kullansalar bu kadar kötü olmayacak. Daha beter kullanıyorlar… Belediye kendi şirketleri olsa öyle mi yönetecekler? Belediye kendi şirketleri olsa batırma pahasına personelle mi dolduracaklar? Belediye kendi şirketleri olsa zora sokma pahasına akıl almayan harcamalar mı yapacaklar?

Hayır kendi işyerlerinde yapmayacaklar, yapmıyorlar ama belediyede yapıyorlar… Üstelik de yapanın yanına kalıyor. Belediyelerin çoğu batak, kentler düzensiz, karanlık, pislik içinde, yollar yol değil, kaldırımlar kaldırım değil, kent halkı hizmet alamıyor ama gidip aynı başkanı seçiyor.

Başkan partizanlık yapacak, belediyeyi yönetemeyecek, batıracak, sonra da yeniden başkan olmak isteyecek ve seçilecek de… “O zaman böyle yönetilmeye müstahaksınız” derler size…

Hem genel seçimde hem de yerel seçimlerde yanlış seçim yapmak vatandaşı perişan ediyor ama onlar takım tutar gibi “partimdir” deyip, gidip oy veriyor. Hiç olmazsa yerel yönetimlerde bunu yapmayın… Evet seçen çoğunluk diğer kesimi de mağdur ediyor ama işte önemli olan akıllı seçim yapanların çoğunlukta olmasıdır…

Yani diyeceğim o ki; eylemcilerin “devlet desteğinin eskisi gibi verilmesi”, “pandemi destek sözünün tutulması” ve “yerel yönetimle ilgili yasa tasarısı çalışmalarının gündeme alınması” talepleri haklıdır ama belediyeye partizanca istihdam yapılırsa, partizanca başka işlere imza atılırsa, ekonomik akılla yönetilmezse, belediyenin parası har vurup harman savrulursa, o belediyeyi hiç ama hiç kimse kurtaramaz…

Bu habere tepkiniz:



16/10/2021 22:10