Ali Baturay yazdı: Piyasadan kaybolan ürünlerle, elektrik kesintileriyle mi geleceğe umutla yürüyoruz?

Üç gün boyunca marketleri dolaşıp tüp gaz arıyorum, en sonunda bir markette tüp gaz buluyorum ve çok seviniyorum (Tarif edilemez tuhaf bir sevinç, öfkeyle karışık bir tür sevinç işte). Kaybolan oyuncağını bulan çocuk gibi sevindim…

Hani bulamıyorum ya, bulduğumda kaç para olduğuna bakmıyorum, ek komisyon isteseler de artık kızmıyorum, çünkü artık aradığımı buluyorum. Tüp gaz bulmam lazım, çünkü gaz ocağı tüp gazla, yemek pişiremeyeceğiz, şofben tüp gazla banyo yapamayacağız.

Güzel taktikmiş, kaybettirince fiyata fazla takılmıyoruz, bulamamanın öfkesinden fiyata bakmıyoruz. Akaryakıtı kaybettirdiklerinde de öyle olmamış mıydı? “Benzin bulalım, otomobilimiz yürüsün” demiştik. Piyasadan yok et, millet panik olsun, fiyatıyla fazla uğraşamasın…

Üç günden sonra tüp gaz bulup eve getirdim ve sevindim ya, eve ayak bastığımda elektrik kesildi. Bu zoraki sevincim de gitti… Ey amma dün de kesmiştiniz aynı saatte. Dün maç seyrederken kesilmişti, bugün yine maç izlerken kesildi… Aha elektrikle birlikte internet de gitti…

Sahi mum bulmak için de üç- dört market gezmiştim. Hatta normal mum bulamadığımdan biraz süslü, sosyetik mor ve yeşil renkli mumlar bulmuştum. Biraz pahalıydı ama bolca almıştım, bulamamaktan iyiydi değil mi? Yine aynı taktik, bulamayınca pahalısını satın alıyorsun.

Bu mor mumlar biraz hızlı da eriyor sanki ama yapacak bir şey yok… Zaten mumlar ve kibrit, kolay bulacağımız yerde. İleriye değil, geriye doğru gittiğimizden, elektriğin her an kesileceğini bildiğimizden mumu, kibriti hazır tutuyoruz.

Bu karanlıkta internet olsa da cep telefonundan maçı izlesem diyorum. Hah bir an internet geliyor, izlemeye başlıyorum, hop gol pozisyonunda internet donuyor. Tekrar bağlanana kadar iki gol olmuş… Ne güzel değil mi? İllaki de gol pozisyonunda gidecek bu internet… İnternet varken Galatasaray, Hatay karşısında 2-1 galipti, ta tekrar bağlanayım Hatay 3-2 öne geçti, hah elektrik de geldi, dördüncü golü yetiştirdim de gördüm…

Maç dert değil, izlemesem de olur ama hava buz gibi soğuk, böyle bir havada insanları karanlığa mahkûm ediyorlar. Öğrencilerin sınav haftası, ders çalışacaklar. Bugün pazar, yarın iş var, evde işler tamamlanacak, ütü yapılacak… Hiçbir şey olmasa, insan bu soğuk kış gününde evinde huzur içinde bir akşam geçiremeyecek mi?

Bu mu geleceğe yelken açmak, bu mu gelecek projesi, bu mu gelecek vizyonu? Ülkede zaten ölümlü trafik kazalarından çevre kirliliğine, çalışma yaşamındaki sorunlardan kamudaki bürokrasiye, başta uyuşturucu, soygun/ hırsızlık, şiddet olmak üzere polisiye olaylara, su baskınlarına kadar tüm kronik sorunlar devam ediyor.

Zaten Covid-19 belası ile döviz krizi ve bunların yol açtığı ekonomik depremin yarattığı işyeri kapanmaları, batmalar, işsizlik, büyük pahalılık halkımızı bitirdi, canından bezdirdi. Yetmez mi yani bunlar? Bunlara bir çözümünüz yok ama yeni dertler de açıyorsunuz bu halkın başına.

Her birkaç günde başka bir şey kayboluyor, zamlanarak ortaya çıkıyor… Bir gün ilaç, bir gün akaryakıt, bir gün tüp gaz, başka bir gün mum ve de başka şeyler…

Elektriğe seçimden sonra çok büyük bir zam geleceğini biliyoruz zaten, bunun mesajını vermek için kesiyorsanız elektriği, bundan vazgeçin. Kesmeyin, bu halkı bu soğuk kış günlerinde perişan etmeyin. Yok çaresizlikten kesiyorsanız, o zaman geleceğe böyle mi yürüyeceğiz?

Bu kadar mı zorda bu kurum? Güney Kıbrıs’tan elektrik desteği aldığımız halde mi yetmiyor ve kesmek zorunda kalıyorsunuz? Peki buna sebep olanlardan hesap sorulmayacak mı? Sebep olanların yanına mı kalacak?

Bunca soruna ilaveten, bu çağda halkı elektriksiz bırakacaksınız da böyle mi geleceğe yürüyeceğiz? Manifestonuzdaki yaldızlı sözlere nasıl inanalım, vaatlerinize nasıl güvenelim? Eğer bu yaptıklarınız, yapacaklarınızın garantisiyse, seçimden sonra vay halimize… Tam yandık demektir, yandık ki ne yandık!

Bu habere tepkiniz:



16/01/2022 22:41