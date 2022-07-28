Ali Baturay yazdı: Rum gelsin alışveriş yapsın, bizimkiler gitsin orada çalışısın, çözüm bu mu?

Tatile gelen oğlumu Baf Havaalanı’ndan almak için geçen hafta Güney Kıbrıs’a geçtim. Havaalanındaki işimiz bitip de dönerken, su satın almak için o bölgedeki bir markete girdik.

Yanımdaki arkadaşımla usanmadık, marketteki tüm fiyatlara baktık… Zaman zaman cep telefonundan hesap makinesini açıp hesapladık. Euro’yu Türk Parası’na çevirdiğimizde oradaki her şeyin bize pahalı geldiğini gördük.

Eskiden en azından Necafe güneyde daha ucuzdu, güneyde üretilen bazı meşrubatların falan fiyatı daha düşüktü ama artık et dışında hiçbir şey bizden ucuz değil…

Evet, Güney Kıbrıs’ta et fiyatları bizden biraz daha düşük, bazı et ürünlerinin fiyatları bizdekine yakın, bazıları ise bizden ucuz…

Rumlar akın akın Kuzey Kıbrıs’a geliyor, boşuna değil, güzel hatırımız için değil.

Türk Parası değer kaybettikçe Euro’nun alım gücü yükseliyor, Euro’yu Türk Parası’na çevirip Kuzey Kıbrıs’ta harcamak büyük bir avantaja dönüşüyor.

2003’te sınır kapıları açıldığında Güney Kıbrıs’taki birçok ürün Kuzey Kıbrıs’a göre daha ucuzdu.

Çok iyi hatırlıyorum, özellikle çocuk bezi, çocuk maması, tuvalet kağıdı, Güney Kıbrıs’ta üretilen yiyecekler, meşrubatlar, bazı alkollü içkiler kuzeye göre daha ucuzdu. Birçok kişi sırf çocuk bezi ve çocuk maması almak için güneye geçiyordu.

Sınır kapıları açıldıktan sonra, Güney Kıbrıs’taki marketler bizdekilere rekabet ettiği için birçok ürünün fiyatı düşmüştü. Hiç aklımdan çıkmaz, ilk çocuğum 2003 doğumludur, doktorumuzun önerdiği bir mama benim alışveriş yaptığım markette bir anda 8 TL ucuzlamıştı, böyle bir indirim hiç görmemiştim. Marketteki bir görevliye; “İlk defa fiyat düştüğünü gördüm neden böyle oldu?” diye sorduğumda, “Güney Kıbrıs’ta daha ucuzmuş, herkes oradan alıyor, ürün elde kaldığı için fiyatında indirime gidildi” demişti.

O günlerde de bu konuyu yazmış, “Yani sınır kapıları açılmasa indirim görmeyecek miydik?” diye sormuştum.

Akın akın Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’a gidip alışveriş yapması, hem market, mağaza sahiplerini, perakendecileri, onların örgütlerini üzüyor, kızdırıyordu hem de ülke yöneticileri bundan çok rahatsızdı. O günlerde “Bakın Rumlar bizim taraftan su bile satın almıyor, siz gidip paranızı orada harcıyorsunuz” diyorlardı.

Şu işe bakın ki son iki yıldır iş terse döndü. “Bizim taraftan su bile satın almazlar” denilen Rumların büyük çoğunluğu market alışverişini kuzeyden yapıyor, benzin- mazot satın alıyor.

Ayrıca Rumlar giyecek de satın alıyor, restoranlarda yemek yiyorlar, hatta bazı tesislerde konaklıyor, tatil yapıyorlar.

Peki Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türkler ne yapıyor? Yalnızca bakıyorlar, gezip geri geri geliyorlar, çok kısıtlı alışveriş yapıyorlar. Çünkü Euro’nun Türk Lirası karşısındaki yüksek değeriyle Güney Kıbrıs’ta alışveriş yapmak akıl işi değil. Kıbrıslı Türkler, Güneyde bulunan, Kuzeyde bulamadıkları, almaları elzem olan şeyleri mecburiyetten satın alıyorlar.

Kuzey Kıbrıs’ta Rum müşterileri bekleyen esnafı, mağaza sahiplerini, perakendecileri, restoran sahiplerini, turizmcileri çok iyi anlayabiliyorum. Özellikle de bir grup küçük esnaf, eğer ayakta kalmışsa, batmamış, kapısına kilit vurmamışsa bunu Güney Kıbrıs’tan gelen Rumlara ve turistlere borçlu. Evet, bu zor zamanda güneyden kuzeye Euro akması ekonomi açısından iyi bir şey ama ya burada yaşayanlar, ülkemizin dar gelirlileri ne yapacak?

Elbette Rumlar ve turistler gelsin, zor durumdaki esnaf bundan yararlansın, kuzeye Euro aksın ama kendi insanımızın satın alma gücü ne olacak? Rumlar gelsin tamam da kendi insanımız da markete girebilmeli, markete girdiğinde arzu etiği alışverişi yapabilmeli, restoranda ailesiyle yemek yiyebilmeli. Siz yönetenlere sesleniyorum; öncelikle kendi insanınızın alım gücünü korumanız gerekmez mi?

Dört kişilik bir aile bir balıkçı lokantasında en mütevazı menüden yemek yiyip, yanında da birer bira veya boş verin birayı, vazgeçtim alkollü içkiden, birer kola içse, en az 1200 TL’lik bir fatura gelir. Bu da en mütevazı olanı. İnsanlar nasıl gidecek restorana, lokantaya, evine ekmek götüremiyor. Ancak kazancı Euro olan birisi için restoranlarımız cazip…

Türk Parası’nın değer kaybetmesinin bir avantajı olarak Güney Kıbrıs’tan müşteriler geliyor ama Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan insanlar pahalılık altında ezilirken, her geçen gün fakirleşirken, hayat kalitesi düşer, dibe otururken başka hiçbir şeyin kıymeti olamaz.

Keşke buralarda hayat ucuz olsa, keşke Türk Parası döviz karşısında bu kadar değer kaybetmese, keşke Kuzey Kıbrıs’ta çok sayıda kişi insanca yaşayabilse, ayı çıkarabilmek, günü geçirebilmek için birçok ihtiyacını kesmek, kısmak zorunda kalmasa da güneyden bu kadar müşteri gelmese…

Keşke fiyatlar arasında bu kadar uçurum olmasa da her iki taraftan insanlar kaliteli ürünü ve kaliteli hizmeti satın almak için kuzeyden güneye, güneyden kuzeye geçse…

Aynı gökyüzü altında, aynı vatanın toprağı üzerinde korkunç farklı iki ekonomi… Ortasından bölünmüş, derin siyasi görüş ayrılıklarının olduğu bu ülkecikte bir de ekonomik uçurum var. Ancak ne ilginçtir ki ekonomik uçurum, bir münasebete, diyaloğa, tanışmanın ve birbirini tanımanın yolunu açmaya, bir şekilde ilişki kurmaya yol açıyor, kişilerin, kitlelerin prensiplerini bile bir tarafa bırakmasına yol açıyor. Biraz çıkarcı bir ilişki ama ekonominin sınır tanımadığının, gururu, kibri, önyargıyı yendiğinin da bir gösterisi…

Mademki ekonomi ya da para meseleleri, kişilerin ilişki kurmasına yol açıyor, kafalardaki sınırların kaldırılmasına, ticari görüntülü de olsa yeni tanışmalara, dostluklara yol açıyor, bunun tek taraflı değil, karşılıklı olmasının sağlanması daha iyi olmaz mı?

“Kıbrıs’ta bir çözüm olsa zaten bu dediklerin doğal olarak gerçekleşecekti” diyebilirsiniz. Evet öyle ama şimdiki şartlarda o biraz uzak bir hedef olarak görülüyor. O hedef uzak, stabil bir para birimine veya muhasebesine geçmek için de “olmaz, mümkün değil” diyor, konuşmak bile istemiyorsunuz. O zaman başka bir formül üretin de insanlar Türk Parasının değer kaybetmesinden kaynaklanan krizinin altında ezilmesin, yakıcı pahalılık nedeniyle perişan olmasın…

Kara kapılarından daha fazla Rum ve turist gelsin, daha fazla sınır kapıları da açın, “mademki durum böyle, bunun avantajını bu şekilde kullanalım” düşüncenizi de anlıyorum ama kendi insanınızın da alım gücünü koruyacak bir şey yapın. Yapın ama mutlaka yapın, çünkü millet “yapın” demekten bıktı siz duyarsız kalmaktan bıkmadınız.

Ne Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta çalışmaya akın etmesi, ne gençlerin göç etmesi, ne de yurt dışında eğitim alan gençlerin ülkeye dönmemesi sizin için bir şey ifade ediyor. Umurunuz bile değil… Marifet her gün milliyetçi ifadeler sarf etmekte değil, milletin karnının doymasındadır. Milliyetçi söylemle, hamasetle karın doyar mı zannediyorsunuz? Güneyden gelsinler alışveriş yapsınlar, insanımız gitsin orada çalışsın, eksilince bize elektrik de versinler yani, üç tarafı Ruma muhtaç olup, sonra da “Ruma muhtaç olmayız” demek ne kadar abes, ne kadar anlamsız.

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28/07/2022 22:20